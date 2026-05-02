/प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

Rajasthan Crime News: राजस्थान पुलिस के आईजी ह्यूमन राइट्स किशन सहाय के खिलाफ एक महिला ने गंभीर आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है. यह मामला जयपुर के मालवीय नगर थाने में दर्ज हुआ है. शिकायत डाक के जरिए भेजी गई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया. इस पूरे प्रकरण की जांच महिला एडिशनल डीसीपी साउथ को सौंपी गई है, ताकि निष्पक्ष तरीके से जांच हो सके.

एफआईआर में महिला ने आरोप लगाया है कि आईपीएस अधिकारी ने उसे शादी का झांसा दिया. महिला के अनुसार, इसी बहाने उसे जयपुर बुलाया गया और फिर अपने सरकारी आवास पर ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती की गई. पीड़िता का कहना है कि वह पहली बार जयपुर आई थी और शहर में किसी को नहीं जानती थी, जिसका फायदा उठाया गया.

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महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि घटना के दौरान उसका मोबाइल बंद कर दिया गया था, ताकि वह किसी से संपर्क न कर सके. इतना ही नहीं, उसके साथ मारपीट भी की गई और बाद में शिकायत करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई. डर और दबाव के कारण महिला उस समय पुलिस के पास नहीं जा सकी.

एफआईआर के मुताबिक, आरोपी अधिकारी ने घटना के बाद भी महिला को लगातार वीडियो कॉल के जरिए धमकाया. यह सिलसिला करीब तीन महीने तक चलता रहा. मानसिक दबाव और डर के चलते महिला चुप रही, लेकिन बाद में हिम्मत जुटाकर दूसरे राज्य से डाक के माध्यम से शिकायत भेजी. अब उसी शिकायत के आधार पर जयपुर पुलिस ने मामला दर्ज किया है.

पीड़िता ने अपनी शिकायत में यह भी कहा है कि आरोपी अधिकारी ने खुद को एक राजनीतिक पार्टी बनाने वाला बताया और विज्ञान के प्रचार का दावा किया. महिला ने मांग की है कि इन दावों की भी जांच होनी चाहिए. फिलहाल, 3 मई को महिला को बयान दर्ज कराने और मेडिकल जांच के लिए जयपुर बुलाया गया है.

दूसरी ओर, किशन सहाय का नाम पहले भी विवादों में रहा है. हाल ही में एक पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने धार्मिक व्यक्तित्वों और मान्यताओं पर विवादित बयान दिए थे. उन्होंने धर्म और ईश्वर को लेकर तीखी टिप्पणियां की थीं, जिसके बाद उनकी काफी आलोचना भी हुई थी.

अब इस नए मामले के सामने आने के बाद एक बार फिर वे सुर्खियों में हैं. पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जाएगी और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.