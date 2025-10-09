Zee Rajasthan
स्वरोजगार का सपना, ठगी का जाल! शाहपुरा में 317 महिलाओं से लाखों का फ्रॉड

Rajasthan Crime News: शाहपुरा में 317 महिलाओं से स्वरोजगार का सपना दिखाकर 1.89 लाख की ठगी का मामला सामने आया. हेल्पिंग स्प्रिचुअल आई लाइफ फाउंडेशन के संचालकों पर धोखाधड़ी का आरोप. पीड़ित महिलाओं ने DSP से कार्रवाई की मांग की, जांच जारी.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Pradeep kumar soni
Published: Oct 09, 2025, 06:27 PM IST | Updated: Oct 09, 2025, 06:27 PM IST

Jaipur Crime News: राजस्थान के जयपुर ग्रामीण जिले के शाहपुरा क्षेत्र में महिलाओं को स्वरोजगार का सपना दिखाकर ठगी करने का एक बड़ा मामला सामने आया है. हेल्पिंग स्प्रिचुअल आई लाइफ ह्यूमन फाउंडेशन नाम की संस्था ने महिलाओं से सदस्यता शुल्क के नाम पर लाखों रुपये ऐंठ लिए.

317 महिलाओं से 1.89 लाख रुपये लूटे
जानकारी के अनुसार, संस्था से जुड़े राजेश कुमावत और अनुराधा ने किरण गुर्जर को शाहपुरा ब्लॉक मैनेज करने का प्रस्ताव दिया. इसके तहत किरण गुर्जर ने शाहपुरा ब्लॉक क्षेत्र में 317 महिलाओं को संस्था से जोड़ा. प्रत्येक महिला से 599 रुपये सदस्यता शुल्क लिया गया, जिसे संस्था के बताए खातों में जमा कराया गया.

रोजगार के अवसर देने का दिलाया था भरोसा
संस्था संचालकों ने शाहपुरा में एक बैठक भी आयोजित की, जिसमें और भी महिलाओं से लगभग 50 हजार रुपये की राशि एकत्रित की गई. महिलाओं को भरोसा दिलाया गया था कि संस्था उन्हें प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर देगी. लेकिन कुछ ही समय बाद संस्था के संचालकों ने संपर्क तोड़ दिया. फोन बंद कर दिए गए और किसी भी तरह का प्रशिक्षण या रोजगार नहीं दिया गया. इस पर महिलाओं को ठगी का एहसास हुआ.

DSP कार्यालय पहुंची महिलाएं
भाजपा नेता उपेन यादव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पीड़ित महिलाएं DSP कार्यालय शाहपुरा पहुंचीं और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. उन्होंने बताया कि संस्था के लोगों ने भरोसे के नाम पर ठगी की है. DSP मुकेश चौधरी ने पीड़ित महिलाओं की शिकायत सुनी और मामले में उचित जांच कर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया. पुलिस अब ठगों के खिलाफ साक्ष्य जुटाने और बैंक खातों की जानकारी निकालने में जुट गई है.

ठग गरीब परिवारों को बनाते हैं शिकार
स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की संस्थाएं अक्सर रोजगार के नाम पर गरीब परिवारों को निशाना बनाती हैं. महिलाओं ने प्रशासन से मांग की है कि इस तरह की धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं ताकि भविष्य में कोई और शिकार न बने.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Crime News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

