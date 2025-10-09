Zee Rajasthan
खैरथल-तिजारा में हनी ट्रैप का भंडाफोड़! लाखों की ब्लैकमेलिंग करते हुए पति-पत्नी और उनके साथी गिरफ्तार

Rajasthan Crime News: राजस्थान के खैरथल-तिजारा पुलिस ने हनी ट्रैप का भंडाफोड़ किया. पति-पत्नी और एक साथी गिरफ्तार. मेडिकल स्टोर व्यापारी को ब्लैकमेल कर 2.5 लाख रुपए ऐंठे. पुलिस ने 50 हजार रुपए बरामद किए.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Kuldeep malwar
Published: Oct 09, 2025, 08:23 PM IST | Updated: Oct 09, 2025, 08:23 PM IST

खैरथल-तिजारा में हनी ट्रैप का भंडाफोड़! लाखों की ब्लैकमेलिंग करते हुए पति-पत्नी और उनके साथी गिरफ्तार

Khairthal Tijara Crime News: राजस्थान के खैरथल-तिजारा जिले में भिवाड़ी पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए हनी ट्रैप का भंडाफोड़ किया है. इस मामले में आरोपी पति-पत्नी और उनके एक साथी को गिरफ्तार किया गया है. जानकारी के अनुसार, टपूकड़ा के मेडिकल स्टोर के व्यापारी उमर महोम्मद इस हनी ट्रैप का शिकार बने थे. आरोपियों ने कुछ दिन पहले ही उन्हें अपने जाल में फंसाकर काफी रुपए ऐंठ लिए थे.

व्यापारी की शिकायत पर मामला हुआ था दर्ज
मेडिकल स्टोर व्यापारी की शिकायत पर जेरोली थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया. डीएसपी तिजारा शिवराज सिंह ने बताया कि पीड़ित उमर महोम्मद ने पुलिस को बताया कि आफरीन नामक महिला ने पहले फोन किया था. महिला पहले से परिचित थी, इसलिए पीड़ित उसके झांसे में आ गया. पीड़ित को बाघोर गांव में मिलने बुलाया गया. वहां से आरोपी उसे एक होटल ले गए. होटल में आरोपियों ने उसकी आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया. इसके साथ ही दोनों पति-पत्नी ने पीड़ित के पास रखी नगदी भी छीन ली.

50 लाख रुपये की कर रहे थे मांग
इस घटना के बाद आरोपी लगातार पीड़ित पर दबाव डाल रहे थे कि वह उन्हें 50 लाख रुपए दे. इसके बीच में पीड़ित और आरोपी ढाई लाख रुपए में सौदा तय कर बैठे. आज आरोपी महिला अपने पति और सहयोगी के साथ तय राशि लेने आई. पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से तीनों को मौके से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान 50 हजार रुपए बरामद किए. आरोपियों को रिमांड पर लेकर उनसे मामले की विस्तृत जानकारी ली जा रही है.

क्या बोले डीएसपी?
डीएसपी शिवराज सिंह ने बताया कि पुलिस इस तरह की घटनाओं को गंभीरता से लेती है और आरोपीयों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. भिवाड़ी पुलिस ने लोगों से अपील की है कि इस तरह की किसी भी शिकार की स्थिति में तुरंत पुलिस से संपर्क करें. यह कार्रवाई जिले में हनी ट्रैप जैसी धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है. इस मामले में पुलिस का कहना है कि आरोपी अब गिरफ्त में हैं और उनकी निशानदेही से अन्य सहयोगियों तक पहुंचने की भी संभावना है. पीड़ित उमर महोम्मद को न्याय दिलाने के लिए पुलिस पूरी तरह सक्रिय है.

