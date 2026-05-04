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कोटपूतली में ट्रॉमा सेंटर साइट पर कटर से गला रेतकर ठेकेदार की हत्या, जांच में जुटी पुलिस

Rajasthan Crime: कोटपूतली जिले के बानसूर में निर्माणाधीन उप जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर भवन में एक ठेकेदार की बेरहमी से हत्या कर दी गई. मृतक ठेकेदार रामसिंह ट्रॉमा सेंटर में एयर कंडीशनर और डक्ट फिटिंग के कार्य से जुड़ा हुआ था.

Edited byAman SinghReported byAmit kumar yadav
Published: May 04, 2026, 02:11 PM|Updated: May 04, 2026, 02:11 PM
कोटपूतली में ट्रॉमा सेंटर साइट पर कटर से गला रेतकर ठेकेदार की हत्या, जांच में जुटी पुलिस
Image Credit: Rajasthan Crime

Rajasthan Crime: राजस्थान के कोटपूतली जिले के बानसूर में उस समय सनसनी फैल गई. जब निर्माणाधीन उप जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर भवन में एक ठेकेदार रामसिंह निवासी फलोदी की बेरहमी से हत्या कर दी गई. घटना देर रात की बताई जा रही है, जहां अज्ञात हमलावरों ने ठेकेदार का कटर से गला रेतकर और शरीर पर कई वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया.

मृतक ठेकेदार रामसिंह ट्रॉमा सेंटर में एयर कंडीशनर और डक्ट फिटिंग के कार्य से जुड़ा हुआ था. सुबह घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया. साथ ही एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) और एमओबी (मोडस ऑपरेंडी ब्यूरो) टीमों को बुलाकर घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए गए.

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घटना की खबर फैलते ही आसपास के लोगों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई. इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है. बताया जा रहा है कि ट्रॉमा सेंटर भवन का निर्माण कार्य कालका देवी माता मंदिर के पास चल रहा है, जहां यह वारदात हुई.

फिलहाल हत्या के कारणों का कोई स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है. पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस हर पहलू से जांच में जुटी हुई है.

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Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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