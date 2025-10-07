जज की कार में सवार युवकों का तांडव! फौजी की कार तोड़ी और पुलिस को धमकाया

Rajasthan Crime: राजस्थान के जयपुर में जवाहर लाल नेहरू मार्ग पर रविवार रात एक महिला जज की कार में सवार युवकों ने जमकर हंगामा मचाया. कार में सवार युवक शराब के नशे में धुत्त बताए जा रहे हैं. जिन्होंने एक फौजी की कार को टक्कर मारी और सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों से भी गाली गलौज कर मारपीट कर डाली.

पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें युवक मारपीट करते और पुलिसकर्मियों को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं. रविवार रात 2:30 बजे के बाद JLN मार्ग पर जज की प्लेट लगी कार में सवार युवकों ने एक फौजी की कार को टक्कर मारी.

सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, तो फिर युवकों ने पुलिस और फौजी से हाथापाई कर डाली. फौजी विजयवीर के दादा जयपुर के महावीर कैंसर अस्पताल में भर्ती हैं. रविवार रात वह रेलवे स्टेशन से खाना खाकर लौट रहे थे. ओटीएस चौराहे पर तेज रफ्तार कार ने उनकी गाड़ी को पीछे से जोरदार टक्कर मारी. हादसे में उनकी कार डिवाइडर से जा टकराई.

टक्कर मारने के बाद शराब के नशे में धुत्त युवक कार से नीचे उतरे और फौजी के साथ मारपीट करने लगे. पुलिस मौके पर पहुंची, तो उन्होंने पुलिसकर्मियों से भी बदतमीजी की और वर्दी उतारने की धमकी देने लगे. पुलिस ने जांच की तो पता चला कि टक्कर मारने वाली कार पर न्यायाधीश की पट्टी लगी थी.

वहीं कार रिमझिम नाम की जज के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो अलवर जिले के किशनगढ़बास में न्यायिक पद पर तैनात हैं. हालांकि घटना के समय रिमझिम कार में मौजूद नहीं थी. पुलिस को कार में एक लाइसेंसी रिवाल्वर भी बरामद हुई, जो की जज रिमझिम के नाम से ही रजिस्टर्ड है.

समझाइश के बावजूद भी हंगामा करने पर पुलिस ने सभी युवकों को हिरासत में ले लिए और मालवीय नगर थाने ले गई, लेकिन बाद में खानापूर्ति कर बिना किसी कानूनी कार्रवाई के उन्हें छोड़ दिया गया.

शराब के नशे में धुत्त होकर जज की कर में सवार होकर हंगामा करने और जज की लाइसेंस रिवाल्वर साथ में लेकर घूमने वाले युवक आखिर कौन थे और उनके खिलाफ कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया गया. इस सवाल का जवाब हर कोई ढूंढ रहा है.