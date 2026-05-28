/जयपुर में सुनसान पहाड़ी पर युवती से गैंगरेप, पूर्व होमगार्ड के साथ 3 गिरफ्तार

Rajasthan Crime: राजधानी जयपुर के वीकेआई थाना क्षेत्र के एक सुनसान पहाड़ी ईलाके में गैंगरेप का मामला सामने आया है. पूरे मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर तीनों आरोपियों को गिरफ़्तार कर लिया है.

गिरफ्तार आरोपियों में से एक आरोपी पूर्व में होमगार्ड का जवान रहा है, जो फिलहाल ड्यूटी पर नहीं था. डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण ने बताया कि घटना 24 मई की है, पीड़िता अपने परिचित के साथ मंदिर दर्शन के लिए गई थी.

पीड़िता के साथ बारी-बारी दुष्कर्म

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मंदिर सुनसान पहाड़ी इलाके में है, जहां पर तीनों आरोपियों ने पहले युवक -युवती को वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी फिर पीड़िता के साथ बारी-बारी दुष्कर्म किया. इस दौरान पीड़िता के परिचित युवक को बंधक बनाया और उसे धमकाया. आरोपियों के चुंगल से निकलने के बाद पीड़िता वीकेआई थाने में पहुंची, जिसके बाद केस दर्ज हुआ.

तीनों आरोपियों को किया गिरफ्तार

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया. तीन में से दो आरोपी उसी क्षेत्र के रहने वाले है, जहां दुष्कर्म हुआ आरोपियों के मोबाइल से घटना से जुड़े कुछ फोटो-वीडियो मिले हैं. पुलिस को शक है कि इससे पहले भी आरोपियों ने सुनसान इलाके में और भी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं की हों. हालांकि अभी तक इस पीड़िता के अलावा अन्य पीड़िता थाने में शिकायत के लिए नहीं पहुंची है क्योंकि इलाका सुनसान और जंगल का है, ऐसे में यह आरोपी वहां घूमते रहते हैं और अपना शिकार ढूंढते हैं.

मोबाइल से फोटो-वीडियो डिलीट

आरोपियों के मोबाइल से फोटो-वीडियो डिलीट भी हो सकते हैं, इसलिए पुलिस एफएसएल की मदद ले रही हैं. एफएसएल के माध्यम से पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आरोपियों के मोबाइल में और कितनी फोटो-वीडियो किसी अन्य घटनाओं के हैं. फिलहाल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है. पुलिस पूछताछ के लिए इन्हें प्रोडक्शन वारंट पर भी ले सकती है.

जानकारी के अनुसार, गैंगरेप एक जघन्य अपराध है. भारत में नए आपराधिक कानूनों (भारतीय न्याय संहिता, 2023) के अनुसार, गैंगरेप के दोषियों को सख्त सजा का प्रावधान है. मामले में शामिल हर दोषी को कम से कम 20 साल कठोर कारावास की सजा दी जाती है, जिसे बढ़ाकर आजीवन कारावास भी कर दिया जाता है. यदि पीड़िता 18 वर्ष से कम उम्र की है, तो दोषियों के लिए फांसी या आजीवन कारावास की सजा दी जाती है.