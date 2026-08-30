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साइबर ठगी का पैसा लौटेगा! बैंकों में होल्ड हैं 17 करोड़, जानें MRM से कैसे मिलेगा वापस

Rajasthan News: राजस्थान में साइबर ठगी के शिकार लोगों के लिए राहत की खबर है. बैंकों में 17 करोड़ से ज्यादा की ठगी की रकम होल्ड है. MRM के जरिए पीड़ित रकम का पता लगाकर कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे वापस पा सकते हैं.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Vishnu Prakash Sharma
Published:Aug 30, 2026, 09:08 PM IST | Updated:Aug 30, 2026, 09:08 PM IST
साइबर ठगी का पैसा लौटेगा! बैंकों में होल्ड हैं 17 करोड़, जानें MRM से कैसे मिलेगा वापस
Image Credit: राजस्थान में साइबर ठगी के शिकार लोगों के लिए राहत की खबर है.

Rajasthan Cyber Fraud: प्रदेश में साइबर ठगी के शिकार लोगों के लिए राहत की खबर है. कई मामलों में ठगी की रकम अपराधियों तक पहुंचने से पहले ही बैंक खातों में होल्ड हो गई है. जानकारी के अनुसार ऐसी कार्रवाई में 17 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम बैंकों में होल्ड है, लेकिन कई पीड़ित इस रकम पर दावा ही नहीं कर रहे हैं. अब पीड़ित मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल (MRM) के जरिए यह पता लगा सकते हैं कि उनकी कितनी रकम होल्ड है और उसे वापस पाने की प्रक्रिया क्या है.

एक कॉल, एक क्लिक और खाते से गायब हो जाती है रकम
आज साइबर ठगी लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन चुकी है. एक फोन कॉल, फर्जी लिंक, OTP या डिजिटल अरेस्ट के नाम पर डराकर साइबर अपराधी कुछ ही समय में बैंक खाते से हजारों या लाखों रुपए निकाल लेते हैं. कई मामलों में लोगों की पूरी जमा पूंजी तक चली जाती है. ठगी होने के बाद पीड़ित पुलिस और बैंक के चक्कर लगाता है और सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि पैसा वापस मिलेगा या नहीं.

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ठगी के बाद भी खत्म नहीं होती पैसे की कहानी
पैसा खाते से निकलकर किसी दूसरे खाते में पहुंच गया, इसका मतलब यह नहीं है कि उसे वापस पाने की संभावना खत्म हो गई. पुलिस और साइबर एक्सपर्ट रकम के ट्रेल का पता लगाने की कोशिश करते हैं. यह देखा जाता है कि पैसा किस खाते में गया, वहां से आगे कहां ट्रांसफर हुआ और किस खाते में अभी भी रकम मौजूद है. अगर रकम किसी खाते में पहुंचने के बाद होल्ड कर दी गई है तो कानूनी प्रक्रिया पूरी करके उसे पीड़ित को वापस दिलाने की कोशिश की जा सकती है.

MRM से कैसे पता चलेगा आपका पैसा कहां है?
DIG साइबर क्राइम शांतनु कुमार सिंह के अनुसार, गृह मंत्रालय ने साइबर पीड़ितों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए इसी साल मार्च में मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल यानी MRM शुरू किया है. इसके जरिए साइबर ठगी का शिकार व्यक्ति वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकता है. अगर किसी मामले में सिर्फ एक पीड़ित की शिकायत है तो बैंक पुलिस से शपथ पत्र लेकर होल्ड की गई रकम वापस करने की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकता है. राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर R4C की टीम भी इस प्रक्रिया में मदद करेगी.

1930 पर तुरंत शिकायत करना क्यों जरूरी?
साइबर फ्रॉड के बाद सबसे जरूरी है कि पीड़ित समय बर्बाद न करे. जैसे ही ठगी का पता चले, तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करना चाहिए. साथ ही नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर शिकायत दर्ज करानी चाहिए और अपने बैंक को भी इसकी जानकारी देनी चाहिए.

जितनी जल्दी शिकायत होगी, उतनी ही ज्यादा संभावना रहेगी कि ठगी की रकम को आगे ट्रांसफर होने से पहले होल्ड कराया जा सके. देरी होने पर अपराधी रकम को कई अलग-अलग खातों में भेज सकते हैं, जिससे उसे ट्रैक करना और रोकना मुश्किल हो जाता है.

