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राजस्थान में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का फंडिंग एजेंट गिरफ्तार

Rajasthan News: राजस्थान CID ने ISI फंडिंग एजेंट रफीक चांद शेख को गिरफ्तार किया, जो जासूसी नेटवर्क में शामिल लोगों तक पैसा पहुंचाता था. आरोपी सोशल मीडिया से जुड़ा था और कई बैंक खातों के जरिए फंडिंग का काम कर रहा था. जांच जारी है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAshutosh Sharma
Published: Jul 01, 2026, 07:19 PM|Updated: Jul 01, 2026, 07:19 PM
राजस्थान में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का फंडिंग एजेंट गिरफ्तार
Image Credit: ISI फंडिंग एजेंट रफीक चांद शेख (फाइल फोटो)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Pakistani ISI Agent Arrested: राजस्थान सीआईडी (इंटेलिजेंस) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के एक फंडिंग एजेंट को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान महाराष्ट्र के औरंगाबाद निवासी रफीक चांद शेख के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि आरोपी पिछले करीब चार सालों से ISI के एक हैंडलर के संपर्क में था और उसी के इशारे पर काम कर रहा था.

जांच में सामने आया है कि आरोपी सोशल मीडिया के जरिए इस नेटवर्क से जुड़ा था और जासूसी गतिविधियों में शामिल लोगों तक पैसे पहुंचाने का काम करता था. इसके लिए उसने अपने और अन्य लोगों के नाम से कई बैंक खाते भी खुलवाए थे. इन्हीं खातों के जरिए वह ISI की ओर से भेजा गया पैसा आगे ट्रांसफर करता था. फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी जांच की जा रही है.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.Read More

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