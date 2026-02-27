जल जीवन मिशन घोटाले में एसीबी का बड़ा खुलासा, उदयपुर-झुंझुनू-अजमेर में फर्जीवाड़े की तफ्तीश तेज

Jal Jivan Mission Scam: जल जीवन मिशन घोटाले में एसीबी ने एक और केस की फाइल खोल दी है. अब एसीबी उदयपुर,झुन्झुनू और अजमेर प्रोजेक्ट की तफ्तीश शुरू कर दी है. जिससे पीएचईडी के 3 इंजीनियर्स और फर्मों की मुश्किले बढ सकती है. क्योंकि इस मामले में एसीबी ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

तफ्तीश शुरू, इंजीनियर्स की मुश्किलें बढी'

जल जीवन मिशन में घोटाले में एक के बाद एक नए घोटाले सामने आ रहे है. एसीबी जेजेएम एसआईटी ने दूसरे केस की फाइले खोल दी है. श्री श्याम और गणपति ट्यूबवेल के बाद भूरत्नम कंपनी पर फर्जीवाड़े के आरोपों की एसीबी ने जांच शुरू कर दी. एसीबी ने उदयपुर, झुन्झुनू और अजमेर प्रोजेक्ट रीजन से भूरत्नम फर्म के टैंडरों की दस्तावेज मांगे है. एसीबी इन दस्तावेजों के जरिए आरोपों को वेरीफाई करेगी. इस केस में राज्य सरकार ने 3 इंजीनियर्स के खिलाफ एसीबी को केस चलाने के लिए 17 ए की मंजूरी दी है. चीफ इंजीनियर दिनेश गोयल, रिटायर्ड अधीक्षण अभियंता एमपी सोनी और एक्सईएन सिद्धार्थ टांक के खिलाफ एसीबी में केस दर्ज है. अब जल जीवन मिशन एसआईटी ने पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है. माना जा रहा है कि इस मामले में आने वाले दिनों में एसीबी बड़ा एक्शन ले सकती है. बताया जा रहा है कि जांच एजेंसियों ने बांसवाड़ा जेजेएम को लेकर एफआईआर दर्ज की है.

झूठा शपथ पत्र, ACB में मुकदमा दर्ज

जल जीवन मिशन योजना में 187.33 करोड़ रुपए के घोटाले में PHED के तीन अफसरों पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने FIR दर्ज की है. आरोप है कि फेक डॉक्यूमेंट से हैदराबाद की कंपनी भूरत्नम कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को करोड़ों रुपए के टेंडर बांटे गए. वहीं कंपनी झूठे शपथ पत्र पेश कर अनुचित लाभ के आरोप लगे. इन सभी टेंडर की कुल लागत करीब 1493 करोड़ रुपए बताई गई है. इस केस में तत्कालीन स्पेशल प्रोजेक्ट चीफ इंजीनियर दिनेश गोयल, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता परियोजना, अजमेर महेंद्र प्रकाश सोनी और अधिशासी अभियंता परियोजना खंड मांडल सिद्धार्थ टांक के खिलाफ FIR दर्ज की है. आरोप है कि जल जीवन मिशन के काम में कंपनी भूरत्नम कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने 187.33 करोड़ के अधूरे काम को पूरा बताकर झूठे शपथ पत्र के आरोपों की एसीबी जांच की है.

दिनेश गोयल, एमपी सोनी हो चुके गिरफ्तार

श्री श्याम और गणपति ट्यूबवेल फर्म के फर्जी प्रमाण पत्र को लेकर एसीबी ने वर्किंग चीफ इंजीनियर दिनेश गोयल और रिटायर्ड अधीक्षण अभियंता एमपी सोनी को गिरफ्तार किया है. ऐसे मे अब आने वाले दिनों में दोनों इंजीनियर्स की मुश्किलें फिर से बढ सकती है. अभी झूठे प्रमाण पत्र को लेकर दोनों इंजीनियर्स जेल की सलाखों के पीछे है. इरकॉन कंपनी के नाम से फर्जी प्रमाण पत्र के मामलें में अब तक एसीबी ने 15 लोगों को गिरफ्तार किया है.

