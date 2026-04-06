जयपुर में नशे का बड़ा रैकेट बेनकाब! महिला होमगार्ड निकली ड्रग्स क्वीन, साथी संग गिरफ्तार

Rajasthan Crime News: राजधानी जयपुर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत शास्त्री नगर थाना पुलिस ने एक बड़े ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए महिला होमगार्ड और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया है. इस कार्रवाई को “ऑपरेशन क्लीन स्वीप” के तहत अंजाम दिया गया.

गिरफ्तार महिला तस्कर मीनू गुप्ता होमगार्ड में तैनात है और उसका एक आईएएस अधिकारी के बंगले पर ड्यूटी करना बताया जा रहा है. महिला तस्कर खोराबीसल स्थित अपने घर से मादक पदार्थों की तस्करी का नेटवर्क संचालित कर रही थी. वहीं, दूसरे आरोपी की पहचान झोटवाड़ा निवासी सिकंदर खान के रूप में हुई है.

डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से कुल 150 ग्राम एमडी (मेफेड्रोन), करीब 1.987 किलो गांजा और एक स्कूटी बरामद की गई है, जिसका इस्तेमाल नशे की सप्लाई में किया जा रहा था.जांच में सामने आया है कि मीनू गुप्ता युवकों को अपने प्रेमजाल में फंसाकर उन्हें ड्रग पैडलर बनाती थी. वह नए लड़कों को पुलिस से बचने के तरीके भी सिखाती थी और अपनी कथित पहुंच का रौब दिखाकर उन्हें इस अवैध रैकेट में शामिल करती थी.

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यह गैंग स्कूल-कॉलेज, कैफे और शहर के पॉश इलाकों में नशे की सप्लाई करता था. आरोपी सीकर से मादक पदार्थ मंगवाते थे और फिर अपने नेटवर्क के जरिए शहरभर में वितरण करते थे. नए युवाओं को जोड़कर इस कारोबार को तेजी से फैलाया जा रहा था.इस पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ करने के लिए शास्त्री नगर, संजय सर्किल और रामगंज थानों की संयुक्त टीम ने अंडरकवर ऑपरेशन चलाया. पुलिस टीम ने होटल, चाय की थड़ियों, कैफे और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास खुफिया जानकारी जुटाई, जिसके बाद कार्रवाई को अंजाम दिया गया.

प्रोबेशनर आरपीएस विमला विश्नोई के नेतृत्व में टीम ने सिकंदर खान को अंबाबाड़ी क्षेत्र में द्रव्यवती नदी के पास से गिरफ्तार किया, जिसके पास से 25 ग्राम एमडी बरामद हुई. वहीं, सीआई दिलीप सिंह ने खोरा बीसल इलाके से मीनू गुप्ता को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 125 ग्राम एमडी और करीब 2 किलो गांजा बरामद हुआ.पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों और सप्लाई चैन की जांच में जुटी हुई है.

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