/यूपी-बिहार से लाई जाती थीं लड़कियां, राजस्थान में चलता था ब्लैकमेल नेटवर्क, जानें कैसे हुआ था युवतियों की ‘डील’ का खुलासा

Rajasthan Crime News: राजस्थान में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया था. सालों तक चलने वाला एक अंतरराज्यीय मानव तस्करी और ठगी का खेल आखिरकार पुलिस की पकड़ में आ गया. इस पूरे मामले की कहानी तब खुली जब शादी के नाम पर युवतियों की खरीद-फरोख्त करने वाला मुख्य आरोपी भंवरलाल शर्मा लंबे समय बाद गिरफ्तार हुआ.

पुलिस के मुताबिक भंवरलाल शर्मा पिछले करीब दो साल से फरार चल रहा था. उस पर 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित था. आखिरकार उसे जयपुर के भांकरोटा इलाके से दबोच लिया गया. गिरफ्तारी के बाद उसे तुरंत बालोतरा जिले के गिड़ा थाने की पुलिस को सौंप दिया गया. इस गिरफ्तारी के बाद पश्चिमी राजस्थान में फैले इस पूरे नेटवर्क की परतें धीरे-धीरे खुलने लगी हैं.

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जांच में सामने आया कि यह गिरोह कोई छोटा-मोटा नेटवर्क नहीं था. इसमें कई राज्यों से जुड़े लोग शामिल थे. कोलकाता, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों से गरीब और मजबूर युवतियों को लाया जाता था. उन्हें शादी या अच्छे काम का लालच दिया जाता था. फिर राजस्थान के अलग-अलग इलाकों में उन कुंवारे युवकों को “शादी के नाम पर” बेचा जाता था, जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी.

बताया गया कि एक-एक युवती को 2.50 लाख से 3 लाख रुपये तक में बेचा जाता था. इसके बाद फर्जी शादी या लिव-इन रिलेशनशिप का खेल रचा जाता था. शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन कुछ समय बाद ही असली खेल शुरू हो जाता था. गिरोह के लोग पीड़ित परिवारों को झूठे केस, बलात्कार और गंभीर आरोपों में फंसाने की धमकी देकर और पैसे वसूलते थे.

इस पूरे ऑपरेशन की जिम्मेदारी पुलिस मुख्यालय की सीआईडी क्राइम ब्रांच ने संभाली. एसपी क्राइम ब्रांच ज्येष्ठा मैत्रयी की निगरानी में एक विशेष टीम बनाई गई. इसी टीम को लंबे समय से आरोपी की तलाश थी. आखिरकार सब इंस्पेक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा और कांस्टेबल बृजेश कुमार की सूचना पर भांकरोटा के जयसिंहपुरा इलाके में दबिश दी गई और आरोपी को पकड़ लिया गया.

इस कार्रवाई में अन्य पुलिसकर्मियों की भी अहम भूमिका रही. सहायक उप निरीक्षक शंकर दयाल शर्मा, हेड कांस्टेबल कुलदीप सिंह और कांस्टेबल नरेश कुमार ने ऑपरेशन को सफल बनाने में सहयोग दिया. पुलिस का कहना है कि आरोपी बेहद शातिर था और लंबे समय से एक संगठित गिरोह चला रहा था.

रिकॉर्ड बताते हैं कि भंवरलाल शर्मा का आपराधिक इतिहास 2005 से शुरू होता है. उस पर जयपुर, अजमेर और बालोतरा सहित कई जिलों में अपहरण, धोखाधड़ी, दुष्कर्म, धमकी, आर्म्स एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं. यानी यह कोई पहला मामला नहीं था, बल्कि लंबे समय से चल रहा एक संगठित अपराध था.