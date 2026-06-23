/जयपुर में महिला पर तेजाब हमला, बॉयफ्रेंड ने पार्क में बुलाकर वारदात को दिया अंजाम

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Rajasthan Crime: राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक महिला पर तेजाब फेंकने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. तेजाब हमले में महिला गंभीर रूप से झुलस गई, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मानसरोवर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपी युवक कुछ समय पहले महिला को उसके घर से अपने साथ लेकर आया था. दोनों एक साथ रह रहे थे. इसी बीच युवक की पत्नी और बच्चे उसके पास पहुंच गए. इसके बाद आरोपी ने महिला से दूरी बनानी शुरू कर दी और उसे छोड़कर चला गया. इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था.
बताया जा रहा है कि महिला आरोपी पर साथ रखने और भविष्य को लेकर दबाव बना रही थी. इसी बीच 20 जून 2026 को आरोपी बॉयफ्रेंड ने सुबह करीब 11:30 बजे महिला को पार्क में मिलने के लिए बुलाया. जहां रंजिश में युवक ने महिला पर तेजाब फेंक दिया और मौके से फरार हो गया.
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हमले के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोगों ने घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया. फिलहाल मानसरोवर थाना पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा. मामले की जांच जारी है.
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