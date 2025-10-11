पति, पत्नी और बेटे ने समाप्त की जीवनलीला, नोट में छोड़े गहरे राज !

Rajasthan Crime: राजस्थान के जयपुर में करणी विहार थाना इलाके में परिवार द्वारा सामूहिक आत्महत्या का मामला सामने आया है, जहां मां बेटे और पिता ने जहर खाकर जीवनलीला समाप्त कर ली. मृतकों की पहचान रूपेन्द्र शर्मा उनकी पत्नी सुशीला और बेटे पुलकित शर्मा के तौर पर हुई है.

पुलकित 32 साल का था. सूचना के बाद करणी विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने दरवाजा तोड़ सभी डेड बॉडी को बाहर निकाला. पुलिस को मौके से अंग्रेजी में लिखा हुआ एक सुसाइड नोट भी मिला है. हालांकि पुलिस सुसाइड नोट के बारे में ज्यादा नहीं बता रही, लेकिन सुसाइड नोट में आपसी विवाद प्रॉपर्टी विवाद की बात सामने आ रही है.

मृतक रुपिंदर बैंक से रिटायर अफसर थे. उन्होंने VRS लिया था. करणी विहार इलाके में वह किराये के मकान से रह रहे थे. परिवार जयपुर का सोडाला का रहने वाला था. रूपेन्द्र के केवल एक ही बेटा पुलकित था. इसे सामूहिक आत्महत्या में पूरा परिवार ही खत्म हो गया.

वहीं सूचना के बाद उनके दूर के रिश्तेदार भी मौके पर पहुंचे. एक साथ तीन लोगों की चिंताएं देखकर पड़ोसी भी सदमे में है. उधर पुलिस ने कहा कि सुसाइड नोट के आधार पर जांच की जा रही है. सुसाइड नोट में जिसका भी नाम सामने आएगा जिसकी वजह से आत्महत्या हुई है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.