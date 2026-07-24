/नशा तस्करों पर ANTF की सर्जिकल स्ट्राइक! चित्तौड़गढ़-जोधपुर-नागौर में करोड़ों का माल बरामद

Rajasthan ANTF Action: राजस्थान पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) ने प्रदेशभर में नशा तस्करों के खिलाफ एक साथ तीन बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 2 करोड़ रुपये कीमत के मादक पदार्थ बरामद किए हैं. कार्रवाई के दौरान 12 क्विंटल 71.730 किलोग्राम डोडा-चूरा, 91 ग्राम MDMA, 42 ग्राम डोडा-चूरा, 9.88 ग्राम स्मैक, दो अवैध हथियार, 47 जिंदा कारतूस, चार एसयूवी वाहन और एक मोटरसाइकिल जब्त की गई. तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

क्या बोले ANTF आईजी विकास कुमार?

ANTF आईजी विकास कुमार ने बताया कि ANTF को कई महीनों से सूचना मिल रही थी कि मध्यप्रदेश से राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में भारी मात्रा में डोडा-चूरा की तस्करी की जा रही है. इसके बाद टीम ने प्रमुख मार्गों पर लगातार नाकाबंदी शुरू की, लेकिन तस्कर पुलिस की गतिविधियों पर नजर रखकर अपने माल को सुरक्षित ठिकानों पर छिपा देते थे. मुखबिर से सूचना मिली कि तस्कर पहले माल को सुरक्षित स्थान पर रखते हैं और बाद में उसकी सप्लाई करते हैं. सूचना के आधार पर ANTF ने चित्तौड़गढ़ जिले के बस्सी थाना क्षेत्र में एक भैंसों के तबेले पर स्थानीय पुलिस के साथ संयुक्त छापा मारा. वहां खड़ी तीन लग्जरी गाड़ियों की तलाशी लेने पर 72 कट्टों में भरा 12 क्विंटल 71.730 किलोग्राम डोडा-चूरा, दो अवैध हथियार (12 बोर बंदूक और पंप एक्शन गन) तथा 47 जिंदा कारतूस बरामद हुए.

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पुलिस ने दो स्कॉर्पियो-एन और एक टाटा सफारी की जब्त

पुलिस ने दो स्कॉर्पियो-एन और एक टाटा सफारी को भी जब्त कर लिया. जांच में सामने आया कि तस्कर चोरी की लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे थे. जब्त टाटा सफारी पर फर्जी नंबर प्लेट लगी हुई थी और वाहन दिल्ली से चोरी का बताया गया है. एक स्कॉर्पियो उत्तर प्रदेश के नोएडा से चोरी की होने की आशंका है, जबकि दूसरी स्कॉर्पियो के चेसिस और इंजन नंबर मिटाए गए मिले. पुलिस पूरे गिरोह और चोरी के वाहन नेटवर्क की जांच कर रही है.

पुलिस ने क्या-क्या किया बरामद

दूसरी कार्रवाई में ANTF ने जोधपुर शहर के माता का थान थाना क्षेत्र में एक संदिग्ध कार को रोककर तलाशी ली. कार से 91 ग्राम MDMA और 42 ग्राम डोडा-चूरा बरामद किया गया. पुलिस ने बीरबल और मांगीलाल निवासी जोधपुर को गिरफ्तार कर कार जब्त कर ली. तीसरी कार्रवाई नागौर के कोतवाली थाना क्षेत्र में की गई. सूचना के आधार पर पुलिस ने मोटरसाइकिल पर घूमकर स्मैक की सप्लाई कर रहे अनिल प्रजापत को गिरफ्तार किया. उसके कब्जे से 9.88 ग्राम स्मैक, 15,050 रुपये की बिक्री राशि, एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा और मोटरसाइकिल बरामद की गई.