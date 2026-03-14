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जयपुर में 3 गाड़ियों में भरकर आए बदमाशों ने प्रॉपर्टी कारोबारी पर की फायरिंग, जा रहा था मंदिर

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर जिले के बिंदायका थाना इलाके में 3 गाड़ियों में भरकर आए बदमाशों ने एक प्रॉपर्टी कारोबारी पर फायरिंग की. कारोबारी घर से फॉर्च्यूनर गाड़ी में काले हनुमान मंदिर जाने के लिए निकला था. 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByAshutosh Sharma
Published:Mar 14, 2026, 04:19 PM IST | Updated:Mar 14, 2026, 04:19 PM IST

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जयपुर में 3 गाड़ियों में भरकर आए बदमाशों ने प्रॉपर्टी कारोबारी पर की फायरिंग, जा रहा था मंदिर

Jaipur News: राजधानी जयपुर के बिंदायका थाना इलाके में आज सुबह एक प्रॉपर्टी कारोबारी पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी. हालांकि गोली कारोबारी की फॉर्च्यूनर गाड़ी के बोनट से टकराकर फ्रंट शीशे में जा लगी, जिससे बड़ा हादसा टल गया. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है.

10-12 बदमाशों ने गाड़ी को घेरा

दरअसल सिरसी गांव निवासी कमल मीणा उर्फ कमल सिरसी आज सुबह करीब 11:30 बजे अपने घर से फॉर्च्यूनर गाड़ी में काले हनुमान मंदिर जाने के लिए निकले थे. जब वे हाथोज फाटक स्थित एक निजी स्कूल के पास पहुंचा , तभी थार, स्कॉर्पियो और स्विफ्ट कार में सवार करीब 10-12 बदमाशों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया. इसी दौरान थार जीप में बैठे एक बदमाश ने कमल मीणा पर फायरिंग कर दी.

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बदमाश तेजी से हुए फरार

गोली फॉर्च्यूनर के बोनट से टकराकर आगे के शीशे में जा लगी, जिससे कमल मीणा बाल-बाल बच गए. फायरिंग के बाद बदमाश तेजी से अपनी गाड़ियों में बैठकर मौके से फरार हो गए. घटना की सूचना मिलते ही कारधनी और बिंदायका थाना पुलिस तथा डीएसटी की टीम मौके पर पहुंची.

फायरिंग के बाद बदमाश पैदल भागता आया नजर

पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है. वारदात स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में पूरी घटना कैद हो गई है. फुटेज में देखा गया कि फायरिंग के बाद एक बदमाश पैदल भागता नजर आया, जिसे पकड़ने के लिए कमल मीणा ने अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी से पीछा भी किया.

पुरानी रंजिश की आशंका

वहीं, स्कॉर्पियो और स्विफ्ट कार में सवार बदमाश उस पैदल भाग रहे आरोपी को बचाने के लिए गाड़ी से टक्कर मारने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए. फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है. प्रारंभिक जांच में पुरानी रंजिश को लेकर फायरिंग की आशंका जताई जा रही है.

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