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Rajasthan Crime: जयपुर में हत्या कर कट्टे में बांधकर फेंक दिया शव, फिर लगा दी आग...

Rajasthan Crime: राजस्थान के जयपुर शहर में एक शव मिला. मिली जानकारी के मुताबिक, युवक की हत्या कर शव बड़े कट्टे में बांधकर आग लगा दी गई. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByAshutosh Sharma
Published:Apr 02, 2026, 01:47 PM IST | Updated:Apr 02, 2026, 01:47 PM IST

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Rajasthan Crime: जयपुर में हत्या कर कट्टे में बांधकर फेंक दिया शव, फिर लगा दी आग...

Rajasthan Crime: राजस्थान के जयपुर शहर में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, जहां अज्ञात बदमाशों ने एक युवक की हत्या कर शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की.

घटना गुरुवार सुबह सामने आई, जब करधनी थाना इलाके में एक खाली प्लॉट में अर्धजला शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया.

प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि युवक की हत्या किसी अन्य स्थान पर की गई. इसके बाद शव को प्लास्टिक के बड़े कट्टे में बांधकर देर रात किसी वाहन से लाकर खाली प्लॉट में फेंका गया. शव की पहचान छिपाने के लिए आरोपियों ने उस पर ज्वलनशील केमिकल डालकर आग लगाने की कोशिश भी की.

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सुबह राहगीरों ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी थी. सूचना मिलते ही करधनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल टीम व डॉग स्क्वायड की मदद से साक्ष्य जुटाए गए. घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई.

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतक की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि आरोपियों की पहचान की जा सकें. फिलहाल मामले की जांच जारी है.

खबर अपडेट की जा रही है.

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