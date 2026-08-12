/जयपुर में ओपन जेल के कैदी की गोली मारकर हत्या! बाइक सवार नकाबपोशों ने बरसाईं 3 गोलियां

Rajasthan Crime News: जयपुर के करणी विहार थाना क्षेत्र में बुधवार शाम सांगानेर ओपन जेल के कैदी मोहन कुमावत (40) की गोली मारकर हत्या कर दी गई. धावास के जानकी विहार इलाके में बाइक सवार दो नकाबपोश बदमाशों ने मोहन पर तीन राउंड फायरिंग की और मौके से फरार हो गए. गोली लगने से मोहन की मौत हो गई. वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके में नाकाबंदी कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी.

बाइक पर आए नकाबपोश बदमाशों ने बरसाईं गोलियां

जानकारी के मुताबिक वारदात बुधवार शाम करीब 5 बजे की है. मोहन कुमावत बाइक सवार बदमाशों के निशाने पर था. दोनों आरोपी बाइक से धावास के जानकी विहार इलाके में पहुंचे और मोहन पर लगातार तीन गोलियां चला दीं. फायरिंग के बाद आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई. वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों बदमाश बाइक से फरार हो गए.

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जेल लौटते समय बनाया निशाना

बताया जा रहा है कि मोहन कुमावत सांगानेर ओपन जेल में बंद था. बुधवार को वह वापस जेल की तरफ जा रहा था. इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने उसका पीछा कर उसे रास्ते में रोक लिया और फायरिंग कर दी. अचानक हुई गोलीबारी से इलाके में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को घटना की सूचना दी.

तीन थानों की पुलिस मौके पर पहुंची

गोलीबारी की सूचना मिलते ही करणी विहार थाना पुलिस के साथ भांकरोटा और चित्रकूट थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई. वारदात के बाद इलाके में नाकाबंदी कर दी गई, ताकि आरोपी शहर से बाहर न निकल सकें.

CCTV फुटेज से बदमाशों की तलाश

पुलिस अब आरोपियों की पहचान के लिए आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दोनों बदमाश किस रास्ते से आए थे और वारदात के बाद किस दिशा में भागे. इसके साथ ही पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है.

2018 के हत्या मामले में हुई थी सजा

पुलिस जांच में सामने आया है कि मोहन कुमावत साल 2018 में मोती डूंगरी इलाके में हुई महेंद्र गुर्जर की हत्या के मामले में आरोपी था. इस केस में उसे सजा भी हो चुकी थी. फिलहाल वह सांगानेर की ओपन जेल में अपनी सजा काट रहा था. ओपन जेल में रहने के दौरान उसे कुछ शर्तों के तहत बाहर आने-जाने की अनुमति होती है.

पुरानी रंजिश समेत कई एंगल पर जांच

मोहन की हत्या के पीछे क्या वजह रही, इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है. पुलिस पुरानी रंजिश समेत दूसरे संभावित कारणों को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. तीन गोलियां चलाकर हत्या करने के तरीके को देखते हुए पुलिस आरोपियों की पहचान और वारदात के पीछे की वजह पता लगाने में जुटी है. फिलहाल दोनों नकाबपोश बदमाश फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है.