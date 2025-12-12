मंदिर जाते समय दिन-दहाड़े प्रॉपर्टी कारोबारी को उठा ले गए अज्ञात लोग, इलाके में मचा हड़कंप

Kotputli Crime News: राजस्थान के कोटपुतली शहर की आरके विहार कॉलोनी में शुक्रवार सुबह प्रॉपर्टी कारोबारी कैलाश विजयवर्गीय के संदिग्ध अपहरण की सूचना से पूरा इलाका दहशत में आ गया. 65 वर्षीय कैलाश विजयवर्गीय मूल रूप से सरुंड गांव के रहने वाले हैं और फिलहाल आदर्श नगर, कोटपूतली में रहते थे. वह रोज की तरह सुबह मंदिर जा रहे थे, तभी रास्ते में यह घटना हुई.

स्थानीय लोगों के अनुसार पास ही रहने वाली एक महिला ने कुछ अज्ञात लोगों को कैलाश विजयवर्गीय को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाते हुए देखा. महिला उस वक्त मंदिर जा रही थी. उसने गाड़ी का नंबर और आरोपियों की पहचान नहीं कर पाई, लेकिन घटना होते ही उसने तुरंत आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी. कुछ ही मिनटों में यह खबर परिवार के पास पहुंच गई.

मौके पर पहुंचने पर पुलिस को कारोबारी की बाइक और उनका एक जूता मिला, जिससे अपहरण की आशंका और मजबूत हो गई. परिजनों ने बताया कि कैलाश विजयवर्गीय का किसी से कोई विवाद नहीं था और वह आमतौर पर किसी भी तरह की परेशानी से दूर रहते थे. उनका मोबाइल भी घटना के बाद से स्विच ऑफ आ रहा है, जिससे परिजन बेहद चिंतित हैं.

सूचना मिलते ही कोटपूतली पुलिस हरकत में आ गई. आरके विहार कॉलोनी समेत पूरे आसपास के क्षेत्र में तुरंत नाकाबंदी कर दी गई ताकि संदिग्ध वाहन पकड़ा जा सके. पुलिस की कई टीमों ने इलाके की मुख्य सड़कों से लेकर छोटी गलियों तक जांच शुरू कर दी.

इसी के साथ पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने में जुटी है, ताकि घटना की सही तस्वीर सामने आ सके. कई गांवों में भी पुलिस टीमों ने दबिश दी है और संदिग्ध लोगों की तलाश जारी है. फिलहाल पुलिस अपहरण के संभावित कारणों की जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि कैलाश विजयवर्गीय को ढूंढ़ने के लिए विशेष टीम बनाई गई है और सभी एंगल से जांच की जा रही है. स्थानीय लोगों में इस घटना के बाद डर और बेचैनी का माहौल है, जबकि पुलिस ने जल्द ही मामले का खुलासा करने का दावा किया है.

