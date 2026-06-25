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ट्रैक्टर से कुचलकर की थी हत्या, 3 साल बाद आया बड़ा फैसला, 4 आरोपियों को उम्रकैद

Rajasthan News: सीकर के नीमकाथाना में 2023 के चर्चित ट्रैक्टर हत्या कांड में अदालत ने चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. रास्ते और जमीन विवाद में भवानी सिंह को ट्रैक्टर से कुचलकर मारने का मामला था. चारों पर 50-50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAshutosh Sharma
Published: Jun 25, 2026, 09:55 PM|Updated: Jun 25, 2026, 09:55 PM
ट्रैक्टर से कुचलकर की थी हत्या, 3 साल बाद आया बड़ा फैसला, 4 आरोपियों को उम्रकैद
Image Credit: Rajasthan Crime News Jaipur Murder CaseSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Crime News: सीकर जिले के नीमकाथाना में वर्ष 2023 में हुए चर्चित ट्रैक्टर हत्या कांड में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है. अपर जिला एवं सेशन न्यायालय क्रम संख्या-2 की न्यायाधीश पूनम शर्मा ने क्या, कब, कहां, किसने, क्यों और कैसे के आधार पर मामले की सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी रविंद्र सिंह, उसकी पत्नी माया कंवर, जनक सिंह और दीपक सिंह को हत्या समेत अन्य धाराओं में दोषी माना है. अदालत ने चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. यह मामला रास्ते और जमीन के विवाद से जुड़ा था, जिसमें भवानी सिंह की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी गई थी.

15 नवंबर 2023 को हुई थी वारदात
लोक अभियोजक रामसिंह गुर्जर ने बताया कि 15 नवंबर 2023 को नंद सिंह निवासी जीलो ने डाबला थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. रिपोर्ट में बताया गया कि उसका भाई भवानी सिंह रास्ते से गुजर रहा था. इसी दौरान आरोपियों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी. इसके बाद जान से मारने की नीयत से उसके पीछे ट्रैक्टर दौड़ा दिया गया और उसे कई बार कुचल दिया गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

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महिला के साथ भी की गई मारपीट
घटना के दौरान मृतक की भाभी राज कंवर के साथ भी मारपीट की गई थी. आरोपियों ने उस पर कुल्हाड़ी से हमला किया, जिससे वह घायल हो गई. इस घटना के बाद इलाके में काफी तनाव का माहौल बन गया था और मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया था.

अदालत में पेश हुए कई अहम सबूत
मामले की जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 23 गवाहों के बयान दर्ज कराए. इसके अलावा अदालत के सामने 136 दस्तावेज और 6 भौतिक साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए. राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक रामसिंह गुर्जर और परिवादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता सत्यनारायण सैनी ने पैरवी की.

रास्ते और जमीन विवाद बना हत्या की वजह
अदालत ने अपने फैसले में माना कि रास्ते और जमीन के विवाद को लेकर आरोपियों ने सामान्य आशय से इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया. न्यायालय ने कहा कि मृतक को पहले मारपीट कर असहाय बनाया गया और फिर ट्रैक्टर से तब तक कुचला गया, जब तक उसकी मौत नहीं हो गई. घटना के बाद आरोपी घायल को अस्पताल पहुंचाने के बजाय मौके से फरार हो गए.

सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी
न्यायालय ने चारों आरोपियों को भारतीय न्याय संहिता की धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है. इसके अलावा अन्य धाराओं में भी कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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