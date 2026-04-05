Rajasthan News: पीपों में पेट्रोल से मना किया तो मैनेजर के सिर पर किया सरियों से हमला, लगे 17 टांके

राजधानी जयपुर के नारायण विहार इलाके में शनिवार को बदमाशों ने कानून-व्यवस्था को चुनौती देते हुए एक पेट्रोल पंप पर जमकर उत्पात मचाया. नियमों का पालन करने की सजा पंप मैनेजर को लहूलुहान होकर चुकानी पड़ी. बदमाशों ने न केवल स्टाफ के साथ मारपीट की, बल्कि हजारों की नकदी भी लूटकर फरार हो गए.

विवाद की वजह

पंप कर्मचारियों के अनुसार, शनिवार को एक कार में सवार होकर आए युवकों ने पीपों (कंटेनरों) में पेट्रोल भरने की जिद की. बता दें कि सुरक्षा कारणों और सरकारी नियमों का हवाला देते हुए जब पंप स्टाफ ने खुले में पेट्रोल देने से साफ मना कर दिया, तो युवक भड़क गए. और देखते ही देखते बदमाशों ने अपनी गाड़ी से सरिए और लाठियां निकालीं और पंप मैनेजर व अन्य स्टाफ पर टूट पड़े.

मैनेजर की हालत नाजुक, सिर में आए 17 टांके

हमले में पंप मैनेजर को निशाना बनाकर सिर पर वार किए गए, जिससे वे लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़े. घायल मैनेजर को तुरंत पास के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनके सिर में 17 टांके आए हैं. फिलहाल वे आईसीयू में भर्ती हैं और उनकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. मारपीट के दौरान बीच-बचाव करने आए अन्य कर्मचारियों को भी शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं.

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लूट और दहशत का माहौल

बता दें कि हमलावरों की दबंगई यहीं खत्म नहीं हुई. आरोप है कि मारपीट के दौरान बदमाशों ने मैनेजर की जेब से करीब 43 हजार रुपये की नकदी निकाल ली. मौके पर मौजूद राहगीरों और लोगों ने जब बीच-बचाव की कोशिश की, तो बदमाशों ने उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी और अपनी कार में सवार होकर भाग निकले.

पुलिसिया कार्रवाई

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने लूट और जानलेवा हमले की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. पंप पर लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं, जिनमें हमलावरों की गाड़ी का नंबर और उनके चेहरे कैद होने की बात सामने आई है. पुलिस अधिकारियों का दावा है कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा.

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