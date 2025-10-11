Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

पति, पत्नी और बेटे ने समाप्त की जीवनलीला, नोट में छोड़े गहरे राज !

Rajasthan Crime: जयपुर में करणी विहार थाना इलाके में परिवार द्वारा सामूहिक आत्महत्या का मामला सामने आया है, जहां मां बेटे और पिता ने जहर खाकर जीवनलीला समाप्त कर ली.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 11, 2025, 11:30 PM IST | Updated: Oct 11, 2025, 11:30 PM IST

Trending Photos

सर्दियों में घर पर बनाएं तिल गुड़ के लड्डू, जानें रेसिपी और फायदें
6 Photos
Till Gud ke laddu

सर्दियों में घर पर बनाएं तिल गुड़ के लड्डू, जानें रेसिपी और फायदें

सीकर में मां का दिल दहला देने वाला कदम! कमरे से मिली 3 बेटों और बेटी की डेड बॉडी
8 Photos
Sikar News

सीकर में मां का दिल दहला देने वाला कदम! कमरे से मिली 3 बेटों और बेटी की डेड बॉडी

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, बारिश के बाद अब ठंड शुरू !
7 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, बारिश के बाद अब ठंड शुरू !

सीकर में मां ने 4 बच्चों के साथ जहर पीकर दी जान, कई दिन बाद मिले सड़े हुए शव
7 Photos
sikar news

सीकर में मां ने 4 बच्चों के साथ जहर पीकर दी जान, कई दिन बाद मिले सड़े हुए शव

पति, पत्नी और बेटे ने समाप्त की जीवनलीला, नोट में छोड़े गहरे राज !

Rajasthan Crime: राजस्थान के जयपुर में करणी विहार थाना इलाके में परिवार द्वारा सामूहिक आत्महत्या का मामला सामने आया है, जहां मां बेटे और पिता ने जहर खाकर जीवनलीला समाप्त कर ली. मृतकों की पहचान रूपेन्द्र शर्मा उनकी पत्नी सुशीला और बेटे पुलकित शर्मा के तौर पर हुई है.

पुलकित 32 साल का था. सूचना के बाद करणी विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने दरवाजा तोड़ सभी डेड बॉडी को बाहर निकाला. पुलिस को मौके से अंग्रेजी में लिखा हुआ एक सुसाइड नोट भी मिला है. हालांकि पुलिस सुसाइड नोट के बारे में ज्यादा नहीं बता रही, लेकिन सुसाइड नोट में आपसी विवाद प्रॉपर्टी विवाद की बात सामने आ रही है.

यह भी पढ़ें-

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

मृतक रुपिंदर बैंक से रिटायर अफसर थे. उन्होंने VRS लिया था. करणी विहार इलाके में वह किराये के मकान से रह रहे थे. परिवार जयपुर का सोडाला का रहने वाला था. रूपेन्द्र के केवल एक ही बेटा पुलकित था. इसे सामूहिक आत्महत्या में पूरा परिवार ही खत्म हो गया.

वहीं सूचना के बाद उनके दूर के रिश्तेदार भी मौके पर पहुंचे. एक साथ तीन लोगों की चिंताएं देखकर पड़ोसी भी सदमे में है. उधर पुलिस ने कहा कि सुसाइड नोट के आधार पर जांच की जा रही है. सुसाइड नोट में जिसका भी नाम सामने आएगा जिसकी वजह से आत्महत्या हुई है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news