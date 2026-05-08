/सोशल मीडिया पर देश विरोधी पोस्ट डालने वाला गिरफ्तार, ATS की जांच में हुए हैरान करने वाले खुलासे!

Rajasthan Crime News: सोशल मीडिया पर देश विरोधी गतिविधियों को लेकर बड़ी कार्रवाई सामने आई है. एटीएस ने पंजाब निवासी गुरविंदर को गिरफ्तार किया है, जिस पर प्रो-खालिस्तान और प्रो-पाकिस्तान से जुड़े कंटेंट फैलाने का आरोप है. आरोपी के सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट हो गई हैं.

जानकारी के अनुसार आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार ऐसे वीडियो, पोस्ट, कमेंट और ऑडियो शेयर कर रहा था, जिनमें खालिस्तान समर्थक और पाकिस्तान समर्थक विचारों को बढ़ावा दिया जा रहा था. जांच में उसके फेसबुक मैसेंजर चैट से भी संदिग्ध बातचीत सामने आई है. एटीएस की टीम को जांच के दौरान यह भी पता चला कि आरोपी कुछ प्रतिबंधित आतंकी संगठन TRF से जुड़े लोगों के संपर्क में था. इन लोगों से उसकी बातचीत हथियारों को लेकर भी हुई थी. चैट और वॉइस नोट्स में AK-47 और ग्रेनेड जैसी खतरनाक चीजों की मांग और चर्चा के सबूत मिले हैं, जो सुरक्षा एजेंसियों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है.

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इसके अलावा आरोपी ने अपने मोबाइल फोन से बीएसएफ की एक चौकी का वीडियो बनाकर पाकिस्तान में बैठे अपने संपर्कों को भेजा था. इस तरह की गतिविधि को सुरक्षा एजेंसियां बेहद गंभीर मान रही हैं, क्योंकि इससे देश की सुरक्षा व्यवस्था पर सीधा असर पड़ सकता है. जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी लगातार SFJ प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू के खालिस्तान समर्थक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करता था. वह ऐसे कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, जिससे अलगाववादी विचारों को बढ़ावा मिले.

एटीएस अधिकारियों के मुताबिक आरोपी का संपर्क अलग-अलग अलगाववादी संगठनों और संदिग्ध व्यक्तियों से भी था. उसके पास से मिली डिजिटल सामग्री में देश में आतंकी घटनाओं को लेकर चर्चा और योजनाओं से जुड़ी जानकारी भी मिली है. फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है. सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हो सकते हैं और इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं. मामले को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने सोशल मीडिया पर भी निगरानी और तेज कर दी है.