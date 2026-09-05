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पहले मीठी-मीठी बातें, फिर खास कैफे में बुलावा... डेटिंग ऐप ठगी का खतरनाक तरीका

Rajasthan News: डेटिंग ऐप पर फर्जी प्रोफाइल से दोस्ती कर खास कैफे में बुलाकर ठगी का मामला सामने आया है. राजस्थान पुलिस ने सावधान रहने की सलाह दी है. पहली मुलाकात सार्वजनिक जगह पर करें और ठगी होने पर 1930 पर शिकायत करें.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Vishnu Prakash Sharma
Published:Sep 05, 2026, 05:31 PM IST | Updated:Sep 05, 2026, 05:31 PM IST
पहले मीठी-मीठी बातें, फिर खास कैफे में बुलावा... डेटिंग ऐप ठगी का खतरनाक तरीका
Image Credit: डेटिंग ऐप पर फर्जी प्रोफाइल से दोस्ती कर खास कैफे में बुलाकर ठगी का मामला सामने आया है.

Rajasthan Crime News: डेटिंग ऐप पर दोस्ती के नाम पर साइबर ठगी का नया तरीका सामने आया है. टिंडर, बम्बल, और Hinge जैसे डेटिंग प्लेटफॉर्म पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर पहले लोगों से दोस्ती की जाती है. फिर मुलाकात के बहाने उन्हें चुनिंदा कैफे या रेस्टोरेंट में बुलाकर हजारों से लाखों रुपये की ठगी का खेल खेला जा रहा है. राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने इसको लेकर एडवाइजरी जारी की है.

डेटिंग ऐप पर दोस्ती के बाद शुरू होता है ठगी का खेल
डेटिंग ऐप पर किसी अनजान शख्स से दोस्ती, फिर चैटिंग के जरिए भरोसा कायम और इसके बाद शुरू होता है ठगी का असली खेल. साइबर ठग महिला या पुरुष के नाम से आकर्षक फर्जी प्रोफाइल बनाते हैं. बातचीत आगे बढ़ने पर पीड़ित को किसी खास कैफे या क्लब में मिलने के लिए दबाव डालते हैं.

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पसंद के खास कैफे में बुलाते हैं ठग
पुलिस के अनुसार ठग पीड़ित को अपनी पसंद के किसी खास कैफे या रेस्टोरेंट में बुलाते हैं. अक्सर ऐसी जगह का चयन किया जाता है, जहां पहले से साइबर ठगों का सिंडिकेट सक्रिय होता है. पीड़ित की ओर से सुझाए गए अन्य सार्वजनिक स्थानों को खारिज कर दिया जाता है. ये कैफे आमतौर पर सुनसान जगह पर होता है, जिसे स्कैमर्स की ओर से ही चलाया जाता है.

सामान्य ऑर्डर के बाद थमा देते हैं भारी बिल
पीड़ित के पहुंचने के बाद सामान्य ड्रिंक, स्नैक्स या हुक्का जैसे ऑर्डर करवाए जाते हैं. कुछ देर बाद किसी बहाने से ठग वहां से निकल जाता है. इसके बाद पीड़ित को 15 हजार रुपए से लेकर 1-2 लाख रुपए या उससे ज्यादा का भारी-भरकम बिल थमा दिया जाता है.

पैसे देने से इनकार किया तो डराते-धमकाते हैं
अगर पीड़ित इस अत्यधिक राशि का भुगतान करने से इनकार करता है या हिचकिचाता है, तो मामला और गंभीर हो सकता है. एडवाइजरी के अनुसार कैफे के कर्मचारी, बाउंसर या मैनेजर हस्तक्षेप कर पीड़ित को डराते-धमकाते हैं और भुगतान के लिए मजबूर करते हैं. पुलिस इसे संगठित सिंडिकेट से जुड़ा संभावित वसूली का तरीका बता रही है.

पुलिस के सुरक्षित टिप्स

अनजान व्यक्ति से मिलने से पहले सोशल मीडिया पर जांच करें.
वीडियो कॉल पर प्रोफाइल की पुष्टि करें.
किसी खास कैफे पर मिलने का बार-बार दबाव हो तो सावधान रहें.
कैफे की ऑनलाइन रेटिंग और निगेटिव रिव्यू जांचें.
पहली मुलाकात सार्वजनिक और भीड़भाड़ वाली जगह पर करें.
घर का पता, नौकरी की लोकेशन और वित्तीय जानकारी शेयर न करें.

सार्वजनिक जगह पर ही पहली मुलाकात करें
राजस्थान पुलिस ने पहली मुलाकात के लिए सार्वजनिक और भीड़भाड़ वाली जगह चुनने की सलाह दी है. अगर सामने वाला व्यक्ति सार्वजनिक जगह पर मिलने से इनकार करता है और किसी खास कैफे पर ही आने का दबाव बनाता है, तो इसे बड़ा चेतावनी संकेत माना जाए.

ठगी होने पर तुरंत शिकायत करें
राजस्थान पुलिस ने ऐसी घटना होने पर तत्काल नजदीकी पुलिस स्टेशन, साइबर पुलिस स्टेशन या साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत करने की अपील की है. साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है.

डेटिंग ऐप पर दोस्ती से पहले रहें सावधान
ऐसे में डेटिंग ऐप पर दोस्ती से पहले सावधानी जरूरी है. फर्जी प्रोफाइल से लेकर फर्जी कैफे और भारी-भरकम बिल तक, साइबर ठगों का पूरा नेटवर्क काम कर सकता है. पुलिस की सलाह है-सतर्क रहें, सार्वजनिक जगह पर मिलें और ठगी होने पर तुरंत शिकायत करें.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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