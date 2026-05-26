/जयपुर में 'ग्रुप सरकार 007' का गैंगस्टर गिरफ्तार, शादी में मचाया था खूनी खेल

Rajasthan Crime: राजस्थान के जयपुर की सांगानेर सदर थाना पुलिस ने सचिवालय नगर (सीतापुरा) में शादी समारोह के दौरान युवक की पीट-पीटकर हत्या के मामले का खुलासा करते हुए 20 हजार के इनामी मुख्य आरोपी कौशल नागर उर्फ धाकड़ सरकार को गिरफ्तार किया है. उसके साथ देवांश शर्मा और विशाल सिंह उर्फ विशाल मदेरणा को भी पकड़ा गया है.

डीसीपी साउथ राजर्षि राज ने बताया कि एक मई को बूंदी के नैनवा निवासी चेतराम गुर्जर जयपुर में शादी समारोह में आया हुआ था. इसी दौरान पुरानी रंजिश के चलते आरोपी कौशल नागर अपने साथियों के साथ थार और स्कॉर्पियो गाड़ियों में वहां पहुंचा और चेतराम पर लाठी, डंडों और सरियों से हमला कर दिया. गंभीर चोटों के कारण चेतराम की मौत हो गई.

Add Zee News as a Preferred Source

CCTV फुटेज भी आया था सामने

घटना के CCTV फुटेज भी सामने आए थे, जिनमें कौशल नागर अपने 8-10 साथियों के साथ मारपीट करता दिखाई दिया. फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस की स्पेशल टीम ने प्रताप नगर इलाके से आरोपी को दबोच लिया. कार्रवाई में हनुमान, रामअवतार और लोकेश की टीम की अहम भूमिका रही.

इंस्टाग्राम पर हथियारों, लग्जरी गाड़ियों और स्टंट की रील्स

पुलिस जांच में सामने आया कि कौशल नागर बूंदी के नैनवा का रहने वाला है और जयपुर एयरपोर्ट के पास चाय की दुकान चलाता था. वहीं से उसने सोशल मीडिया पर 'धाकड़ सरकार 007' नाम से ग्रुप बनाकर अपनी गैंगस्टर छवि तैयार की. आरोपी लगातार इंस्टाग्राम पर हथियारों, लग्जरी गाड़ियों और स्टंट की रील्स पोस्ट करता था ताकि अपराध जगत में उसका नाम फैल सके. पुलिस के मुताबिक लोग उसे 'कौशल सुपारी' के नाम से जानते थे.

एक व्यक्ति से मारपीट की ली सुपारी

शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी पहले भी गांव में एक व्यक्ति से मारपीट की सुपारी ले चुका है. सोशल मीडिया के जरिए वह आपराधिक प्रवृत्ति के युवकों को अपने साथ जोड़ रहा था और रंगदारी व सुपारी किलिंग जैसी गतिविधियों में सक्रिय होने की कोशिश कर रहा था. मृतक और आरोपी दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे. गांव में रास्ता रोकने और शराब पीकर इकट्ठा होने जैसी बातों को लेकर दोनों पक्षों में पहले से विवाद चल रहा था. उसी रंजिश ने हत्या का रूप ले लिया.