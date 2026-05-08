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सोशल मीडिया पर देश विरोधी पोस्ट डालने वाला गिरफ्तार, ATS की जांच में हुए हैरान करने वाले खुलासे!

Rajasthan News: एटीएस ने पंजाब के गुरविंदर को प्रो-खालिस्तान और प्रो-पाकिस्तान कंटेंट फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया. आरोपी पर प्रतिबंधित संगठनों से संपर्क, हथियारों की बातचीत, बीएसएफ चौकी का वीडियो पाकिस्तान भेजने और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का शक है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAshutosh Sharma
Published: May 08, 2026, 07:46 PM|Updated: May 08, 2026, 07:46 PM
सोशल मीडिया पर देश विरोधी पोस्ट डालने वाला गिरफ्तार, ATS की जांच में हुए हैरान करने वाले खुलासे!
Image Credit: ATS Arrested Man For Anti National Posts On Social Media

Rajasthan Crime News: सोशल मीडिया पर देश विरोधी गतिविधियों को लेकर बड़ी कार्रवाई सामने आई है. एटीएस ने पंजाब निवासी गुरविंदर को गिरफ्तार किया है, जिस पर प्रो-खालिस्तान और प्रो-पाकिस्तान से जुड़े कंटेंट फैलाने का आरोप है. आरोपी के सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट हो गई हैं.

जानकारी के अनुसार आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार ऐसे वीडियो, पोस्ट, कमेंट और ऑडियो शेयर कर रहा था, जिनमें खालिस्तान समर्थक और पाकिस्तान समर्थक विचारों को बढ़ावा दिया जा रहा था. जांच में उसके फेसबुक मैसेंजर चैट से भी संदिग्ध बातचीत सामने आई है. एटीएस की टीम को जांच के दौरान यह भी पता चला कि आरोपी कुछ प्रतिबंधित आतंकी संगठन TRF से जुड़े लोगों के संपर्क में था. इन लोगों से उसकी बातचीत हथियारों को लेकर भी हुई थी. चैट और वॉइस नोट्स में AK-47 और ग्रेनेड जैसी खतरनाक चीजों की मांग और चर्चा के सबूत मिले हैं, जो सुरक्षा एजेंसियों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है.

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इसके अलावा आरोपी ने अपने मोबाइल फोन से बीएसएफ की एक चौकी का वीडियो बनाकर पाकिस्तान में बैठे अपने संपर्कों को भेजा था. इस तरह की गतिविधि को सुरक्षा एजेंसियां बेहद गंभीर मान रही हैं, क्योंकि इससे देश की सुरक्षा व्यवस्था पर सीधा असर पड़ सकता है. जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी लगातार SFJ प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू के खालिस्तान समर्थक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करता था. वह ऐसे कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, जिससे अलगाववादी विचारों को बढ़ावा मिले.

एटीएस अधिकारियों के मुताबिक आरोपी का संपर्क अलग-अलग अलगाववादी संगठनों और संदिग्ध व्यक्तियों से भी था. उसके पास से मिली डिजिटल सामग्री में देश में आतंकी घटनाओं को लेकर चर्चा और योजनाओं से जुड़ी जानकारी भी मिली है. फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है. सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हो सकते हैं और इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं. मामले को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने सोशल मीडिया पर भी निगरानी और तेज कर दी है.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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