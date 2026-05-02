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5.30 करोड़ की साइबर ठगी का भंडाफोड़, 17 आरोपी गिरफ्तार, चाय की थड़ियों पर बनाते थे प्लान!

Rajasthan News: राजस्थान साइबर क्राइम पुलिस ने 5.30 करोड़ की साइबर ठगी का खुलासा किया है. फर्जी व्हाट्सएप डीपी से कंपनी अकाउंटेंट को झांसा देकर पैसे ट्रांसफर करवाए गए. मामले में 17 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जो म्यूल अकाउंट, क्रिप्टो और हवाला के जरिए पैसे घुमाते थे.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAshutosh Sharma
Published: May 02, 2026, 10:35 PM|Updated: May 02, 2026, 10:35 PM
5.30 करोड़ की साइबर ठगी का भंडाफोड़, 17 आरोपी गिरफ्तार, चाय की थड़ियों पर बनाते थे प्लान!
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Rajasthan Crime News: राजस्थान में साइबर क्राइम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतरराज्यीय साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है. इस गिरोह ने व्हाट्सएप पर फर्जी पहचान बनाकर एक कंपनी से 5.30 करोड़ रुपये की ठगी को अंजाम दिया था. पुलिस ने मामले में अब तक 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें म्यूल अकाउंट धारक और पैसे ट्रांसफर करने वाले शामिल हैं.

ये पूरा मामला 24 अप्रैल 2026 को सामने आया, जब परिवादी दीपेंद्र सिंह ने साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने बताया कि वह माइनिंग प्रा. लि. में अकाउंटेंट हैं. उन्हें कंपनी के मालिक के नाम और फोटो वाली फर्जी व्हाट्सएप डीपी से मैसेज मिला, जिसमें दो अलग-अलग बैंक खातों में रकम ट्रांसफर करने के निर्देश दिए गए. भरोसा करके उन्होंने कुल 5.30 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए, जिसके बाद ठगी का खुलासा हुआ.

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साइबर क्राइम पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि ठगी की राशि को कई बैंक खातों में ट्रांसफर कर आगे कैश निकासी, USDT (क्रिप्टोकरेंसी) और हवाला के जरिए घुमाया गया, ताकि पैसों का ट्रैक छुपाया जा सके. जांच में कोटा ग्रामीण, पाली, बांसवाड़ा, जोधपुर शहर और बाड़मेर पुलिस की मदद से कार्रवाई करते हुए 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.

-पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि गिरोह के सदस्य अलग-अलग तरीकों से साइबर ठगी में मदद करते थे
-कई आरोपी अपने नाम से बैंक खाते खुलवाकर ठगों को उपलब्ध कराते थे
-कुछ आरोपी खातों से नगद राशि निकालकर आगे पहुंचाते थे
-कई लोग रिश्तेदारों और परिचितों के खाते खुलवाकर कमीशन लेते थे
-कुछ आरोपी ठगी की रकम से USDT खरीद-बिक्री कर लाभ कमाते थे
-इसके बदले उन्हें 3 हजार से लेकर 50 हजार रुपये तक कमीशन मिलता था.

गिरोह के सदस्य शक से बचने के लिए चाय की थड़ियों या छोटी दुकानों पर मिलते थे और वहीं पूरी योजना बनाते थे. बैंक खाते, पासबुक, डेबिट कार्ड और रकम के बंटवारे की योजना भी यहीं तैयार होती थी. गिरफ्तार आरोपी राजस्थान के कोटा, बांसवाड़ा, पाली, जोधपुर और बाड़मेर सहित अन्य क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं. इनमें सैलून कर्मचारी, दुकानदार, ई-मित्र संचालक और छोटे व्यापारी भी शामिल हैं, जो लालच में आकर साइबर ठगों का हिस्सा बन गए.

यह मामला बताता है कि साइबर ठग अब फर्जी व्हाट्सएप प्रोफाइल और म्यूल अकाउंट के जरिए बड़े स्तर पर ठगी कर रहे हैं. आम लोगों और कंपनियों को किसी भी वित्तीय निर्देश पर कार्रवाई से पहले उसकी पुष्टि जरूर करनी चाहिए.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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