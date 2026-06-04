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Rajasthan: वर्क फ्रॉम होम के नाम पर बिछ रहा जाल, महिलाएं बन रहीं सबसे आसान शिकार

Rajasthan Crime: राजस्थान में वर्क फ्रॉम होम और पार्ट-टाइम जॉब के नाम पर साइबर ठगी तेजी से बढ़ रही है. पिछले एक महीने में 8,000 से अधिक शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिनमें लगभग 72% पीड़ित महिलाएं हैं. इसके मामले भरतपुर, जयपुर, कोटा और झुंझुनूं के साथ कई जिलों से आए. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byAshutosh Sharma
Published: Jun 04, 2026, 03:33 PM|Updated: Jun 04, 2026, 03:33 PM
Rajasthan: वर्क फ्रॉम होम के नाम पर बिछ रहा जाल, महिलाएं बन रहीं सबसे आसान शिकार
Image Credit: Rajasthan Crime

Rajasthan Crime: सोशल मीडिया पर घर बैठे मोटी कमाई और वर्क फ्रॉम होम के आकर्षक विज्ञापन लोगों के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं. साइबर ठग बेरोजगार युवाओं, गृहिणियों, छात्रों और अतिरिक्त आय की तलाश कर रहे लोगों को निशाना बनाकर लाखों रुपये की ठगी कर रहे हैं. राजस्थान में पिछले एक महीने के दौरान ही वर्क फ्रॉम होम और पार्ट-टाइम जॉब के नाम पर 8 हजार से अधिक शिकायतें दर्ज हुई हैं. चिंताजनक बात यह है कि इन मामलों में करीब 72 प्रतिशत पीड़ित महिलाएं हैं.

साइबर अपराधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे विज्ञापन डालते हैं, जिनमें घर बैठे प्रतिमाह 40 से 80 हजार रुपये कमाने का दावा किया जाता है. नौकरी दिलाने के नाम पर पहले रजिस्ट्रेशन फीस, सिक्योरिटी डिपॉजिट, आईडी वेरिफिकेशन या ट्रेनिंग शुल्क मांगा जाता है. कई मामलों में लोगों से बैंक खाते, ओटीपी और यूपीआई से जुड़ी जानकारी भी हासिल कर ली जाती है. रकम जमा कराने या जानकारी लेने के बाद ठग मोबाइल नंबर बंद कर गायब हो जाते हैं.

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महिलाएं क्यों बन रही हैं साइबर ठगों का सॉफ्ट टार्गेट?
मनोचिकित्सकों और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि महिलाओं को निशाना बनाने के पीछे साइबर अपराधियों की सुनियोजित रणनीति होती है. मनोचिकित्सकों के अनुसार, गृहिणियां और युवतियां परिवार की आर्थिक मदद करने और आत्मनिर्भर बनने की इच्छा रखती हैं. घर की जिम्मेदारियों के साथ अतिरिक्त आय का अवसर मिलने पर वे ऐसे विज्ञापनों में रुचि दिखाती हैं. साइबर ठग इसी मनोविज्ञान का फायदा उठाते हैं और भरोसा जीतने के लिए लगातार बातचीत, फर्जी दस्तावेज और नकली कंपनियों की वेबसाइटों का सहारा लेते हैं.

साइबर एक्सपर्ट बताते हैं कि महिलाएं अक्सर सोशल मीडिया पर दिखने वाले आकर्षक ऑफर्स को गंभीरता से लेती हैं और कई बार सामने वाले पर जल्दी विश्वास कर लेती हैं. ठग पहले छोटे-छोटे टास्क देकर या शुरुआती भुगतान दिखाकर भरोसा पैदा करते हैं, फिर बड़ी रकम निवेश या जमा कराने के लिए प्रेरित करते हैं. यही कारण है कि महिलाएं साइबर अपराधियों के लिए 'सॉफ्ट टार्गेट' बन जाती हैं.

