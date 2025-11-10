जयपुर में सब्जी लेकर लौट रही बुजुर्ग महिला को सुंघाया नशा, लूट ली सोने की चैन, CCTV में कैद हुई वारदात

Jaipur Crime News: जयपुर के बगरू कस्बे में वाहन चोरी और लूट की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं. पुलिस की गश्त और सख्ती के बावजूद अपराधियों के हौसले बुलंद हैं. ताजा मामला शनिवार देर शाम का है, जब तीन अज्ञात बदमाशों ने एक वृद्ध महिला को निशाना बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया.

सब्जी लेकर घर लौट रही थी महिला

जानकारी के अनुसार, बगरू बस स्टैंड के पास स्थित पटवारघर के निकट यह घटना घटी. सब्जी लेकर घर लौट रही वृद्धा रुक्मिणी शर्मा को रास्ते में दो युवक और एक महिला मिले. इन लोगों ने बातचीत के बहाने वृद्धा को रोका और उसे नशीला पदार्थ सुंघा दिया. कुछ ही देर में महिला बेहोश हो गई, जिसके बाद तीनों आरोपियों ने उसे चौखटी की ओर ले जाकर उसके गले से करीब 7 ग्राम की सोने की चैन उतार ली.

अन्य गहने लूटने की भी थी कोशिश

आरोपी महिला के अन्य गहने लूटने की कोशिश में थे, लेकिन तभी पीड़िता को होश आ गया. महिला के संभलते ही तीनों बदमाश मौके से फरार हो गए. घटना के बाद स्थानीय लोगों ने वृद्धा को संभाला और पुलिस को सूचना दी. पीड़िता के पुत्र सेवा सागर शर्मा ने बगरू थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है. उन्होंने बताया कि यह वारदात शनिवार शाम करीब 5 बजे के आसपास हुई, जब उनकी मां सब्जी लेकर घर लौट रही थीं. तीनों अज्ञात लोगों ने पहले उन्हें बहलाया-फुसलाया और फिर नशीला पदार्थ सुंघाकर लूट की योजना को अंजाम दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पुलिस ने जांच में खंगासे सीसीटीवी

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने लगी. फुटेज में तीनों आरोपी महिला को हाथ पकड़कर चौखटी की ओर ले जाते हुए स्पष्ट नजर आ रहे हैं. थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि फुटेज और स्थानीय सूत्रों के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है. इलाके में टीमों को लगा दिया गया है और जल्द ही तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. स्थानीय लोगों ने ऐसी घटनाओं पर चिंता जताते हुए इलाके में पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है, ताकि वृद्ध और अकेले लोगों को फिर ऐसी वारदातों का शिकार न होना पड़े.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-