स्कूल के बाथरूम में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म, जांच में हुआ बड़ा खुलासा

Rajasthan Crime: जयपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहां एक स्कूल में टॉयलेट में बैठे बदमाश ने 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया.

Published: Oct 12, 2025, 09:53 PM IST | Updated: Oct 12, 2025, 09:53 PM IST

स्कूल के बाथरूम में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म, जांच में हुआ बड़ा खुलासा

Rajasthan Crime: राजस्थान के जयपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहां एक पुवक ने 7 साल के बच्ची के साथ दुष्कर्म की. जयपुर के एक स्कूल में टॉयलेट में बैठे बदमाश ने 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया.

आरोपी युवक स्कूल की दीवार फांदकर अंदर घुसा और टॉयलेट में छिपकर बैठ गया. इस दौरान बच्ची टॉयलट में आई और बच्ची के अंदर आते ही आरोपी ने उसे पकड़ लिया. इसके बाद आरोपी ने बच्ची को डरा-धमकाकर उसके साथ छेड़छाड़ की. हैवानियत करने पर बच्ची ने शोर मचाया तो आरोपी स्कूल की दीवार कूदकर भाग निकला.

इसके बाद बच्ची ने आपबीती अपने क्लास टीचर को बताया. जिसके बाद स्कूल में हड़कंप मच गया. स्कूल प्रबंधन ने बच्ची के परिजनों को जानकारी दी. टीचर की सूचना पर बच्ची के माता-पिता स्कूल पहुंचे और पीड़ित नाबालिग बच्ची के पिता ने गांधी नगर थाने में मामला दर्ज करवाया.

पीड़िता के पिता के शिकायत पर पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज कर स्कूल जाकर जांच किया. जांच करने पर पास ही रहने वाले युवक के दीवार कूदकर भागने की जानकारी मिली. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस गिरफ्त में आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया.