साइबर ठग सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर 45 से 80 हजार रुपए मासिक कमाई का लालच देकर लोगों को जोड़ते हैं. इसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस, आईडी वेरिफिकेशन और सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर रकम वसूली जाती है. भुगतान होने के बाद ठग संपर्क तोड़ देते हैं या फिर नए-नए टास्क देकर और पैसे जमा करवाते हैं. कई मामलों में बैंक डिटेल, ओटीपी और स्क्रीन शेयरिंग की जानकारी लेकर खातों से रकम भी निकाल ली जाती है.

राजस्थान के प्रमुख ठगी के मामले

1. भरतपुर: 29 महिलाओं से ₹1 करोड़ की ठगी
भरतपुर जिले में रोजगार और स्व-रोजगार देने के नाम पर 29 महिलाओं से करीब 1 करोड़ रुपये की बड़ी ठगी का मामला सामने आया. इस घटना में पीड़ित महिलाओं ने अपने गहने और खेत तक गिरवी रख दिए थे, जिससे मानसिक तनाव के कारण कुछ महिलाओं की तबीयत भी बेहद गंभीर हो गई थी.

2. शाहपुरा (जयपुर): 317 महिलाओं से ठगी
जयपुर के शाहपुरा क्षेत्र में स्व-रोजगार और कुटीर उद्योग लगाने के नाम पर एक बड़ा रैकेट सामने आया, जहां 317 महिलाओं से करीब 1.89 लाख रुपये ऐंठे गए. आरोपी महिलाओं को काम का झांसा देकर रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर पैसे लेकर फरार हो गए.

3. जयपुर एयरपोर्ट जॉब स्कैम
जयपुर एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ और अन्य पदों पर नौकरी लगवाने के नाम पर एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया गया. इस आरोपी ने एआई (AI) और डिजिटल एडिटिंग के जरिए फर्जी आईडी कार्ड बनाकर 30 से अधिक बेरोजगारों से करीब 10 लाख रुपये की ठगी की थी.

4. कोटा जॉब स्कैम
कोटा कोचिंग हब और उसके आसपास के क्षेत्रों में भी महिलाओं को रोजगार का झांसा देकर लाखों की ठगी की गई, जिसके विरोध में पीड़ित महिलाओं ने थानों के बाहर भारी प्रदर्शन और बवाल किया था.

5. झुंझुनू: सरकारी नौकरी के नाम पर ₹14.85 लाख की ठगी
झुंझुनू के सिंघाना में कोर्ट में बाबू (क्लर्क) की सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर 14.85 लाख रुपये की ठगी की गई. इस मामले में एक रेलवे कर्मचारी और उसकी पत्नी ने मिलकर साजिश रची थी.

ऐसे होती है ठगी
सोशल मीडिया पर वर्क फ्रॉम होम का विज्ञापन दिखाया जाता है.
व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर संपर्क कराया जाता है.
रजिस्ट्रेशन या सिक्योरिटी फीस जमा करवाई जाती है.
कुछ मामलों में बैंक डिटेल, ओटीपी या स्क्रीन शेयरिंग करवाई जाती है.
पैसे मिलते ही ठग संपर्क खत्म कर देते हैं और मोबाइल नंबर बंद कर देते हैं.

साइबर विशेषज्ञों की सलाह
नौकरी के नाम पर कभी भी अग्रिम शुल्क जमा न करें.
कंपनी की वेबसाइट, पता और पंजीकरण की जांच अवश्य करें.
बैंक खाता, ओटीपी और यूपीआई पिन किसी से साझा न करें.
किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें.
स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड न करें.
संदिग्ध कॉल, ई-मेल या ऑफर की सत्यता जांचें.
ठगी होने पर तुरंत 1930, 1945 हेल्पलाइन या राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं.

विशेषज्ञों का कहना है कि साइबर अपराधी अब तकनीक के साथ-साथ लोगों की भावनाओं और आर्थिक जरूरतों को भी हथियार बना रहे हैं. ऐसे में विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं को सतर्क रहने की जरूरत है, ताकि आत्मनिर्भर बनने की चाह साइबर ठगों के जाल में न फंस जाए.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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