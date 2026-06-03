Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /यूपी-बिहार से लाई जाती थीं लड़कियां, राजस्थान में चलता था ब्लैकमेल नेटवर्क, जानें कैसे हुआ था युवतियों की ‘डील’ का खुलासा

यूपी-बिहार से लाई जाती थीं लड़कियां, राजस्थान में चलता था ब्लैकमेल नेटवर्क, जानें कैसे हुआ था युवतियों की ‘डील’ का खुलासा

Crime Files Rajasthan: राजस्थान पुलिस ने शादी के नाम पर मानव तस्करी करने वाले गिरोह का फरवरी में पर्दाफाश किया था. मुख्य आरोपी भंवरलाल शर्मा को जयपुर से गिरफ्तार किया गया. गिरोह गरीब युवतियों को लाकर फर्जी शादी कर ठगी करता था. पढ़ें राजस्थान क्राइम फाइल्स की ये खबर.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAshutosh Sharma
Published: Jun 03, 2026, 07:42 PM|Updated: Jun 03, 2026, 07:42 PM
यूपी-बिहार से लाई जाती थीं लड़कियां, राजस्थान में चलता था ब्लैकमेल नेटवर्क, जानें कैसे हुआ था युवतियों की ‘डील’ का खुलासा
Image Credit: Rajasthan Crime News

Rajasthan Crime News: राजस्थान में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया था. सालों तक चलने वाला एक अंतरराज्यीय मानव तस्करी और ठगी का खेल आखिरकार पुलिस की पकड़ में आ गया. इस पूरे मामले की कहानी तब खुली जब शादी के नाम पर युवतियों की खरीद-फरोख्त करने वाला मुख्य आरोपी भंवरलाल शर्मा लंबे समय बाद गिरफ्तार हुआ.

पुलिस के मुताबिक भंवरलाल शर्मा पिछले करीब दो साल से फरार चल रहा था. उस पर 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित था. आखिरकार उसे जयपुर के भांकरोटा इलाके से दबोच लिया गया. गिरफ्तारी के बाद उसे तुरंत बालोतरा जिले के गिड़ा थाने की पुलिस को सौंप दिया गया. इस गिरफ्तारी के बाद पश्चिमी राजस्थान में फैले इस पूरे नेटवर्क की परतें धीरे-धीरे खुलने लगी हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

जांच में सामने आया कि यह गिरोह कोई छोटा-मोटा नेटवर्क नहीं था. इसमें कई राज्यों से जुड़े लोग शामिल थे. कोलकाता, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों से गरीब और मजबूर युवतियों को लाया जाता था. उन्हें शादी या अच्छे काम का लालच दिया जाता था. फिर राजस्थान के अलग-अलग इलाकों में उन कुंवारे युवकों को “शादी के नाम पर” बेचा जाता था, जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी.

बताया गया कि एक-एक युवती को 2.50 लाख से 3 लाख रुपये तक में बेचा जाता था. इसके बाद फर्जी शादी या लिव-इन रिलेशनशिप का खेल रचा जाता था. शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन कुछ समय बाद ही असली खेल शुरू हो जाता था. गिरोह के लोग पीड़ित परिवारों को झूठे केस, बलात्कार और गंभीर आरोपों में फंसाने की धमकी देकर और पैसे वसूलते थे.

इस पूरे ऑपरेशन की जिम्मेदारी पुलिस मुख्यालय की सीआईडी क्राइम ब्रांच ने संभाली. एसपी क्राइम ब्रांच ज्येष्ठा मैत्रयी की निगरानी में एक विशेष टीम बनाई गई. इसी टीम को लंबे समय से आरोपी की तलाश थी. आखिरकार सब इंस्पेक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा और कांस्टेबल बृजेश कुमार की सूचना पर भांकरोटा के जयसिंहपुरा इलाके में दबिश दी गई और आरोपी को पकड़ लिया गया.

