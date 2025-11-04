17 वर्षीय युवती की संदिग्ध मौत से फैली सनसनी, भाई ने किया बड़ा खुलासा

Kotpuli News: राजस्थान के कोटपूतली क्षेत्र के पनियाला गांव में एक 17 वर्षीय लड़की की संदिग्ध मौत ने सभी को झकझोर दिया है. मृतका कोमल के भाई राधेश्याम ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए अपने ही पिता और चाचा सहित परिवार के सदस्यों पर हत्या का आरोप लगाया है.

राधेश्याम ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वह 4 अक्टूबर को सुबह रोज की तरह लाइब्रेरी गया था. वह सुबह करीब 10 बजे लाइब्रेरी में था, तभी उसकी मां सुमन नंगे पैर रोते हुए वहां पहुंचीं और बताया कि उसके पिता रामनिवास और उनके भाई कृष्ण, धर्मपाल, मोतीलाल और लीलाराम ने रात में आपस में बातचीत की थी और कोमल को कमरे में बंद करके लोहे के मुस्सल से हमला कर जान से मार दिया.

शिकायत दर्ज होते ही पुलिस हरकत में आई और नामजद आरोपियों पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है. गांव में इस घटना को लेकर तनाव है और लोग पूरे मामले की सच्चाई सामने आने का इंतजार कर रहे हैं. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है.

बूंदी जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का कार्य मंगलवार से शुरू हो गया. अभियान के पहले ही दिन जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने केशवरायपाटन विधानसभा क्षेत्र में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य का औचक निरीक्षण किया और फील्ड में मौजूद बीएलओ व सुपरवाइजरों के काम को परखा.

जिला निर्वाचन अधिकारी ने इन्‍द्रपुरिया, पाटोलिया, गुडला और केशवरायपाटन शहरी क्षेत्र में बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा घर-घर जाकर किए जा रहे पते और पात्रता के सत्यापन कार्य का जायजा लिया.