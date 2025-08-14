पत्नी के चरित्र पर पति को हुआ शक, तो कर डाला कांड

Rajasthan Crime: राजस्थान के जयपुर जिले में कोटपूतली-बहरोड जिले के नीमराणा में पुलिस ने महिला की हत्या करने के मामले में खुलासा करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने हत्या के बाद खुद ही पुलिस को फोन कर सूचना दी. पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर दो दिन की रिमांड पर लिया है.

नीमराणा थाना अधिकारी राजेश मीणा ने बताया कि 11 अगस्त को फोन के जरिये सूचना मिली की पति ने पत्नी की हत्या कर दी है. जिस पर आरोपी को डिटेन कर जांच शुरू की गई. आरोपी भूपेश शर्मा ने बताया कि उसे खुद की पत्नी के चरित्र पर शक था, जिस पर मेरे द्वारा उसकी गला दबाकर हत्या कर दी.

आरोपी को गिरफ्तार कर दो दिन का पुलिस रिमांड लिया है. भूपेश शराब का आदि था और कर्ज होने के कारण परेशान था. जिसके कारण उसकी पत्नी के साथ कहासुनी हो गई थी. गुस्से में आकर चुन्नी से गला दबा दिया.

थाना अधिकारी ने बताया कि आरोपी भूपेश ने पुलिस पूछताछ में बताया उसकी पत्नी पर अवैध संबंध का शक होने के बाद मंजिता शर्मा को खूब समझाया था, लेकिन वो नहीं मानी. जिसके कारण उसे गुस्सा आ गया और वारदात को अंजाम दे दिया. भूपेश पर लाखों रुपये का कर्जा भी हो गया था.

हत्या के बाद पुलिस पूछताछ में बताया कि उसे अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद कहा कि मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है. अब सिर्फ बच्चों के बार में सोच रहा हूं. उनका क्या होगा. म्रतक की 15 साल पहले शादी हुई थी और उसके दो बच्चे हैं.