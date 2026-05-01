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RTO का बड़ा खेल! पूर्व IAS की गाड़ी का नंबर पहुंचा पूर्व केंद्रीय मंत्री की कंपनी के नाम

Rajasthan News: परिवहन विभाग के 7 डिजिट घोटाले में बड़ा खुलासा. रिटायर्ड IAS की गाड़ी का नम्बर फर्जी तरीके से पूर्व केंद्रीय मंत्री की कंपनी को दे दिया गया. 1738 वाहनों में गड़बड़ी, 480 की RC रद्द, जांच जारी, एक आरोपी गिरफ्तार.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byKashi Ram
Published: May 01, 2026, 09:36 PM|Updated: May 01, 2026, 09:36 PM
RTO का बड़ा खेल! पूर्व IAS की गाड़ी का नंबर पहुंचा पूर्व केंद्रीय मंत्री की कंपनी के नाम
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RTO 7 Digit Scam: परिवहन विभाग के बहुचर्चित 7 डिजिट घोटाले में नया खुलासा हुआ है. फर्जीवाड़ा करने वाले परिवहन कर्मचारियों ने रिटायर्ड आईएएस अधिकारी की गाड़ी का नम्बर एक पूर्व केन्द्रीय मंत्री की कम्पनी के नाम आवंटित कर दिया. 1738 वाहनों की आरसी वर्ष 2017 में निरस्त होने के बावजूद फर्जी तरीके से बैकलॉग कर नए वाहनों पर नम्बर आवंटित कर दिए गए. आपको बता दें कि परिवहन विभाग में हैरिटेज और वीआईपी नम्बरों के नाम पर किए गए 7 डिजिट सीरीज घोटाले में नए खुलासे सामने आए हैं. फर्जीवाड़ा करने वाले एजेंटों और विभाग के कर्मचारियों ने रिटायर्ड आईएएस तक को नहीं बख्शा. फर्जीवाड़े में रिटायर्ड आईएएस की गाड़ी का भी गलत तरीके से बैकलॉग करते हुए दूसरे वाहन मालिक को नम्बर आवंटित कर दिया गया है. ये दूसरे वाहन मालिक पूर्व केन्द्रीय मंत्री के परिजनों के नाम से पंजीकृत एक कम्पनी है. परिवहन विभाग ने 7 डिजिट सीरीज के गड़बड़झाले में 4 जनवरी 2026 को गांधीनगर पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था. पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. दूसरी तरफ परिवहन विभाग ने अब गड़बड़ियों पर सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई भी शुरू कर दी है. 480 वाहनों की आरसी निरस्त कर दी गई है. इन 480 गाड़ियों का बाजार मूल्य करीब 150 करोड़ रुपए माना जा रहा है. वहीं पुलिस में 39 अधिकारियों-कर्मचारियों के नाम दर्ज कराई गई एफआईआर में पुलिस ने अब तक केवल एक मंत्रालयिक कर्मचारी जहांगीर खान को गिरफ्तार किया है. पुलिस जल्द ही अन्य दोषियों को गिरफ्तार कर सकती है.

पूर्व IAS की गाड़ी, आवंटन पूर्व केन्द्रीय मंत्री के नाम
- 6 अप्रैल 2026 को पूर्व IAS जालम सिंह के पुत्र विरेन्द्र सिंह ने दी रिपोर्ट
- जोधपुर के ओसियां थाने में उनकी गाड़ी के फर्जी नम्बरों की रिपोर्ट दी
- रिपोर्ट में लिखा, उनके पिता स्वर्गीय जालम सिंह तंवर के नाम पंजीकृत एक कार
- प्रीमियर पद्मिनी नामक कार नम्बर RSG0001 के रूप में पंजीकृत
- यह कार वर्तमान में भी उनके परिवार के पास उपलब्ध
- बिना वैध प्रक्रिया के जयपुर में परिवहन कर्मचारियों ने नम्बर किसी और को दिया
- फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अन्य वाहन पर नम्बर आवंटन की शिकायत दी
- जी मीडिया ने पड़ताल की तो पता चला यह नम्बर कर दिया गया है आवंटित
- 10 मई 2017 को बाबू जहांगीर खान ने इसकी बैकलाॅग एंट्री की
- गौतम उपाध्याय ने वैरीफाई किया, डीटीओ जितेन्द्र माथुर ने अप्रूवल किया
- वर्तमान में यह नम्बर RSG0001 क्वालिटी अर्थ मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम
- यह कम्पनी है पूर्व केन्द्रीय मंत्री सुभाष महरिया के परिजनों के स्वामित्व की
- जांच के बाद परिवहन विभाग ने क्वालिटी अर्थ मिनरल्स को आवंटित नम्बर निरस्त किया