इस कार्रवाई में अन्य पुलिसकर्मियों की भी अहम भूमिका रही. सहायक उप निरीक्षक शंकर दयाल शर्मा, हेड कांस्टेबल कुलदीप सिंह और कांस्टेबल नरेश कुमार ने ऑपरेशन को सफल बनाने में सहयोग दिया. पुलिस का कहना है कि आरोपी बेहद शातिर था और लंबे समय से एक संगठित गिरोह चला रहा था.

रिकॉर्ड बताते हैं कि भंवरलाल शर्मा का आपराधिक इतिहास 2005 से शुरू होता है. उस पर जयपुर, अजमेर और बालोतरा सहित कई जिलों में अपहरण, धोखाधड़ी, दुष्कर्म, धमकी, आर्म्स एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं. यानी यह कोई पहला मामला नहीं था, बल्कि लंबे समय से चल रहा एक संगठित अपराध था.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Crime News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:चित्तौड़गढ़ के किसानों की मौज! अब दिन में ही मिलेगी बिजली, रात को जागने की टेंशन खत्म

ट्रेंडिंग न्यूज़

राजस्थान में बारिश का दौर जारी! जयपुर, भीलवाड़ा, करौली, दौसा समेत 22 जिलों में येलो-ऑरेंज अलर्ट

Rajasthan News: राजस्थान आबकारी विभाग में बड़ा बदलाव, जिला आबकारी अधिकारी और इंस्पेक्टर के पद खत्म, अब ये होगा नया नाम

सोना-चांदी ने लगाई लंबी छलांग, चांद पर पहुंचे रेट, सराफा बाजार में मचा हड़कंप!

राजस्थान पंचायत चुनाव अपडेट, HC की सख्ती के बाद आयोग ने मांगा डेटा, क्या अब होगा समाधान ?

क्या आप जानते हैं? राजस्थान के इन गांवों में एंट्री के लिए लगता है टिकट!

Rajasthan News: इस तरह बनाएं मारवाड़ की पितोड़ की सब्जी, स्वाद ऐसा कि पनीर भी हो जाए फेल

सुबह-सुबह जयपुर सर्राफा बाजार से आई बड़ी खबर, खरीदारों की होगी मौज! जानिए क्या हैं आज सोना-चांदी के रेट

दूध लेने बाहर गई पत्नी, लौटी तो जा चुका था पति! Love Marriage के 9 महीने बाद...

जयपुर के मनोहरपुर में हाई-प्रोफाइल मर्डर, BJP नेता की हत्या से मचा हड़कंप

जयपुर में फिर थार का कहर, MBBS स्टूडेंट राकेश मीणा को मारी टक्कर, 150 मीटर तक घसीटी बाइक

यूपी-बिहार से लाई जाती थीं लड़कियां, राजस्थान में चलता था ब्लैकमेल नेटवर्क, जानें कैसे हुआ था युवतियों की ‘डील’ का खुलासा

आसमान से सीधे जमीन पर गिरे सोना-चांदी के भाव! जानें सराफा बाजार के ताजा रेट

जयपुर का 'मिनी थाईलैंड' क्यों कहलाता है गिरधर मार्ग? वजह शर्मनाक

Rajasthan में जमीन की रजिस्ट्री होगी पूरी तरह डिजिटल, डिजिलॉकर में मिलेंगे दस्तावेज, इस तरह होगा सत्यापन, जानें पूरी डिटेल

कौन हैं सोशल मीडिया इंफ्लुंसर अनीता विश्नोई? जिन्होंने जान देने की कोशिश

राजस्थान में फिर बिगड़ेगा मौसम का मिजाज! पश्चिमी विक्षोभ से आंधी-बारिश का अलर्ट जारी

Rajasthan News: राजस्थान के इन जिलों की चमकेगी किस्मत, 137 सड़क परियोजनाओं को मिली हरी झंडी

Bharatpur: भतीजे ने चाचा के सीने पर मारी गोली, आरोपी घर के पास हथियार फेंक जंगल की तरफ भागा

नौतपा नहीं तपा तो क्या इस बार पड़ जाएगा सूखा? मौसम वैज्ञानिकों ने बता दी पूरी सच्चाई