शिकायत के बाद रकम को कैसे ट्रैक किया जाता है?
साइबर ठगी की शिकायत दर्ज होने के बाद उसका रिकॉर्ड सिस्टम में आ जाता है. इसके बाद पुलिस और संबंधित एजेंसियां ठगी की रकम का ट्रेल तलाशती हैं. जिस बैंक खाते में रकम मिलती है, वहां उसे होल्ड कराने की कार्रवाई की जाती है. इसके बाद रकम को पीड़ित तक वापस पहुंचाने यानी मनी रेस्टोरेशन की प्रक्रिया शुरू होती है.

इसलिए होल्ड और रेस्टोरेशन को एक ही चीज नहीं समझना चाहिए. पैसा होल्ड होने का मतलब सिर्फ इतना है कि रकम को आगे जाने से रोक दिया गया है. वह तुरंत पीड़ित के खाते में वापस नहीं आती. इसके लिए तय कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है.

पैसा होल्ड होने के बाद क्या होता है?
अगर पुलिस की कार्रवाई के बाद ठगी की रकम किसी बैंक खाते में होल्ड हो गई है तो अगला कदम उसे वापस पाने की प्रक्रिया है. पीड़ित को अपनी शिकायत का एक्नॉलेजमेंट नंबर संभालकर रखना चाहिए. बैंक डिटेल और जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे. इसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन और अन्य जरूरी प्रक्रिया पूरी होगी. इन्हीं चरणों के बाद MRM के जरिए रुकी हुई रकम को पीड़ित तक वापस पहुंचाने की कार्रवाई आगे बढ़ सकती है.

50 हजार रुपए से ज्यादा की रकम पर क्या नियम है?
पुलिस के अनुसार, 50 हजार रुपए से ज्यादा की रकम होल्ड होने वाले मामलों में कोर्ट के आदेश की जरूरत पड़ सकती है. वहीं इससे कम रकम वाले मामलों में तय प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई आगे बढ़ सकती है. इसलिए पीड़ितों को यह समझना जरूरी है कि रकम होल्ड होने के बाद भी कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होती है.

17 करोड़ से ज्यादा रकम बैंकों में होल्ड
आंकड़ों से इस समस्या का अंदाजा लगाया जा सकता है. जानकारी के अनुसार वर्ष 2026 में 25 हजार 890 से ज्यादा खातों या मामलों से जुड़ी कार्रवाई में 17 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम होल्ड की गई है. वहीं पिछले साल करीब 1 लाख 21 हजार शिकायतों में कार्रवाई की गई थी. इनमें लगभग 34 प्रतिशत रकम को होल्ड करने की जानकारी सामने आई है. इन मामलों में करीब 300 करोड़ रुपए की रकम की जानकारी मिली थी, जिसे वापस दिलाने के लिए भी प्रक्रिया की जाएगी.

साइबर फ्रॉड होने पर ये काम तुरंत करें
तुरंत 1930 पर कॉल करें.
NCRP पर शिकायत दर्ज कराएं.
अपने बैंक को तुरंत सूचना दें.
शिकायत का एक्नॉलेजमेंट नंबर सुरक्षित रखें.
बैंक डिटेल और जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराएं.
पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करें.
MRM के जरिए रकम की जानकारी और रेस्टोरेशन प्रक्रिया आगे बढ़ाएं.
कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद रकम वापस पाने की कार्रवाई करें.

अब सिर्फ अपराधी पकड़ना ही लक्ष्य नहीं
साइबर अपराध बढ़ने के साथ पुलिस की कार्रवाई का तरीका भी बदल रहा है. अब कोशिश सिर्फ साइबर अपराधी तक पहुंचने और उसे पकड़ने की नहीं है, बल्कि ठगी की रकम को ट्रैक कर उसे रोकने और पीड़ित तक वापस पहुंचाने पर भी जोर दिया जा रहा है. साइबर अपराधी जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लोगों की मेहनत की कमाई लूटने के लिए कर रहे हैं, उसी तकनीक और सिस्टम की मदद से पुलिस रकम को ट्रैक और होल्ड करने की कोशिश कर रही है.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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