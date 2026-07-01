/राजस्थान में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का फंडिंग एजेंट गिरफ्तार

Pakistani ISI Agent Arrested: राजस्थान सीआईडी (इंटेलिजेंस) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के एक फंडिंग एजेंट को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान महाराष्ट्र के औरंगाबाद निवासी रफीक चांद शेख के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि आरोपी पिछले करीब चार सालों से ISI के एक हैंडलर के संपर्क में था और उसी के इशारे पर काम कर रहा था.

जांच में सामने आया है कि आरोपी सोशल मीडिया के जरिए इस नेटवर्क से जुड़ा था और जासूसी गतिविधियों में शामिल लोगों तक पैसे पहुंचाने का काम करता था. इसके लिए उसने अपने और अन्य लोगों के नाम से कई बैंक खाते भी खुलवाए थे. इन्हीं खातों के जरिए वह ISI की ओर से भेजा गया पैसा आगे ट्रांसफर करता था. फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी जांच की जा रही है.

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