झालावाड़ में तेज आंधी-तूफान और भारी बारिश ने मचाई तबाही! उड़ गए टिन-टप्पर और गिर पड़े पेड़

भारत-पाक सीमा पर बढ़ी सुरक्षा, अब जैसलमेर में पाकिस्तानी लोकल सिम इस्तेमाल पर लगा प्रतिबंध

पाली में साइलेंट अटैक आने से 14 साल के बच्चे की बस में हुई मौत, नानी के घर था जा रहा

Jhunjhunu: 16 साल की बच्ची को पत्नी बताकर रखा साथ, फिर करता रहा रेप, आरोपी को मिली 20 साल की जेल

आंखें रह जांएगी फटी, मुंह रहेगा खुला का खुला... 2 साल की नन्ही प्रिशा ने किया ऐसा कमाल, पूरी दुनिया रह गई हैरान!

वागड़ में 2500 करोड़ से विकास का महाधमाका! 338 गांवों की बदलेगी किस्मत, 3.5 लाख लोगों को मिलेगा फायदा

लू और Dehydration का काल है राजस्थान का ये ड्रिंक! पीते ही शरीर को कर देगा बर्फ जैसा ठंडा

'बेटी, चिंता मत करो, घरवाले मिल जाएंगे'... मदद के नाम पर शख्स ने किया युवती से दुष्कर्म

रामदेवरा में अहमदाबाद से 15 घोड़ों संग पहुंचे 300 से ज्यादा श्रद्धालु! बाबा की समाधि के किए दर्शन

राजस्थान में मौसम विभाग की चेतावनी, जयपुर-अजमेर के साथ कई जिलों में तेज हवाओं और भारी बारिश का खतरा!

सराफा बाजार में बड़ा बदलाव! सोना लुढ़का, चांदी स्थिर, जानें ताजा भाव

आदिवासी किसानों का आइडिया, सूखे तालाब में तरबूज-खरबूज की खेती, 3 महीने में 2 लाख तक कमाई

IAS समित शर्मा का बड़ा फैसला, ग्रामीणों को घर-घर मिलेगी बैंकिंग सुविधा!

झोलाछाप डॉक्टर के गलत इलाज से 5 साल के मासूम की मौत, 36 घंटे से मोर्चरी में रखा शव, धरने पर बैठे परिजन

सावधान राजस्थान, गरजेंगे बादल, गिरेंगे ओले, 24 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी!

Rajasthan Weather: आज 70 की स्पीड से चलेगा अंधड़, 43 डिग्री से नीचे गिरेगा पारा, IMD ने जारी किया 'ऑरेंज अलर्ट'

6 बच्चों का पिता कर रहा तीसरे निकाह की तैयारी, पत्नी बच्चों संग एसपी ऑफिस पहुंची, की ये बड़ी मांग!

सराफा बाजार में सोना-चांदी ने मारी लंबी छलांग, आसमान पर पहुंचे दाम! जानें ताजा भाव

अर्श से फर्श पर लुढ़के सोना-चांदी के रेट, बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा भाव

भैराणा पर सियासी बवाल! मंत्री कन्हैयालाल चौधरी का बेनीवाल पर बड़ा हमला, बैरवा ने दी खुली चुनौती

Jhunjhunu: ड्यूटी जॉइन करने से पहले जवान का निधन, पत्नी-बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल

PM Fasal Bima Yojana: बदल गए PM फसल बीमा के नियम, किसानों के हक में कृषि विभाग का सबसे कड़ा फैसला

मकराना में विवाहिता की संदिग्ध मौत, फोन पर बोली थी 'मैं ठीक हूं', कुछ घंटों बाद...

TAGS:
Rajasthan Crime
Rajasthan news

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
चूरू में भीषण गर्मी से राहत के लिए शुरू हुआ नेट Zero Cooling स्टेशन, पर्यावरण संरक्षण की अनूठी पहल
Churu News
2
Alwar News
3
Karauli News
4
CM Bhajan Lal Sharma
5
Bhairana Dham Protest