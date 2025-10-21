Zee Rajasthan
पुरानी रंजिश को लेकर ज्वेलर्स की दुकान में बवाल, युवकों ने व्यापारी पर ताना कट्टा !

Rajasthan Crime: कोटपूतली जिले में बर्डोद कस्बे के चांदनी चौक के पास स्थित मोहन ज्वैलर्स की दुकान पर पुरानी रंजिश को लेकर हुए विवाद ने अचानक गंभीर रूप ले लिया. मामूली कहासुनी के बीच दो युवकों ने दुकानदार को देशी कट्टा दिखाकर धमका दिया.

Published: Oct 21, 2025, 04:31 PM IST | Updated: Oct 21, 2025, 04:31 PM IST

Rajasthan Crime: राजस्थान के कोटपूतली जिले में बर्डोद कस्बे के चांदनी चौक के पास स्थित मोहन ज्वैलर्स की दुकान पर पुरानी रंजिश को लेकर हुए विवाद ने अचानक गंभीर रूप ले लिया. मामूली कहासुनी के बीच दो युवकों ने दुकानदार को देशी कट्टा दिखाकर धमका दिया.

घटना के दौरान दुकानदार के परिजनों ने हिम्मत दिखाते हुए दोनों युवकों को मौके पर ही पकड़ लिया और उनकी जमकर पिटाई कर दी. बाद में उन्हें दुकान में बिठाकर पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर थाने ले गई.

घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के दुकानदारों और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे कुछ समय के लिए बाजार में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. बताया जा रहा है कि विवाद पुरानी आपसी रंजिश को लेकर था.

त्योहारी सीजन में जयपुर जंक्शन पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है. यात्रियों की भीड़ को संभालने के लिए रेलवे की ओर से कई इंतजाम किए गए हैं. बावजूद इसके रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है.

ट्रेन में सीट पाने के लिए यात्रियों को मशक्कत करनी पड़ रही है. रेलवे की ओर से स्टेशन के बाहर टेंट सहित टिकट काउंटर भी लगाए गए हैं, लेकिन फिर भी स्टेशन पर यात्रियों का जमावड़ा लगा हुआ है. छठ और दीपोत्सव की वजह से यात्रियों की संख्या अधिक देखने को मिल रही है.

