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जयपुर में महिला पर तेजाब हमला, बॉयफ्रेंड ने पार्क में बुलाकर वारदात को दिया अंजाम

Rajasthan Crime: राजधानी जयपुर में एक महिला पर तेजाब फेंकने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. तेजाब हमले में महिला गंभीर रूप से झुलस गई, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Edited byAman SinghReported byAshutosh Sharma
Published: Jun 23, 2026, 02:39 PM|Updated: Jun 23, 2026, 02:39 PM
जयपुर में महिला पर तेजाब हमला, बॉयफ्रेंड ने पार्क में बुलाकर वारदात को दिया अंजाम
Image Credit: Rajasthan Crime

Rajasthan Crime: राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक महिला पर तेजाब फेंकने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. तेजाब हमले में महिला गंभीर रूप से झुलस गई, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मानसरोवर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपी युवक कुछ समय पहले महिला को उसके घर से अपने साथ लेकर आया था. दोनों एक साथ रह रहे थे. इसी बीच युवक की पत्नी और बच्चे उसके पास पहुंच गए. इसके बाद आरोपी ने महिला से दूरी बनानी शुरू कर दी और उसे छोड़कर चला गया. इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था.

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बताया जा रहा है कि महिला आरोपी पर साथ रखने और भविष्य को लेकर दबाव बना रही थी. इसी बीच 20 जून 2026 को आरोपी बॉयफ्रेंड ने सुबह करीब 11:30 बजे महिला को पार्क में मिलने के लिए बुलाया. जहां रंजिश में युवक ने महिला पर तेजाब फेंक दिया और मौके से फरार हो गया.

हमले के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोगों ने घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया. फिलहाल मानसरोवर थाना पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा. मामले की जांच जारी है.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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