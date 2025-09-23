Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

शाहजहांपुर में कुओं में मिले दो युवकों के शव, इलाके में फैली सनसनी

Rajasthan Crime: कोटपूतली-बहरोड़ के शाहजहांपुर में आज देर शाम शाहजहांपुर थाना क्षेत्र में एक साथ दो शव मिलने से सनसनी फैल गई.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Amit kumar yadav
Published: Sep 23, 2025, 11:06 PM IST | Updated: Sep 23, 2025, 11:06 PM IST

Trending Photos

राजस्थानी बादाम का हलवा टेस्ट किया क्या ? देखते ही मुंह में आ जाएगा पानी!
7 Photos
Badam ka Halwa

राजस्थानी बादाम का हलवा टेस्ट किया क्या ? देखते ही मुंह में आ जाएगा पानी!

प्रदेश में मानसून की विदाई का दौर शुरू ! पूर्वी राजस्थान में बारिश का अलर्ट
6 Photos
rajasthan weather

प्रदेश में मानसून की विदाई का दौर शुरू ! पूर्वी राजस्थान में बारिश का अलर्ट

क्या आपको पता है राजस्थान के पत्थरों से बना है पाकिस्तान का ये सुंदर पैलेस?
7 Photos
jodhpur News

क्या आपको पता है राजस्थान के पत्थरों से बना है पाकिस्तान का ये सुंदर पैलेस?

राजस्थान सरकार की वो योजना, जिसमें इस तरह मिल सकता है 2 करोड़ का लोन!
6 Photos
Rajasthan news

राजस्थान सरकार की वो योजना, जिसमें इस तरह मिल सकता है 2 करोड़ का लोन!

शाहजहांपुर में कुओं में मिले दो युवकों के शव, इलाके में फैली सनसनी

Rajasthan Crime: राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ के शाहजहांपुर में आज देर शाम शाहजहांपुर थाना क्षेत्र में एक साथ दो शव मिलने से सनसनी फैल गई. परिजनों ढूंढ़ते हुए शाहजहांपुर पहुंचे, जहां दोनों मृतको की आखिरी लोकेशन पाई गई, जिस पर शाहजहांपुर पुलिस ने क्षेत्र के दो अलग-अलग कुओं से दो युवकों के शव बरामद किए हैं.

शाहजहांपुर पुलिस ने विशेषज्ञों की सहायता से जौनायचाखुर्द एवं सांसेडी के दो अलग-अलग कुओं से क्रेन की सहायता से मृतकों को कुओं से बाहर निकाला. जहां दोनों का पोस्टमार्टम के लिए शाहजहांपुर सीएचसी मोर्चरी मे भिजवाया गया. जहां मेडीकल बोर्ड से दोनों मृतकों का पोस्टमार्टम करवाया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

थाना प्रभारी मनोहर सत्तावन ने बताया रेल भवन दिल्ली में आई‌आर‌एस निर्भय नारायण सिंह पुत्र दशरथ सिंह राजपूत ने मामला दर्ज करवाया है कि उसका भाई अशोक सिंह पुत्र दशरथ सिंह निवासी बलिया (यूपी) जो की बलिया में बजाज दुपहिया वाहन एजेंसी चलाते हैं. वो 19 सितंबर से गायब है. जिसपर उनके परिजनों ने बलिया में गुमशुदगी दर्ज करवाते हुए जांच शुरू की थी.

जांच में अशोक सिंह की लोकेशन कोटपूतली, बहरोड़ एवं अंतिम लोकेशन शाहजहांपुर क्षेत्र में पाई ग‌ई. जिसपर बलिया पुलिस शाहजहांपुर पहुंची. इधर जौनायचाखुर्द एवं सांसेडी में कुओं में उठ रही दुर्गंध को लेकर शाहजहांपुर पुलिस को सूचना मिलने पर जब दोनों कुओं से शव निकाले गए, तो सांसेडी में निकला शव अशोक सिंह एवं जौनायचाखुर्द में मिला.

अशोक सिंह की बजाज एजेंसी में कार्यरत मिस्त्री विकास कुमार पुत्र गोविंद सिंह का था. पुलिस ने दोनों शवों का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया. पुलिस को आशंका है कि हत्या कर दोनों मृतकों के शव अलग-अलग कुओं में डाले गए हैं.

मृतक के छोटे भाई आई‌आर‌एस निर्भय नारायण सिंह ने बताया कि उनके भाई को जनरेटर की आवश्यकता थी. ऑनलाइन रिसर्च के बाद उन्हें जयपुर में जनरेटर सस्ते मिलने की जानकारी मिली एवं ऑनलाईन साईबर ठगों के चंगुल में फंसकर जनरेटर देखने बिना परिवार को बताए जयपुर आ गए एवं अपने प्रतिष्ठान पर कार्यरत मिस्त्री विकास कुमार को भी मौके पर बुला लिया था.

इस दौरान परिवार ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, तो संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन मृतक की लोकेशन शाहजहांपुर क्षेत्र में ही बनी हुई थी. शाहजहांपुर पुलिस ने दोनों शवों को परिजनों को सुपुर्द कर मामले की जांच में जुट गई है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news