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करना था ऑनलाइन, कर्मचारियों ने खोली घोटाले की गली
दरअसल यह पूरा घोटाला वर्ष 1989 से पूर्व की पंजीकृत 7 डिजिट वाली पंजीयन सीरीज के वाहनों को लेकर किया गया. ऐसे वाहन, जिनकी पंजीयन वैद्यता समाप्त हो चुकी है. वाहन नष्ट हो चुके हैं या फिर जिन वाहनों को वाहन मालिकों ने पंजीयन रिन्यू नहीं कराया है. उन वाहनों के नम्बरों का बैकलॉग कर नए सिरे से नए खरीदे गए वाहनों पर आवंटित कर लिया गया है. ज्यादातर 7 डिजिट सीरीज के वाहन नम्बर रसूखदार वाहन मालिकों को आवंटित किए गए. दलालों और परिवहन विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से नम्बरों का बैकलॉग कर आवंटन किया गया. इस पूरी प्रक्रिया में न तो वाहनों निर्धारित परीक्षण की शर्तों को पूरा किया गया और न ही निर्धारित अपील प्रक्रिया की पालना की गई. दरअसल परिवहन विभाग ने यह पूरी प्रक्रिया पुराने रजिस्टरों में दर्ज वाहनों के रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने के लिए शुरू की थी. लेकिन कुछ बाबुओं और दलालों ने मिलीभगत कर यह फर्जीवाड़ा कर दिया.

7 डिजिट घोटाले की फैक्ट फाइल
- जयपुर RTO प्रथम कार्यालय में 2129 वाहनों की जांच की गई
- इनमें से 1855 वाहन जयपुर RTO प्रथम में पंजीकृत थे
- 1538 वाहनों के दस्तावेज मिले, उनकी जांच की गई
- लेकिन 317 वाहनों के दस्तावेज ही गायब कर दिए गए
- 1855 के अलावा 274 वाहन ऐसे, जिनका बैकलॉग जयपुर में किया गया
- लेकिन इन 274 वाहनों का पंजीयन अन्य जिलों में किया गया

7 डिजिट मामले में गड़बड़ी कैसी-कैसी ?
- 18 वाहन दुपहिया या ट्रक के रूप में पंजीकृत थे, इन्हें कार बना दिया गया
- 701 वाहनों के चैसिस बदल दिए गए, कुछ में इक्का-दुक्का अंक बदले गए
- 371 बैकलॉग किए गए वाहनों की पंजीयन तिथि ही नहीं मिली
- 74 वाहन ऐसे, जिनके चैसिस, तिथि या वाहन स्वामी के नाम में हेरफेर की गई
- 26 वाहनों के वाहन स्वामी के नाम बदले, नाम में हेरफेर की गई
- RNB0055 ट्रक 13 अक्टूबर 1981 को पंजीकृत हुआ
- 12 अक्टूबर 1996 को वैधता समाप्त, मार्च 2025 में इसे जीप को आवंटित कर दिया
- जबकि नियमानुसार भारी वाहन या दुपहिया का नम्बर कार को नहीं दे सकते
- वाहन संख्या RPI5724 के मूल रिकॉर्ड में यजदी दुपहिया के रूप में पंजीकृत
- बैकलॉग के समय कम्पनी यजदी से बदलकर बुलेट कर दी गई
- 7 सरकारी वाहन जो नष्ट हो चुके, उनका भी कर दिया गया बैकलॉग

ऑडी, डिफेंडर जैसी कारों के पंजीयन निरस्त
परिवहन विभाग की जांच में 2129 वाहनों में से 1738 वाहनों का बैकलॉग और पंजीयन फर्जी तरीके से किया जाना पाया गया है. इनमें से 1200 वाहनों की आरसी निलंबित कर दी गई है. जबकि 480 वाहनों की आरसी पूरी तरह से निरस्त कर दी गई है. कुछ वाहनों की जांच होना बाकी है. जिन 480 गाड़ियों की आरसी निरस्त की गई है, उनमें से आधा दर्जन वाहन कई मंत्रियों, विधायकों या अन्य प्रभावशाली लोगों के नाम दर्ज हैं. अब इन प्रभावशाली, रसूखदार लोगों के नाम पंजीकृत वाहनों का पंजीकरण भी निरस्त कर दिया गया है. इनमें ऑडी, डिफेंडर, मर्सिडीज और फॉर्च्यूनर जैसी लग्जरी गाड़ियां शामिल हैं.

इन प्रभावशाली लोगों के नाम की गाड़ियों की RC निरस्त
- RNL0005 का पंजीयन निरस्त, वाहन पूर्व परिवहन मंत्री बृजेन्द्र ओला की मां के नाम पंजीकृत
- RNH0001 अमित भालोठिया के नाम, पूर्व परिवहन मंत्री के नजदीकी
- RPH0005 कांग्रेस नेता पुष्पेन्द्र भारद्वाज के परिजनों के नाम पंजीकृत
- RRM0013 जानकी देवी के नाम पंजीकृत, विधायक मुकेश भाकर के नजदीकी
- RNV2222 तिजारा के पूर्व विधायक संदीप कुमार के नाम पंजीकृत
- RSM0001 और RSG0001 पूर्व केन्द्रीय मंत्री सुभाष महरिया की कम्पनी के नाम पंजीकृत
- RRL0011 राजेश कुमार मीना के नाम पंजीकृत, अभिषेक चौधरी के नजदीकी

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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