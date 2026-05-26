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जयपुर में 'ग्रुप सरकार 007' का गैंगस्टर गिरफ्तार, शादी में मचाया था खूनी खेल

जयपुर पुलिस ने सोशल मीडिया पर खुद को 'धाकड़ सरकार', 'ग्रुप सरकार' और 'कौशल सुपारी' बताकर गैंगस्टर इमेज बनाने वाले युवक को हत्या के मामले में गिरफ्तार किया है. आरोपी इंस्टाग्राम पर हथियारों, थार और स्कॉर्पियो के काफिलों के साथ रील्स बनाकर खुद को बड़ी गैंग का सरगना दिखाता था.
 

Edited bySneha AggarwalReported byAshutosh Sharma
Published: May 26, 2026, 07:11 PM|Updated: May 26, 2026, 07:11 PM
जयपुर में 'ग्रुप सरकार 007' का गैंगस्टर गिरफ्तार, शादी में मचाया था खूनी खेल
Image Credit: Rajasthan Crime

Rajasthan Crime: राजस्थान के जयपुर की सांगानेर सदर थाना पुलिस ने सचिवालय नगर (सीतापुरा) में शादी समारोह के दौरान युवक की पीट-पीटकर हत्या के मामले का खुलासा करते हुए 20 हजार के इनामी मुख्य आरोपी कौशल नागर उर्फ धाकड़ सरकार को गिरफ्तार किया है. उसके साथ देवांश शर्मा और विशाल सिंह उर्फ विशाल मदेरणा को भी पकड़ा गया है.

डीसीपी साउथ राजर्षि राज ने बताया कि एक मई को बूंदी के नैनवा निवासी चेतराम गुर्जर जयपुर में शादी समारोह में आया हुआ था. इसी दौरान पुरानी रंजिश के चलते आरोपी कौशल नागर अपने साथियों के साथ थार और स्कॉर्पियो गाड़ियों में वहां पहुंचा और चेतराम पर लाठी, डंडों और सरियों से हमला कर दिया. गंभीर चोटों के कारण चेतराम की मौत हो गई.

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CCTV फुटेज भी आया था सामने

घटना के CCTV फुटेज भी सामने आए थे, जिनमें कौशल नागर अपने 8-10 साथियों के साथ मारपीट करता दिखाई दिया. फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस की स्पेशल टीम ने प्रताप नगर इलाके से आरोपी को दबोच लिया. कार्रवाई में हनुमान, रामअवतार और लोकेश की टीम की अहम भूमिका रही.

इंस्टाग्राम पर हथियारों, लग्जरी गाड़ियों और स्टंट की रील्स

पुलिस जांच में सामने आया कि कौशल नागर बूंदी के नैनवा का रहने वाला है और जयपुर एयरपोर्ट के पास चाय की दुकान चलाता था. वहीं से उसने सोशल मीडिया पर 'धाकड़ सरकार 007' नाम से ग्रुप बनाकर अपनी गैंगस्टर छवि तैयार की. आरोपी लगातार इंस्टाग्राम पर हथियारों, लग्जरी गाड़ियों और स्टंट की रील्स पोस्ट करता था ताकि अपराध जगत में उसका नाम फैल सके. पुलिस के मुताबिक लोग उसे 'कौशल सुपारी' के नाम से जानते थे.

एक व्यक्ति से मारपीट की ली सुपारी

शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी पहले भी गांव में एक व्यक्ति से मारपीट की सुपारी ले चुका है. सोशल मीडिया के जरिए वह आपराधिक प्रवृत्ति के युवकों को अपने साथ जोड़ रहा था और रंगदारी व सुपारी किलिंग जैसी गतिविधियों में सक्रिय होने की कोशिश कर रहा था. मृतक और आरोपी दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे. गांव में रास्ता रोकने और शराब पीकर इकट्ठा होने जैसी बातों को लेकर दोनों पक्षों में पहले से विवाद चल रहा था. उसी रंजिश ने हत्या का रूप ले लिया.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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