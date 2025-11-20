राजधानी में सिलेंडर माफिया का नेटवर्क बेकाबू! हाई-सिक्योरिटी एयरपोर्ट के पास मिली अवैध रिफिलिंग फैक्ट्री

Jaipur News: एयरपोर्ट की बाउंड्री से लेकर प्रताप नगर के नालों तक, झोटवाड़ा की गलीयों से लेकर मानसरोवर की बस्तियों तक… राजधानी में गैस माफिया का अवैध रिफिलिंग नेटवर्क इतना फैल चुका है कि अब यह ‘चलता-फिरता बम फैक्ट्री’ बन चुका है. सबसे खतरनाक बात सिस्टम के पास आज भी यह पता लगाने का कोई मैकेनिकल तरीका ही नहीं है कि किस सिलेंडर को किस एजेंसी ने भेजा. यानि अवैध रिफिलिंग करो, धड़ल्ले से बेचो…और पकड़े जाओ तो “हमारा नहीं, किसी का भी हो सकता है” कहकर हाथ झाड़ लो.

शहर में घरेलू गैस सिलेंडरों से कॉमर्शियल सिलेंडर बनाने का अवैध रिफिलिंग रैकेट अब किसी गली-कूचे का खेल नहीं, बल्कि एक फुल-फ्लेज्ड माफिया नेटवर्क बन चुका है. जिसमें गैस एजेंसियों, डिलीवरी स्टाफ और रिफिलिंग गिरोह की खुली मिलीभगत बेधड़क चल रही है. एयरपोर्ट रोड से लेकर मानसरोवर और झोटवाड़ा तक, मानो शहर गैस माफियाओं के लिए ‘सेफ ज़ोन कॉरिडोर’ बन चुका है.

सबसे बड़ा फर्क यही इस सिस्टम में ट्रैकिंग नाम की कोई चीज मौजूद ही नहीं है. तेल कंपनियों के प्लांट से निकलने वाला सिलेंडर आखिर किस एजेंसी तक जाता है, कौन उसे उठाता है और वह कौन से घर तक पहुंचता है. इसका कोई मैकेनाइज्ड रिकॉर्ड नहीं है. गैस एजेंसी के संचालक इस ‘ब्लाइंड ज़ोन’ का फायदा उठाकर ग्रामीण इलाकों से घरेलू सिलेंडर उठवा कर शहर के अंदर रिफिलिंग नेटवर्क के हवाले कर देते हैं. OTP सिस्टम का पूरी तरह से लागू नही होना बस यही छेद इस धंधे का सबसे बड़ा हथियार है.

यूं समझे खेल

-जयपुर में अवैध गैस रिफिलिंग का बड़ा खेल

-घरेलू सिलेंडरों से कॉमर्शियल सिलेंडर में रिफलिंग

-जयपुर में घरेलू LPG सिलेंडरों को अवैध तरीके से कॉमर्शियल सिलेंडरों में बदलने का नेटवर्क

-ज्यादा मुनाफा और टारगेट पूरा करने के लिए गैस एजेंसियों-कर्मचारियों की मिलीभगत

-जब्त सिलेंडरों में आमतौर पर घरेलू LPG सिलेंडर ही पाए गए

-ये सिलेंडर ग्रामीण एजेंसियों से उठते हैं

-इन्हें शहर लाकर कॉमर्शियल सिलेंडरों में रिफिल किया जाता है

-फिर इन्हें बाजार में ऊंचे दामों पर बेचा जाता है

यूं समझिए मुनाफे का गणित

-14.2 किलो घरेलू सिलेंडर में गैस 60 रुपये किलो पड़ती है

-19 किलो कॉमर्शियल सिलेंडर में 85 रुपये किलो गैस पड़ती

-25 रुपये किलो का घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर में आता फर्क

-4 घरेलू सिलेंडर से रिफलिंग करके 3 कॉमर्शियल सिलेंडर भरे जाते

-4 घरेलू सिलेंडरों की लागत- 3400 रुपये आती

-उनसे तैयार 3 कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत 4800 रुपये

-यानी तीन कॉमर्शियल सिलेंडर बेचने पर होता 1400 रुपये का मुनाफा

क्यों हो रही है अवैध रिफिलिंग?

तेल कंपनियों में OTP सिस्टम पूरी तरह से लागू नही

इसी का फायदा गैस एजेंसी संचालक-हॉकर्स उठाते

उज्जवला कनेक्शनों धारकों को हर साल 12 सब्सिडी वाले सिलेंडर मिलते

अधिकतर उपभोक्ता साल में 3 से 4 रिफलिंग करवाते

और शेष बचे सिलेंडर का हॉकर्स OTP लेकर बाजार में बेच देते

ऐसे में उपभोक्ता को सब्सिडी मिलती रहती है

और सिलेंडर शहर में रिफिलिंग माफिया तक पहुंचता रहता है

बड़ी सिस्टम खामी-कोई ट्रैकिंग सिस्टम नहीं

-सिलेंडर पर कोई चिप, QR या ट्रेसिंग सिस्टम नहीं

-यह नहीं पता चलता कि कौन सा सिलेंडर किस एजेंसी को गया

-तेल कंपनियों की R&D ने अब तक कोई तकनीक नहीं बनाई

-इसी ब्लाइंड ज़ोन का फायदा उठा रहा है गैस माफिया

जयपुर जिला रसद विभाग की टीमों ने दो अलग अलग दिन इन गैस माफियाओं पर कार्रवाई शुरू की. उसने यह साफ कर दिया कि मामला बेहद गहरा है और गैस एजेंसियों की भूमिका संदिग्ध. प्रताप नगर सेक्टर 16–17 नाले की पुलिया पर 107 सिलेंडर, रिफिलिंग मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक कांटा, पेटीएम मशीन और एक आरोपी पकड़ा गया. श्रीनांगल, सांगानेर 77 सिलेंडर, पिकअप और डिजिटल रिकॉर्ड तक मिले. गंगानिवाड़ी मैरिज गार्डन, एयरपोर्ट की दीवार के पास सबसे खतरनाक खुलासा यही हुआ. एयरपोर्ट जैसी हाई-सिक्योरिटी ज़ोन के पास 296 सिलेंडर, 4 पिकअप, इलेक्ट्रॉनिक कांटे और मशीनें बरामद हुईं. इससे पहले मानसरोवर इलाके में 235 सिलेंडर जब्त किए.

बहरहाल, एयरपोर्ट से झोटवाड़ा तक फैल चुका है ‘गैस माफिया का रूट’. हर बड़ी कार्रवाई का लोकेशन एक ही कहानी कहता है. एयरपोर्ट की बाउंड्री के पास चालू प्लांट,प्रताप नगर के नालों पर सिलेंडर भरने की फैक्ट्री,सांगानेर-जगतपुरा का अवैध हब, मानसरोवर और झोटवाड़ा में चल रहे गोदाम यानि राजधानी का कोई इलाका अब सुरक्षित नहीं. सिर्फ मुनाफा नहीं शहर में किसी भी दिन हो सकता है बड़ा ब्लास्ट.

