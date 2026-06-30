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जयपुर रोडरेज: बीच सड़क युवती से अभद्रता, भाई पर जानलेवा हमला, CCTV वायरल फिर भी नहीं हुई गिरफ्तारी

Rajasthan Crime: जयपुर के रामनगरिया थाना क्षेत्र में कार की टक्कर के बाद हुए रोडरेज विवाद में एक युवती ने अभद्रता और उसके भाई पर जानलेवा हमले का आरोप लगाया है. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें मारपीट होती दिखाई दे रही है.

Edited byAman Singh
Published: Jun 30, 2026, 01:00 PM|Updated: Jun 30, 2026, 01:00 PM
जयपुर रोडरेज: बीच सड़क युवती से अभद्रता, भाई पर जानलेवा हमला, CCTV वायरल फिर भी नहीं हुई गिरफ्तारी
Image Credit: Rajasthan CrimeSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Crime: राजस्थान के जयपुर शहर रामनगरिया थाना क्षेत्र में रोडरेज का मामला सामने आया है. कार की टक्कर के बाद हुए विवाद में एक युवती और उसकी रिश्तेदार के साथ अभद्रता करने और बीच-बचाव करने पहुंचे युवती के भाई पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगा है. हमले में घायल युवक के सिर और आंख पर चोट आई है.

पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आरोपी मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं. शिकायतकर्ता अपनी भाभी के साथ 27 जून को शाम करीब 5:15 बजे तिलक नगर स्थित घर से जगतपुरा स्थित एक सैलून जा रही थी. इसी दौरान जगतपुरा की सर्विस लेन में एक स्विफ्ट कार (RJ14 CV 8367) ने उनकी कार (RJ14 CG 0141) को साइड से टक्कर मार दी.

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युवती से अभद्रता और गाली-गलौज

युवती का आरोप है कि हादसे के बाद जब उन्होंने विरोध किया, तो कार सवार युवक गाली-गलौज और अभद्र व्यवहार करने लगे. इसी बीच उन्होंने अपने भाई को फोन किया, जो एक दूसरी कार में पीछे ही आ रहे थे और कुछ ही मिनट में मौके पर पहुंच गए. आरोप है कि भाई आयुष के पहुंचते ही दूसरे पक्ष ने अपने अन्य साथियों को बुला लिया.

महिला को जबरन कार में बैठाने की कोशिश

पहले वीडियो बना रही भाभी का मोबाइल छीनने की कोशिश की गई. घायल की पत्नी ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उनके दोनों हाथ पकड़ लिए, इसके बाद उनके साथ हाथापाई की और जबरन अपनी कार में बैठाने की कोशिश की. विरोध करने पर भाई से मारपीट की गई. पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज, वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच की जा रही है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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