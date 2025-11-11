जयपुर में पतासी खिलाने के बहाने अपहरण कर नाबालिग से दुष्कर्म, दो के खिलाफ मामला दर्ज

Rajasthan Crime: राजस्थान की राजधानी जयपुर के चौमूं थाना क्षेत्र में नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है. पुलिस के अनुसार, पीड़िता के परिजनों ने अपने ही गांव के दो युवकों पर आरोप लगाया है.

पीड़िता के परिजनों ने आरोप लगाया कि उन्होंने पतासी खिलाने के बहाने नाबालिग को गाड़ी में बैठाया और उसे बहला-फुसलाकर ले गए. आरोप है कि युवकों ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया. मामले की सूचना पर चौमूं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नाबालिग का मेडिकल मुआयना करवाया.



Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. थानाधिकारी प्रदीप शर्मा ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच जारी है और आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी आज नीरजा मोदी स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा अमायरा के मुरलीपुरा स्थित आवास पहुंचीं. दीया कुमारी ने अमायरा के परिजनों से मुलाकात कर घटना की पूरी जानकारी ली और परिजनों को सांत्वना दी. दीया कुमारी ने इस दर्दनाक हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की और कहा कि ईश्वर अमायरा की आत्मा को शांति प्रदान करें और परिजनों को इस दुख की घड़ी में संबल दें.

अमायरा के परिजनों ने उपमुख्यमंत्री को अपनी पीड़ा बताई. इस दौरान दीया कुमारी ने उनके आंसू पोंछते हुए ढांढस बंधाया और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया. गौरतलब है कि नीरजा मोदी स्कूल की छात्रा अमायरा ने बीते दिनों स्कूल की बिल्डिंग से छलांग लगाई थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी. इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है.