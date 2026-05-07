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राजस्थान में नकली दूध का बड़ा खेल बेनकाब! रिफाइंड तेल और पाउडर से बन रहा था ‘जहर वाला दूध’

Rajasthan News: बानसूर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सिंथेटिक दूध बनाने की अवैध यूनिट पकड़ी. मौके से 150 लीटर नकली दूध, पामोलिन तेल, लैक्टोज पाउडर और मशीनें बरामद हुईं. आरोपी डेढ़ साल से रोज 500 लीटर तक सप्लाई कर रहा था.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAmit kumar yadav
Published: May 07, 2026, 08:24 PM|Updated: May 07, 2026, 08:24 PM
राजस्थान में नकली दूध का बड़ा खेल बेनकाब! रिफाइंड तेल और पाउडर से बन रहा था ‘जहर वाला दूध’
Image Credit: Kotputli Fake Milk Illegal Unit Busted

Kotputli News: बानसूर(कोटपूतली-बहरोड़) जिले के बानसूर क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा विभाग ने देर रात एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सिंथेटिक दूध बनाने वाली एक अवैध यूनिट को पकड़ा है. विभाग की टीम ने मौके से भारी मात्रा में रिफाइंड पामोलिन तेल लैक्टोज पाउडर और तैयार नकली दूध बरामद किया है. यह कार्रवाई जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आशीष सिंह शेखावत के निर्देशों पर की गई.

घर में चल रहा था काले कारोबार का खेल खाद्य सुरक्षा विभाग को सूचना मिली बानसूर के गांव बाबरिया में एक घर के अंदर ''प्राइवेट डेयरी'' की आड़ में सिंथेटिक दूध बनाया जा रहा था. टीम मौके पर पहुँची जहां कैलाश गुर्जर नामक व्यक्ति द्वारा अवैध संचालन किया जा रहा था. जांच में सामने आया कि मिक्सी का उपयोग कर रिफाइंड पामोलिन तेल और लैक्टोज पाउडर के मिश्रण से नकली दूध तैयार किया जा रहा था.

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निरीक्षण के दौरान विभाग ने विभिन्न सामग्री जब्त की जहां 45 लीटर रिफाइंड पामोलिन तेल (3 सीलबंद पीपे) 35 किलोग्राम लैक्टोज पाउडर 150 लीटर मौके पर तैयार सिंथेटिक दूध. नकली दूध बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली 2 बड़ी मिक्सी और खाली पीपे 1.5 साल से चल रहा था धंधा प्रतिदिन 500 लीटर की सप्लाई पूछताछ में आरोपी कैलाश गुर्जर ने स्वीकार किया पिछले डेढ़ साल से यह काला कारोबार कर रहा है. वह प्रतिदिन 400 से 500 लीटर सिंथेटिक दूध तैयार कर विभिन्न डेयरियों में सप्लाई करता था. आरोपी ने बताया कि पहले वह ''सखी डेयरी'' में दूध देता था. लेकिन मिलावट पकड़े जाने पर वहां सप्लाई बंद करवा दी गई. जिसके बाद वह सोडावास स्थित एक प्राइवेट डेयरी को यह दूध बेचने लगा.

खाद्य सुरक्षा अधिकारी शशिकांत शर्मा और नेहा शर्मा ने मौके से दूध के नमूने लेकर जांच के लिए जयपुर प्रयोगशाला भेज दिए हैं. रिपोर्ट आने के बाद आरोपी के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. विभाग ने जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जब्त किया गया सारा मिलावटी सामान और दूध मौके पर ही नष्ट करवा दिया है. प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे अपने क्षेत्र में ऐसी मिलावट की सूचना तुरंत विभाग को दें.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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