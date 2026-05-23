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कोटपूतली-बहरोड़ में पैतृक जमीन विवाद ने पकड़ा तूल, महिलाओं ने उखाड़े तारबंदी के खंभे, वीडियो वायरल

Rajasthan Crime: कोटपूतली बहरोड़ में पैतृक जमीन को लेकर चल रहा विवाद अब तनावपूर्ण स्थिति में पहुंच गया है. खेत में जबरन तारबंदी कर खंभे लगाने और महिलाओं द्वारा उन्हें उखाड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद और बढ़ गया.

Edited byAman SinghReported byAmit kumar yadav
Published: May 23, 2026, 02:55 PM|Updated: May 23, 2026, 02:55 PM
कोटपूतली-बहरोड़ में पैतृक जमीन विवाद ने पकड़ा तूल, महिलाओं ने उखाड़े तारबंदी के खंभे, वीडियो वायरल
Image Credit: Rajasthan Crime

Rajasthan Crime: राजस्थान के कोटपूतली बहरोड़ क्षेत्र के गांव कांकरछाजा में पैतृक जमीन को लेकर चल रहा विवाद अब तनावपूर्ण स्थिति में पहुंच गया है. खेत में जबरन तारबंदी कर खंभे लगाने और महिलाओं द्वारा उन्हें उखाड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा का विषय बन गया. घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है.

पीड़ित परिवार ने जिला प्रशासन और पुलिस से सुरक्षा की मांग करते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गुहार लगाई है. पीड़ित परिवार ने 20 मई को जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया कि कुछ लोग उनकी पैतृक जमीन पर जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं. ज्ञापन में गांव निवासी मंजू देवी, लक्ष्मी देवी, मीना यादव और मैना पुत्री बंशीराम ने बताया कि संबंधित जमीन उनकी पैतृक संपत्ति है.

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परिवार के बुजुर्ग पिता लंबे समय से बीमार हैं और चलने-फिरने में असमर्थ हैं. परिवार का आरोप है कि पेंशन बनवाने का झांसा देकर रिश्तेदारों ने बुजुर्ग से दानपत्र के माध्यम से जमीन की रजिस्ट्री करवा ली. पीड़ितों के अनुसार हरियाणा के नांगल चौधरी क्षेत्र के कालिया नांगल निवासी विक्रम पुत्र ईश्वर सिंह और संजय ने बीमारी और असहाय स्थिति का फायदा उठाकर फर्जी तरीके से जमीन अपने नाम कराने का प्रयास किया.

पीड़ित परिवार ने बताया कि मामला सिविल कोर्ट बहरोड़ और जिला कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन है. दोनों जगहों से जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने के लिए स्टे आदेश जारी किए गए हैं. इसके बावजूद आरोप है कि रविवार सुबह विक्रम पुत्र ईश्वर सिंह तथा गांव निवासी धर्मेंद्र पुत्र निरंजन करीब चार दर्जन लोगों के साथ खेत पर पहुंचे और जबरन कब्जे का प्रयास किया. परिवार के अनुसार आरोपियों ने खेत में तारबंदी शुरू कर दी.

विरोध करने पर महिलाओं सहित परिवार के अन्य सदस्यों को धमकियां दी गईं. घटना की सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन पीड़ित पक्ष का आरोप है कि मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई नहीं की. मामले के बाद पीड़ित परिवार में भय का माहौल है. परिवार का कहना है कि आरोपी लगातार जमीन पर कब्जा करने और गांव छोड़ने का दबाव बना रहे हैं. साथ ही जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं.

परिवार ने प्रशासन से जमीन और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है. इधर गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है. ग्रामीणों का कहना है कि यदि विवाद का समय रहते समाधान नहीं हुआ, तो हालात और बिगड़ सकते हैं. इस संबंध में कोतवाली थानाधिकारी अकिंत सामरिया ने बताया कि सूचना मिलने पर दोनों पक्षों को थाने बुलाया गया था. इनमें से एक पक्ष थाने पहुंचा, जिन्हें पाबंद किया गया है. मामले की जांच की जा रही है.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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