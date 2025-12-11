Zee Rajasthan
Rajasthan Crime: गिरफ्तार पाकिस्तानी जासूस ने किए चौंकाने वाले खुलासे!पंजाब, गुजरात और राजस्थान में था एक्टिव

Rajasthan Crime: राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले से गिरफ्तार जासूसी ने पुलिस रिमांड में कई राज खोले हैं. आरोपी पंजाब, गुजरात और राजस्थान-इन तीनों जगहों के बॉर्डर इलाकों में एक्टिव था.

Rajasthan Crime: राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले से गिरफ्तार जासूसी के आरोपी को आज 10 दिन की पुलिस रिमांड के बाद कोर्ट में पेश किया गया. पुलिस रिमांड में जासूसी के आरोपी प्रकाश उर्फ बादल ने कई राज खोले हैं.

जासूसी के आरोपी को पुलिस ने श्रीगंगानगर से गिरफ्तार किया था. जासूस प्रकाश उर्फ बादल 10 दिनों से पुलिस की रिमांड पर था. आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया गया.

कोर्ट ने बादल को ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया है. जासूसी के आरोपी ने पुलिस रिमांड में कई राज खोले हैं. पुलिस रिमांड में आरोपी के खिलाफ पुलिस के हाथ कई सबूत लगे हैं. एक मोबाइल जो मिसप्लेस बताया था, उसे भी पुलिस ने रिकवर कर लिया है और उस मोबाइल में कई सुराग मिले हैं.

बादल की ओर से जो सिम पाकिस्तान भेजी गई थी, उनके बारे में भी जानकारी मिली है. उन नंबरों की जानकारी भी जुटाई जा रही है. पंजाब, गुजरात और राजस्थान-इन तीनों जगहों के बॉर्डर इलाकों में बादल एक्टिव था. पुलिस रिमांड में आरोपी ने यह भी कबूल किया है कि यहां पर मैंने फोटोग्राफ्स लिए थे.

19 ऐसे खातों की जानकारी मिली है, जो उसे रेगुलर फंडिंग कर रहे थे. इनकी भी जांच की जाएगी कि ये किस तरह से इसके संपर्क में आए, जिन 19 लोगों के खातों से ट्रांजैक्शन हुए हैं, पुलिस उनकी भी जानकारी जुटा रही है.

लंबे समय से यह जानकारियां पाकिस्तान भेज रहा था. ऑपरेशन सिंदूर से पहले से यह एक्टिव था. पाकिस्तानी एजेंट के साथ इसका कनेक्शन था, जो सिम इसके द्वारा पाकिस्तान भेजी गई थीं. उनका आईपी एड्रेस चेक किया जा रहा है, जो सिम इसने भेजी थीं, वो अभी भी पाकिस्तान में एक्टिव हैं. जब उनकी जानकारी आएगी तो और भी नए खुलासे होंगे.

(खबर में लगाई गई फोटो AI द्वारा बनाई गई है.)
