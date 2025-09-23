शाहजहांपुर में कुओं में मिले दो युवकों के शव, इलाके में फैली सनसनी

Rajasthan Crime: राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ के शाहजहांपुर में आज देर शाम शाहजहांपुर थाना क्षेत्र में एक साथ दो शव मिलने से सनसनी फैल गई. परिजनों ढूंढ़ते हुए शाहजहांपुर पहुंचे, जहां दोनों मृतको की आखिरी लोकेशन पाई गई, जिस पर शाहजहांपुर पुलिस ने क्षेत्र के दो अलग-अलग कुओं से दो युवकों के शव बरामद किए हैं.

शाहजहांपुर पुलिस ने विशेषज्ञों की सहायता से जौनायचाखुर्द एवं सांसेडी के दो अलग-अलग कुओं से क्रेन की सहायता से मृतकों को कुओं से बाहर निकाला. जहां दोनों का पोस्टमार्टम के लिए शाहजहांपुर सीएचसी मोर्चरी मे भिजवाया गया. जहां मेडीकल बोर्ड से दोनों मृतकों का पोस्टमार्टम करवाया गया.

थाना प्रभारी मनोहर सत्तावन ने बताया रेल भवन दिल्ली में आई‌आर‌एस निर्भय नारायण सिंह पुत्र दशरथ सिंह राजपूत ने मामला दर्ज करवाया है कि उसका भाई अशोक सिंह पुत्र दशरथ सिंह निवासी बलिया (यूपी) जो की बलिया में बजाज दुपहिया वाहन एजेंसी चलाते हैं. वो 19 सितंबर से गायब है. जिसपर उनके परिजनों ने बलिया में गुमशुदगी दर्ज करवाते हुए जांच शुरू की थी.

जांच में अशोक सिंह की लोकेशन कोटपूतली, बहरोड़ एवं अंतिम लोकेशन शाहजहांपुर क्षेत्र में पाई ग‌ई. जिसपर बलिया पुलिस शाहजहांपुर पहुंची. इधर जौनायचाखुर्द एवं सांसेडी में कुओं में उठ रही दुर्गंध को लेकर शाहजहांपुर पुलिस को सूचना मिलने पर जब दोनों कुओं से शव निकाले गए, तो सांसेडी में निकला शव अशोक सिंह एवं जौनायचाखुर्द में मिला.

अशोक सिंह की बजाज एजेंसी में कार्यरत मिस्त्री विकास कुमार पुत्र गोविंद सिंह का था. पुलिस ने दोनों शवों का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया. पुलिस को आशंका है कि हत्या कर दोनों मृतकों के शव अलग-अलग कुओं में डाले गए हैं.

मृतक के छोटे भाई आई‌आर‌एस निर्भय नारायण सिंह ने बताया कि उनके भाई को जनरेटर की आवश्यकता थी. ऑनलाइन रिसर्च के बाद उन्हें जयपुर में जनरेटर सस्ते मिलने की जानकारी मिली एवं ऑनलाईन साईबर ठगों के चंगुल में फंसकर जनरेटर देखने बिना परिवार को बताए जयपुर आ गए एवं अपने प्रतिष्ठान पर कार्यरत मिस्त्री विकास कुमार को भी मौके पर बुला लिया था.

इस दौरान परिवार ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, तो संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन मृतक की लोकेशन शाहजहांपुर क्षेत्र में ही बनी हुई थी. शाहजहांपुर पुलिस ने दोनों शवों को परिजनों को सुपुर्द कर मामले की जांच में जुट गई है.