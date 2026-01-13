Zee Rajasthan
मुर्गियों की खेप में 81 करोड का ड्रग्स, DRI ने राजस्थान से पकड़ी 270 किलोग्राम MDMA

Rajasthan News: DRI ने डीडवाना-कुचामन हाईवे पर मुर्गी के फीड में छिपाकर ले जाई जा रही 270 किलोग्राम MDMA ड्रग्स जब्त की. 81 करोड़ की तस्करी में 6 आरोपी गिरफ्तार, दो महीने की जांच के बाद फैक्ट्री और ट्रक से कार्रवाई की गई.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Ashish chauhan
Published: Jan 13, 2026, 10:45 PM IST | Updated: Jan 13, 2026, 10:45 PM IST

मुर्गियों की खेप में 81 करोड का ड्रग्स, DRI ने राजस्थान से पकड़ी 270 किलोग्राम MDMA

Rajasthan Crime News: राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने स्थानीय पुलिस की मदद से डीडवाना-कुचामन स्टेट हाईवे पर नाकाबंदी कर 81 करोड़ की एमडी ड्रग्स पकड़ी. एक ट्रक में मुर्गी के फीड के कट्टों के बीच 270 किलोग्राम एमडी ड्रग्स भरकर तस्करी के लिए ले जाई जा रही थी. सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ मिलकर कार्रवाई के दौरान पकड़े गए संदिग्धों से डीआरआई पूछताछ कर रही है.

डीआरआई ने सोमवार देर रात यह कार्रवाई डीडवाना-कुचामन इलाके के एक टोल नाके के पास की. दिल्ली की DRI टीम करीब 2 महीने से कार्रवाई के लिए लगी हुई थी. टीम ने गाड़ी में सवार तस्करों सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.जानकारी के अनुसार दिल्ली की DRI टीम करीब 2 महीने से कार्रवाई के लिए लगी हुई थी. टीम ने सबसे पहले एक फैक्ट्री पर दबिश दी. यहां से DRI ने दो आरोपियों को हिरासत में लिया.

उनसे पूछताछ में सामने आया कि फैक्ट्री से माल किसी दूसरे स्टेट में सप्लाई होने के लिए बड़ी मात्रा में निकला है. ऐसे में टीम ने पीछा करना शुरू किया. इसके बाद 11 जनवरी से 12 जनवरी के बीच रात को टीम ने डीडवाना कुचामन इलाके के एक टोल टैक्स के पास महाराष्ट्र नंबर के ट्रक को रुकवाया. टीम को ट्रक में मुर्गी के फीड के कट्टों के बीच 270.30 किलोग्राम MDMA ड्रग्स नौ कट्टों में भरा हुआ मिला. इसे जब्त करते हुए DRI ने मुकदमा दर्ज कर लिया है.मादक पदार्थ की कुल कीमत 81 करोड़ से ज्यादा की है. साथ ही एफएसएल की टीम को सैंपलिंग के लिए बुलाया गया है.

जानकारी के अनुसार मादक पदार्थ मध्य प्रदेश में सप्लाई होने के लिए जा रहा था. वहीं आरोपी दूसरे राज्यों के रहने वाले हैं. जो पहले भी इस तरह की तस्करी में शामिल रह चुके हैं. आरोपी जब तस्करी के लिए निकलते हैं तो एक गाड़ी एस्कॉर्ट में रहती है. कार्रवाई में पुलिस ने दो आरोपी एस्कॉर्ट करने वाले, एक ट्रक चालक और खलासी और दो फैक्ट्री संचालकों को पकड़ा है. जिन्हें मंगलवार को सीकर के डीजे कोर्ट में पेश किया गया.

