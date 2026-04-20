/लश्कर आतंकी 'खरगोश' का जयपुर कनेक्शन आया सामने, अलर्ट मोड़ पर ATS, पढ़ें पूरा मामला

Rajasthan Crime News: जयपुर में लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े बताए जा रहे आतंकी उमर हारिस उर्फ खरगोश को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है. जांच एजेंसियों की शुरुआती पड़ताल में उसका सीधा कनेक्शन जयपुर से जुड़ता दिख रहा है. इस मामले के सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं और राजस्थान ATS ने भी अपनी जांच तेज कर दी है.

सूत्रों के अनुसार, जयपुर में करीब 10 से 15 संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई है. यह सभी लोग नूंह-मेवात क्षेत्र से जुड़े बताए जा रहे हैं. पूछताछ में यह भी सामने आया है कि उमर हारिस और उसका साथी कामरान साल 2023 से 2024 के बीच जयपुर में रह चुके हैं. हालांकि दोनों साल 2012 के आसपास पाकिस्तान से भारत आने की बात भी सामने आई है. जांच में यह भी पता चला है कि नूंह-मेवात के कुछ लोगों को जयपुर में उमर हारिस के रहने की व्यवस्था करने के लिए कहा गया था. इसी कड़ी में जिन लोगों से पूछताछ हुई है, वे सभी नूंह-मेवात के ही निवासी बताए जा रहे हैं. इस नेटवर्क की जांच अब और गहराई से की जा रही है.

बताया जा रहा है कि उमर हारिस के पास नूंह-मेवात का आधार कार्ड था, जिसे बाद में अपडेट कराकर वोटर आईडी और पासपोर्ट बनवाया गया. इस काम में शहजाद नाम के व्यक्ति की भूमिका भी सामने आ रही है, जिसकी जांच की जा रही है. फर्जी दस्तावेजों के जरिए पहचान बदलने का यह पूरा मामला सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है. जयपुर में रहने के दौरान उमर हारिस चार दीवारी क्षेत्र के पास किराए के कमरे में रहता था. इसी दौरान उसने सी-स्कीम इलाके की एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में नौकरी भी की थी. मकान मालिक से भी पूछताछ की गई है ताकि उसके रहने के दौरान की पूरी जानकारी जुटाई जा सके.

इसके अलावा जांच में यह भी सामने आया है कि उमर हारिस ने जयपुर के कुछ प्रमुख टूरिस्ट स्थलों और मंदिरों की भी यात्रा की थी. वह यहां से नेपाल भी घूमने के लिए गया था. हालांकि उसके मूवमेंट को लेकर अब सुरक्षा एजेंसियां हर एंगल से जांच कर रही हैं. एक और अहम जानकारी यह है कि जिस युवती से उसके निकाह की बात सामने आ रही है, वह श्रीनगर की बताई जा रही है. फिलहाल जयपुर में उसके किसी निकाह या स्थायी संबंध की पुष्टि नहीं हुई है. जांच एजेंसियां इस पहलू को भी खंगाल रही हैं.

सबसे गंभीर बात यह सामने आई है कि उमर हारिस ने फर्जी पासपोर्ट बनवाया और इसी पासपोर्ट की मदद से 2024 में फरार हो गया. इस पूरे मामले में जयपुर कनेक्शन सामने आने के बाद राजस्थान ATS पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई है और नेटवर्क की गहराई से जांच जारी है.