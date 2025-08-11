मामूली कहासुनी ने लिया खौफनाक रूप, पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट

Rajasthan Crime: राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ में नीमराना थाना क्षेत्र के गंडाला गांव में अज्ञात कारणों के चलते पति पत्नी के के बीच हुए विवाद में पति ने पत्नी की हत्या कर दी. सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पति को हिरासत में ले लिया है.

पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव मोर्चरी में रखवा दिया. थाना प्रभारी राजेश कुमार मीणा ने बताया कि गंडाला गांव निवासी भूपेश शर्मा ने आपसी विवाद में पत्नी मंजीता शर्मा की हत्या करने की प्रथम दृश्या बात सामने आई है.

पुलिस ने पति भूपेश को हिरासत में ले लिया है. जानकारी के अनुसार मंजीता और भूपेश की शादी करीब 15 साल पहले हुई थी. दोनों को 13 साल का बेटा है.

पुलिस का कहना है कि आरोपी ने पूछताछ में हत्या की बात स्वीकार कर ली है. हत्या के पीछे के कारणों का अभी पता लगाया जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस आरोपी पति से पूछताछ करने मे जुटी हुई है.

कोटपूतली-बहरोड में चिकित्सालय में हर गांव से आने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है. पानी भराव को देखते हुए ग्राम पंचायत गढ़ी में नालियों की सफाई निरंतर जारी है, जिससे की बीमारियां नहीं फैल सके. ग्राम विकास अधिकारी ने बताया कि हमारा प्रयास रहता है कि हम साफ-सफाई और स्वच्छता अपनाएं.

लेकिन ग्राम वासियों का सहयोग आवश्यक है. सभी अपने-अपने मकान के सामने, नालियों की सफाई करें, जिससे पानी का निकास हो सके और मच्छर न पनपें. चिकित्सा विभाग से मांग की गई है कि नालियों में दवा का छिड़काव किया जाए, जिससे बीमारियों से निजात पाई जा सके.

