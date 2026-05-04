/कोटपूतली में ट्रॉमा सेंटर साइट पर कटर से गला रेतकर ठेकेदार की हत्या, जांच में जुटी पुलिस

Rajasthan Crime: राजस्थान के कोटपूतली जिले के बानसूर में उस समय सनसनी फैल गई. जब निर्माणाधीन उप जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर भवन में एक ठेकेदार रामसिंह निवासी फलोदी की बेरहमी से हत्या कर दी गई. घटना देर रात की बताई जा रही है, जहां अज्ञात हमलावरों ने ठेकेदार का कटर से गला रेतकर और शरीर पर कई वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया.

मृतक ठेकेदार रामसिंह ट्रॉमा सेंटर में एयर कंडीशनर और डक्ट फिटिंग के कार्य से जुड़ा हुआ था. सुबह घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया. साथ ही एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) और एमओबी (मोडस ऑपरेंडी ब्यूरो) टीमों को बुलाकर घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए गए.

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घटना की खबर फैलते ही आसपास के लोगों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई. इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है. बताया जा रहा है कि ट्रॉमा सेंटर भवन का निर्माण कार्य कालका देवी माता मंदिर के पास चल रहा है, जहां यह वारदात हुई.

फिलहाल हत्या के कारणों का कोई स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है. पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस हर पहलू से जांच में जुटी हुई है.

