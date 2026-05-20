/जयपुर पुलिस ने खोला 50 करोड़ के नेटवर्क का राज! एक महीने में 26 आरोपी गिरफ्तार

Jaipur News: एक तरफ SMS स्टेडियम में IPL मैचों का रोमांच और राजस्थान रॉयल्स के लिए फैन्स का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला, वहीं दूसरी तरफ़ जयपुर मेंIPL सीजन के दौरान जयपुर सट्टेबाजों का बड़ा ठिकाना बन जाता है. बाहरी राज्यों से भी सटोरिए यहां पहुंचते हैं और ऑनलाइन नेटवर्क के जरिए करोड़ों रुपये का दांव लगाया जाता है. IPL के नाम पर करोड़ों रुपये का सट्टा भी खेला गया.

पिछले एक महीने में जयपुर पुलिस और CST क्राइम ब्रांच ने शहर के अलग-अलग इलाकों में कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपये के ऑनलाइन सट्टे का खुलासा किया है. चार बड़ी कार्रवाई में कुल 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 50 करोड़ रुपये से अधिक के हिसाब-किताब और बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं.

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जांच में सामने आया कि इस बार सटोरिए 'जूम ऐप' के जरिए ऑनलाइन लाइन लेकर IPL मैचों पर दांव लगा रहे थे. पुलिस कार्रवाई में 50 से अधिक मोबाइल फोन, कई लैपटॉप, वाई-फाई डोंगल, हिसाब-किताब के रजिस्टर और लग्जरी कारें बरामद हुई हैं. पुलिस पूछताछ में दुबई कनेक्शन का भी खुलासा हुआ है.

जांच एजेंसियों के मुताबिक सट्टे की लाइन दुबई से संचालित की जा रही थी और वहीं से आरोपियों को मैचों की लाइव लाइन दी जा रही थी. स्पेशल कमिश्नर ओमप्रकाश के मुताबिक जयपुर में IPL सीजन के दौरान सट्टेबाजी का नेटवर्क काफी सक्रिय रहा. पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और फरार मुख्य सट्टेबाजों की तलाश जारी है.

ऐसे खुला करोड़ों के सट्टे का नेटवर्क

3 अप्रैल, मालवीय नगर- पुलिस ने हैदराबाद और कोलकाता के मैच पर चल रहे सट्टे का खुलासा किया. मौके से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर 7 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए.

8 मई, मालपुरा क्षेत्र-CST टीम ने कपड़ा फैक्ट्री में दबिश देकर लखनऊ और RCB मैच पर सट्टा खेल रहे 6 आरोपियों को पकड़ा. कार्रवाई में 21 मोबाइल फोन, 4 लैपटॉप, वाई-फाई डोंगल और हिसाब-किताब के 4 रजिस्टर बरामद हुए.

17 मई, सांगानेर सदर-राजस्थान और दिल्ली के मैच पर सट्टा खेलते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने 30 मोबाइल फोन, 2 लग्जरी कारें और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए.

17 मई की दूसरी कार्रवाई-पुलिस ने 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर 5 मोबाइल फोन और सट्टे की लाइन बरामद की. यहां भी राजस्थान और दिल्ली के मैच पर ऑनलाइन सट्टा लगाया जा रहा था.

ऑपरेट करने वाले फरार आरोपियों की तलाश जारी

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि सभी सटोरियों का तरीका लगभग एक जैसा था. आरोपी फ्लैट, फैक्ट्री और बंद कमरों में बैठकर ऑनलाइन सट्टा ऑपरेट कर रहे थे ताकि पुलिस की नजरों से बच सकें. हालांकि लगातार निगरानी और तकनीकी इनपुट के आधार पर पुलिस इन तक पहुंचने में सफल रही.