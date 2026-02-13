खुद अपने हाथों हैवान बाप ने उजाड़ी अपनी गोद, 8 महीने की बेटी का कैंची से गला काट कंबल में छिपाई खोपड़ी

Rajasthan Crime News: जयपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक पिता ने अपनी ही 8 महीने की मासूम बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि उसने कैंची से बच्ची का गला काटकर शव को कंबल में छिपा दिया. इतना ही नहीं, बेटी की हत्या करने के बाद उसने खुद भी जान देने की कोशिश की. पहले अपने गले पर कैंची से वार किया और फिर कपड़े का फंदा बनाकर लटकने का प्रयास किया. यह मामला मालपुरा गेट थाना क्षेत्र का है.

घटना की जानकारी मिलते ही मालपुरा गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची. बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिया है. इस मामले में आरोपी पिता को 12 फरवरी की रात गिरफ्तार कर लिया गया. फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है.

पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के बहराइच निवासी 19 वर्षीय सादाब पुत्र मोहम्मद शरीफ के रूप में हुई है. उसकी शादी जुलाई 2025 में मालपुरा गेट की अंबेडकर कॉलोनी निवासी 19 वर्षीय रूकसार बानो से हुई थी. दोनों की एक 8 महीने की बेटी सहनाज थी. शादी के बाद दंपती उत्तर प्रदेश में रह रहे थे. करीब छह दिन पहले सादाब अपनी पत्नी और बेटी को लेकर जयपुर स्थित ससुराल आया था.

6 फरवरी की सुबह करीब 10 बजे सादाब और उसकी पत्नी के बीच गांव लौटने की बात को लेकर विवाद हो गया. पत्नी कुछ दिन और रुकना चाहती थी, जिस पर सादाब गुस्सा हो गया. आरोप है कि उसने पत्नी के साथ मारपीट की और गला दबाने की कोशिश की. तभी रूकसार के भाई सोहिल ने बीच में आकर सादाब को धक्का देकर अलग किया.

इस बात से नाराज होकर सादाब ने सोहिल के साथ भी हाथापाई शुरू कर दी. उसने स्टील की केतली से सोहिल के सिर पर वार किया. झगड़ा बढ़ता देख रूकसार ने पड़ोसियों से मदद की गुहार लगाई. आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को अलग कराया.

इसी दौरान सादाब ने अपनी बेटी को सोहिल की गोद से छीन लिया और कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया. कुछ ही देर बाद उसने बच्ची का कैंची से गला काट दिया और शव को कंबल में लपेट दिया. इसके बाद उसने खुद फांसी लगाने की कोशिश की.

जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला तो परिजनों और पड़ोसियों ने मिलकर दरवाजा तोड़ दिया. अंदर का दृश्य देखकर सभी सन्न रह गए. सादाब फंदे से लटका मिला, जिसे तुरंत नीचे उतारा गया. बच्ची कमरे में नजर नहीं आई. तलाश करने पर वह कंबल में लहूलुहान हालत में मिली.

पुलिस ने पत्नी रूकसार की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. मामले की जांच जारी है. मालपुरा गेट थाने के SHO उदय भान यादव ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है और पूरे घटनाक्रम की गहनता से जांच की जा रही है.

