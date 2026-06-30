/जयपुर रोडरेज: बीच सड़क युवती से अभद्रता, भाई पर जानलेवा हमला, CCTV वायरल फिर भी नहीं हुई गिरफ्तारी

राज्य चुनें
Rajasthan Crime: राजस्थान के जयपुर शहर रामनगरिया थाना क्षेत्र में रोडरेज का मामला सामने आया है. कार की टक्कर के बाद हुए विवाद में एक युवती और उसकी रिश्तेदार के साथ अभद्रता करने और बीच-बचाव करने पहुंचे युवती के भाई पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगा है. हमले में घायल युवक के सिर और आंख पर चोट आई है.
पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आरोपी मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं. शिकायतकर्ता अपनी भाभी के साथ 27 जून को शाम करीब 5:15 बजे तिलक नगर स्थित घर से जगतपुरा स्थित एक सैलून जा रही थी. इसी दौरान जगतपुरा की सर्विस लेन में एक स्विफ्ट कार (RJ14 CV 8367) ने उनकी कार (RJ14 CG 0141) को साइड से टक्कर मार दी.
युवती से अभद्रता और गाली-गलौज
युवती का आरोप है कि हादसे के बाद जब उन्होंने विरोध किया, तो कार सवार युवक गाली-गलौज और अभद्र व्यवहार करने लगे. इसी बीच उन्होंने अपने भाई को फोन किया, जो एक दूसरी कार में पीछे ही आ रहे थे और कुछ ही मिनट में मौके पर पहुंच गए. आरोप है कि भाई आयुष के पहुंचते ही दूसरे पक्ष ने अपने अन्य साथियों को बुला लिया.
महिला को जबरन कार में बैठाने की कोशिश
पहले वीडियो बना रही भाभी का मोबाइल छीनने की कोशिश की गई. घायल की पत्नी ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उनके दोनों हाथ पकड़ लिए, इसके बाद उनके साथ हाथापाई की और जबरन अपनी कार में बैठाने की कोशिश की. विरोध करने पर भाई से मारपीट की गई. पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज, वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच की जा रही है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!