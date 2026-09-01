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महिला इंजीनियर की शिकायत के बाद PHED में हड़कंप! JE नीरज राजपूत पर गिरी सरकार की गाज

Rajasthan News: राजस्थान PHED में महिला इंजीनियर से कथित यौन उत्पीड़न के मामले में सरकार ने कनिष्ठ अभियंता नीरज राजपूत को निलंबित किया है. अलवर में तैनात नीरज का मुख्यालय धौलपुर किया गया है. मामले में विभागीय जांच होगी.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Ashish chauhan
Published:Sep 01, 2026, 03:31 PM IST | Updated:Sep 01, 2026, 03:31 PM IST
महिला इंजीनियर की शिकायत के बाद PHED में हड़कंप! JE नीरज राजपूत पर गिरी सरकार की गाज
Image Credit: राजस्थान PHED में महिला इंजीनियर से कथित यौन उत्पीड़न के मामले में सरकार ने कनिष्ठ अभियंता नीरज राजपूत को निलंबित किया.

Rajasthan Crime News: राजस्थान के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) में महिला इंजीनियर से कथित यौन उत्पीड़न के मामले में सरकार ने कार्रवाई की है. आरोपों से घिरे कनिष्ठ अभियंता नीरज राजपूत को निलंबित कर दिया गया है. नीरज राजपूत की पोस्टिंग अलवर में थी. निलंबन के बाद उनका मुख्यालय धौलपुर तय किया गया है. मामले में अब विभागीय जांच के जरिए लगाए गए आरोपों की सच्चाई सामने आएगी.

महिला इंजीनियर ने लगाए आरोप
जानकारी के मुताबिक, नीरज राजपूत के खिलाफ एक महिला इंजीनियर ने कथित यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में महिला इंजीनियर ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए. इसके साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जुड़े प्रावधानों के तहत भी कार्रवाई की मांग की गई थी. शिकायत सामने आने के बाद मामला विभागीय स्तर पर गंभीरता से लिया गया.

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सरकार ने लिया निलंबन का फैसला
शिकायत के बाद मामले को लेकर विभाग में कार्रवाई शुरू हुई. इसके बाद सरकार ने कनिष्ठ अभियंता नीरज राजपूत को निलंबित करने का आदेश जारी किया. निलंबन के साथ ही उन्हें अलवर से हटाकर धौलपुर मुख्यालय कर दिया गया है. अब निलंबन की अवधि में उन्हें विभाग की ओर से तय नियमों के मुताबिक मुख्यालय पर उपस्थिति और अन्य दायित्वों का पालन करना होगा.

आरोपों की होगी जांच
निलंबन के बाद अब मामले की विभागीय स्तर पर जांच की जाएगी. जांच के दौरान शिकायत में लगाए गए आरोपों और उससे जुड़े तथ्यों को देखा जाएगा. संबंधित अधिकारियों की रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी. यानी फिलहाल मामला जांच के दौर में है और अंतिम फैसला जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा.

PHED में मामले को लेकर चर्चा
महिला इंजीनियर की शिकायत के बाद कथित यौन उत्पीड़न का यह मामला PHED में चर्चा का विषय बना हुआ था. सरकार की ओर से नीरज राजपूत के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई किए जाने के बाद अब सभी की नजर विभागीय जांच पर है. जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और विभाग आगे क्या कदम उठाता है, यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा.

निलंबन का मतलब आरोप साबित होना नहीं
इस पूरे मामले में यह बात समझना जरूरी है कि किसी कर्मचारी का निलंबन होना अपने आप में आरोपों के साबित होने का प्रमाण नहीं है. नीरज राजपूत पर लगाए गए आरोप फिलहाल जांच के दायरे में हैं. जांच के दौरान सामने आने वाले सबूत और तथ्यों के आधार पर ही मामले की वास्तविक स्थिति साफ होगी. सक्षम प्राधिकारी की अंतिम रिपोर्ट और फैसले के बाद ही यह तय होगा कि आरोप सही हैं या नहीं और आगे किस तरह की कार्रवाई की जाएगी.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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