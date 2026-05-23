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पति ने बच्चे के सामने किया बर्बर व्यवहार… गैस चालू कर किया कमरे में बंद, फिर पत्नी ने उठाया खौफनाक कदम

Rajasthan Crime News: जयपुर के मुहाना थाना क्षेत्र में XEN अधिकारी की पत्नी अनु मीणा की आत्महत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. परिजनों ने पति पर मारपीट, दहेज प्रताड़ना और उकसाने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है. मोबाइल और CCTV में मारपीट के वीडियो मिले हैं, पुलिस जांच जारी है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAshutosh Sharma
Published: May 23, 2026, 05:45 PM|Updated: May 23, 2026, 05:45 PM
पति ने बच्चे के सामने किया बर्बर व्यवहार… गैस चालू कर किया कमरे में बंद, फिर पत्नी ने उठाया खौफनाक कदम
Image Credit: Jaipur XEN Wife Suicide Case

Jaipur XEN Wife Suicide Case: जयपुर के मुहाना थाना इलाके में XEN अधिकारी की पत्नी की आत्महत्या के मामले में नया मोड़ सामने आया है. मृतका के मोबाइल और घर के CCTV फुटेज में पति द्वारा मारपीट और तोड़फोड़ के वीडियो मिलने के बाद परिजनों ने पति के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कराया है. बालाजी विहार निवासी 36 वर्षीय अनु मीणा ने 7 अप्रैल को फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी.

घटना के बाद महिला के परिजनों ने मोबाइल की जांच की तो उसमें पति द्वारा मारपीट और प्रताड़ना के कई वीडियो मिले. CCTV फुटेज में आरोपी पति गुस्से में पत्नी पर चिल्लाते, हाथ उठाते और घर में तोड़फोड़ करते दिखाई दे रहा है. मृतका के भाई नीरज मीणा ने मुहाना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि अनु की शादी जुलाई 2015 में चौमूं के चोथावाड़ी निवासी गौतम मीणा से हुई थी. शादी में करीब 60 लाख रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद दहेज को लेकर लगातार प्रताड़ित किया जाता रहा.

परिजनों का आरोप है कि आरोपी शराब पीकर आए दिन पत्नी और बच्चों के साथ मारपीट करता था. साथ ही दूसरी शादी करने की धमकी भी देता था. भाई ने बताया कि प्रताड़ना से परेशान होकर वर्ष 2022 में आरोपी को 20 लाख रुपए भी दिए गए थे, लेकिन उसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया. शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि आरोपी की टोंक-निवाई में पोस्टिंग थी और वह अपडाउन करता था.

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दीपावली 2025 के दौरान गांव गए समय मृतका ने उसे घर में काम करने वाली नौकरानी के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया था. इसका विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट की थी. परिजनों के मुताबिक 13 मार्च को आरोपी ने अनु और बच्चों को कमरे में बंद कर गैस चूल्हा चालू छोड़ दिया था और घर लॉक कर चला गया. गैस की बदबू आने पर परिचितों ने पहुंचकर दरवाजा खुलवाया था. मृतका के भाई ने आरोप लगाया कि घटना के बाद आरोपी ने पुराने CCTV फुटेज भी डिलीट कर दिए. हालांकि मोबाइल में मिले वीडियो और फुटेज अब पुलिस जांच का हिस्सा हैं. फिलहाल मुहाना थाना पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने, दहेज प्रताड़ना और मारपीट समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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