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प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

Rajasthan News: जयपुर में आईपीएस किशन सहाय पर महिला ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप लगाया. डाक से शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई. मोबाइल बंद कर मारपीट व धमकी देने का भी आरोप. 3 मई को बयान व मेडिकल टेस्ट होगा, जांच जारी.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAshutosh Sharma
Published: May 02, 2026, 05:01 PM|Updated: May 02, 2026, 05:01 PM
प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप
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Rajasthan Crime News: राजस्थान पुलिस के आईजी ह्यूमन राइट्स किशन सहाय के खिलाफ एक महिला ने गंभीर आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है. यह मामला जयपुर के मालवीय नगर थाने में दर्ज हुआ है. शिकायत डाक के जरिए भेजी गई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया. इस पूरे प्रकरण की जांच महिला एडिशनल डीसीपी साउथ को सौंपी गई है, ताकि निष्पक्ष तरीके से जांच हो सके.

एफआईआर में महिला ने आरोप लगाया है कि आईपीएस अधिकारी ने उसे शादी का झांसा दिया. महिला के अनुसार, इसी बहाने उसे जयपुर बुलाया गया और फिर अपने सरकारी आवास पर ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती की गई. पीड़िता का कहना है कि वह पहली बार जयपुर आई थी और शहर में किसी को नहीं जानती थी, जिसका फायदा उठाया गया.

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महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि घटना के दौरान उसका मोबाइल बंद कर दिया गया था, ताकि वह किसी से संपर्क न कर सके. इतना ही नहीं, उसके साथ मारपीट भी की गई और बाद में शिकायत करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई. डर और दबाव के कारण महिला उस समय पुलिस के पास नहीं जा सकी.

एफआईआर के मुताबिक, आरोपी अधिकारी ने घटना के बाद भी महिला को लगातार वीडियो कॉल के जरिए धमकाया. यह सिलसिला करीब तीन महीने तक चलता रहा. मानसिक दबाव और डर के चलते महिला चुप रही, लेकिन बाद में हिम्मत जुटाकर दूसरे राज्य से डाक के माध्यम से शिकायत भेजी. अब उसी शिकायत के आधार पर जयपुर पुलिस ने मामला दर्ज किया है.

पीड़िता ने अपनी शिकायत में यह भी कहा है कि आरोपी अधिकारी ने खुद को एक राजनीतिक पार्टी बनाने वाला बताया और विज्ञान के प्रचार का दावा किया. महिला ने मांग की है कि इन दावों की भी जांच होनी चाहिए. फिलहाल, 3 मई को महिला को बयान दर्ज कराने और मेडिकल जांच के लिए जयपुर बुलाया गया है.

दूसरी ओर, किशन सहाय का नाम पहले भी विवादों में रहा है. हाल ही में एक पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने धार्मिक व्यक्तित्वों और मान्यताओं पर विवादित बयान दिए थे. उन्होंने धर्म और ईश्वर को लेकर तीखी टिप्पणियां की थीं, जिसके बाद उनकी काफी आलोचना भी हुई थी.

अब इस नए मामले के सामने आने के बाद एक बार फिर वे सुर्खियों में हैं. पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जाएगी और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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