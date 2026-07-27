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जयपुर में कजाकिस्तान से MBBS करने वाला डॉक्टर गिरफ्तार, 10 लाख में खरीदा था FMG सर्टिफिकेट

Rajasthan News: एसओजी ने कजाकिस्तान से एमबीबीएस कर चुके डॉक्टर नितिन कुमार को फर्जी एफएमजी प्रमाणपत्र के मामले में गिरफ्तार किया है. आरोपी पर परीक्षा में असफल होने के बाद 10 लाख रुपए में फर्जी दस्तावेज बनवाकर मेडिकल पंजीयन और इंटर्नशिप लेने का आरोप है. जांच में बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Ashutosh Sharma
Published:Jul 27, 2026, 11:04 PM IST | Updated:Jul 27, 2026, 11:04 PM IST
जयपुर में कजाकिस्तान से MBBS करने वाला डॉक्टर गिरफ्तार, 10 लाख में खरीदा था FMG सर्टिफिकेट
Image Credit: एसओजी ने कजाकिस्तान से एमबीबीएस कर चुके डॉक्टर नितिन कुमार को फर्जी एफएमजी प्रमाणपत्र के मामले में गिरफ्तार किया.

Jaipur SOG Action: विदेश से एमबीबीएस की पढ़ाई कर भारत में डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले एक और युवक का फर्जीवाड़ा एसओजी की जांच में सामने आया है. स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने कजाकिस्तान से एमबीबीएस कर चुके 27 वर्षीय नितिन कुमार को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि वह अनिवार्य एफएमजी (Foreign Medical Graduate) स्क्रीनिंग परीक्षा कई बार पास नहीं कर सका. इसके बाद उसने फर्जी एफएमजी प्रमाणपत्र बनवाकर राजस्थान मेडिकल काउंसिल में पंजीयन कराने की कोशिश की और सरकारी मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप भी शुरू कर दी. एसओजी अब पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है.

फर्जी प्रमाणपत्र के सहारे बना डॉक्टर
एसओजी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस विशाल बंसल ने बताया कि विदेश से एमबीबीएस करने वाले छात्रों के लिए भारत में मेडिकल प्रैक्टिस शुरू करने से पहले एफएमजी स्क्रीनिंग परीक्षा पास करना अनिवार्य है. लेकिन जांच में सामने आया कि कुछ लोगों ने नियमों को दरकिनार करते हुए फर्जी दस्तावेजों के आधार पर राजस्थान मेडिकल काउंसिल में अपना पंजीयन करा लिया. इस मामले में एसओजी थाना जयपुर में 4 फरवरी 2026 को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी.

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ऐसे चलता था पूरा फर्जी रैकेट
जांच के दौरान पता चला कि एक संगठित गिरोह विदेश से मेडिकल डिग्री लेकर लौटे लेकिन एफएमजी परीक्षा में असफल अभ्यर्थियों को निशाना बनाता था. गिरोह का मुख्य आरोपी भानाराम माली बताया गया है, जो अपने साथियों के जरिए फर्जी एफएमजी प्रमाणपत्र तैयार करवाता था. इसके बदले अभ्यर्थियों से 10 लाख से लेकर 30 लाख रुपये तक वसूले जाते थे. इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर मेडिकल काउंसिल में पंजीयन और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में इंटर्नशिप तक कराई जाती थी.

कई अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में
एसओजी की जांच में यह भी सामने आया है कि इस पूरे फर्जीवाड़े में कुछ प्रशासनिक कर्मचारियों और अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध हो सकती है. पुलिस इस पहलू की भी गंभीरता से जांच कर रही है. अब तक विदेश से मेडिकल पढ़ाई कर लौटे 100 से अधिक ऐसे लोगों की पहचान की जा चुकी है, जिनके दस्तावेजों में गड़बड़ी या फर्जी एफएमजी प्रमाणपत्र इस्तेमाल होने की आशंका है.

पहले भी हो चुकी हैं कई गिरफ्तारियां
इस मामले में एसओजी पहले ही राजस्थान मेडिकल काउंसिल के तत्कालीन रजिस्ट्रार डॉ. राजेश शर्मा, यूडीसी अखिलेश माथुर, एलडीसी फरहान हसन, मुख्य आरोपी भानाराम माली, एक दलाल और 24 डॉक्टरों सहित कुल 29 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है. जांच लगातार आगे बढ़ रही है और नए नाम सामने आ रहे हैं.

नितिन कुमार ने ऐसे रचा पूरा खेल
पुलिस के अनुसार, दिल्ली के शाहदरा जिले के ज्योति नगर निवासी नितिन कुमार ने वर्ष 2022 में कजाकिस्तान से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की थी. भारत लौटने के बाद वह कई बार एफएमजी परीक्षा में असफल रहा. इसके बाद उसने दौसा निवासी शुभम गुर्जर से संपर्क किया और करीब 10 लाख रुपये देकर फर्जी एफएमजी प्रमाणपत्र बनवाया. इसी प्रमाणपत्र के आधार पर उसने राजस्थान मेडिकल काउंसिल में पंजीयन के लिए आवेदन किया और करौली के राजकीय मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप भी शुरू कर दी. शुभम गुर्जर को एसओजी पहले ही गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज चुकी है.

जांच जारी, और गिरफ्तारियों की संभावना
एसओजी अधिकारियों का कहना है कि इस पूरे नेटवर्क में भानाराम माली, शुभम गुर्जर और इन्द्रराज गुर्जर की अहम भूमिका सामने आई है. ये लोग फर्जी प्रमाणपत्र तैयार कराने से लेकर मेडिकल काउंसिल में पंजीयन करवाने तक पूरी प्रक्रिया को प्रभावित करते थे. शुरुआती जांच में यह भी संकेत मिले हैं कि प्रत्येक अभ्यर्थी से 20 से 30 लाख रुपये तक वसूले गए. फिलहाल एसओजी पूरे गिरोह की परतें खोलने में जुटी है और यह पता लगाया जा रहा है कि अब तक कितने लोगों ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे मेडिकल प्रैक्टिस शुरू की. अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में इस मामले में कई और गिरफ्तारियां हो सकती हैं.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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