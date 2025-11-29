Zee Rajasthan
युवक और महिला के बीच प्रेम-प्रसंग परिजनों को गुजरा नागवार, जोड़े को किया आग के हवाले

Rajasthan Crime News: जयपुर के मौखमपुरा में प्रेम विवाद के चलते युवक-युवती पर पेट्रोल डालकर हमला हुआ. पास के लोगों ने उन्हें बचाया. गंभीर हालत में दोनों को SMS अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया और जांच जारी है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Dilip choudhary
Published: Nov 29, 2025, 03:18 PM IST | Updated: Nov 29, 2025, 03:18 PM IST

युवक और महिला के बीच प्रेम-प्रसंग परिजनों को गुजरा नागवार, जोड़े को किया आग के हवाले

Jaipur Crime News: राजधानी जयपुर के मौखमपुरा इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां युवक और युवती पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई. पास के लोगों ने तुरंत उन्हें बचाया और पुलिस को सूचना दी. गंभीर हालत में दोनों को पहले बिचून सीएचसी पहुंचाया गया और फिर जयपुर के SMS अस्पताल में भर्ती कराया गया है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह मामला प्रेम-प्रसंग से जुड़ा हुआ माना जा रहा है और आरोप है कि कुछ परिवारजन इसमें शामिल हैं.

DSP दीपक खंडेलवाल ने बताया कि शुक्रवार रात करीब एक बजे उन्हें सूचना मिली कि मौखमपुरा के बाड़ोलाव गांव में युवक और युवती को जलाने का प्रयास किया गया. पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को तुरंत प्राथमिक इलाज के लिए बिचून सीएचसी पहुंचाया. करीब 60-70 प्रतिशत शरीर झुलस चुका था. स्थिति गंभीर होने पर उन्हें SMS अस्पताल रेफर किया गया.

सूत्रों के अनुसार, देर रात युवक के खेत पर कुछ लोगों ने दोनों को घेर लिया. इसके बाद पेट्रोल डालकर आग लगाई गई. युवक ने भागकर मदद के लिए चिल्लाया. पास के ग्रामीणों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और आग की लपटों से दोनों को बाहर निकाला.

दूदू एएसपी शिवलाल बैरवा और DSP दीपक खंडेलवाल मोखमपुरा पुलिस टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंचे. FSL टीम ने मौके पर जुटाए गए सबूतों का अध्ययन किया. पुलिस ने शुरुआती जांच के आधार पर कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है.

डीएसपी दीपक खंडेलवाल ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह मामला प्रेम विवाद से जुड़ा प्रतीत होता है. दोनों पीड़ितों की हालत स्थिर होने के बाद ही उनसे पूरी जानकारी ली जाएगी.

मौखमपुरा इलाके में यह घटना पूरे क्षेत्र में तनाव और चिंता का कारण बनी हुई है. पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है और सभी संदिग्धों की तलाश जारी है. ग्रामीणों ने भी घटना की कड़ी निंदा की है और न्याय की मांग की है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Crime News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

