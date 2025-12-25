जयपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई से हड़कंप! राजस्थान से कश्मीर तक फैला नकली नोटों का जाल बेनकाब

Jaipur News: जयपुर पुलिस ने पिछले दिनों नकली नोटों क़ो लेकर बड़ी कार्रवाई की थी. अब इस पूरे मामले में बड़े खुलासे हुए हैं. पूछताछ में सामने आया है कि इस गिरोह ने बाजार में अब तक 12 लाख से ज्यादा के नकली नोट सप्लाई कर दिए हैं. गिरोह ने ये नकली नोट राजस्थान, पंजाब, गुजरात और कश्मीर में खपाए हैं. पुलिस समेत तमाम एजेंसीयों के लिए ये एक अलर्ट है कि नकली नोटों की खेप कश्मीर तक भी पहुंच रही है जिसका इस्तेमाल क्या हो रहा था इसकी जांच जरुरी है. सहारनपुर की इस गैंग ने नकली नोट बनाना यू ट्यूब से सीखा, घर में फैक्ट्री लगाई और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफार्म पर इन्हे बेचने के लिए विज्ञापन तक दिए. गिरोह ने 1 लाख असली नोटों के बदले तीन लाख के नकली नोट बाजार में बेचे.

पिछले दिनों जयपुर के चित्रकूट क्षेत्र में नकली नोटों क़ो लेकर हुई कार्रवाई में करीब 6 लाख से ज्यादा नकली नोट पकड़े गए. जयपुर पुलिस ने दो आरोपियों क़ो दबोचकर उनसे करीब 6 लाख 51 हजार नकली नोट बरामद किए. इस एक्शन के बाद जयपुर पुलिस ने मास्टर माइंड क़ो सहारनपुर से दबोचा जो घर में फैक्ट्री लगाकर नकली नोट तैयार करता था. यही नोट राजस्थान, गुजरात, पंजाब और कश्मीर तक पहुंच रहे थे.

जयपुर में जाली नोटों की बरामदगी ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है. स्पेशल ऑपरेशंस कमिश्नर राहुल प्रकाश ने बताया कि इस मामले में पकड़े गए नकली नोट हूबहू असली जैसे हैं, जिन्हें पहचान पाना आम लोगों के लिए बेहद मुश्किल है.राहुल प्रकाश ने कहा कि जाली नोटों का इस तरह से तैयार होना अपने आप में बेहद गंभीर मामला है. आरोपी खासतौर पर रात के समय नोट चलाने के उद्देश्य से इन्हें डिजाइन करते थे, ताकि कम रोशनी में फर्क न पकड़ा जा सके.जयपुर में पुलिस अब तक इस गिरोह से 6 लाख रुपये से ज्यादा के नकली नोट बरामद कर चुकी है, जबकि मामले में गिरोह के सभी सदस्यों क़ो गिरफ्तार किया गया है. जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी हैं.

आरोपी बाजार में आसानी से मिलने वाले अच्छे क्वालिटी के प्रिंट पेपर, जो बॉन्ड पेपर जैसे दिखते हैं, का इस्तेमाल करते थे. नकली नोट तैयार करने के लिए फोटोशॉप सॉफ्टवेयर का सहारा लिया जाता था.आरोपी पहले असली नोट को स्कैन करते, फिर उसे लैपटॉप में एडिट कर प्रिंट निकालते थे. नोट के रंग को असली नोट से मिलाने के लिए सॉफ्टवेयर की मदद से कलर सेटिंग की जाती थी और इस पर काफी मेहनत की जाती थी.

सिक्योरिटी फीचर्स की नकल

नोट में सिक्योरिटी थ्रेड यानी सेफ्टी थ्रेड दिखाने के लिए आरोपी ब्लैक डॉट का प्रिंट तैयार करते थे, जिसमें पाउडर जैसी इंक का इस्तेमाल होता था. इसके ऊपर बाजार में मिलने वाली फॉयल लगाकर लेमिनेशन की जाती थी, जिससे गर्म होने पर फॉयल कागज से चिपक जाती थी.पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी एक लाख रुपये के असली नोटों के बदले तीन लाख रुपये के नकली नोट सप्लाई करते थे, जिससे वे भारी मुनाफा कमाते थे.गिरोह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, खासतौर पर इंस्टाग्राम पर नकली नोटों से जुड़ी डीलिंग के लिए विज्ञापन देता था. चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपियों ने नकली नोट बनाना यूट्यूब से सीखा था..

गिरोह में शामिल कुछ आरोपियों ने बीसीए तक की पढ़ाई की है, जबकि कुछ बारहवीं पास हैं. सभी आरोपी सहारनपुर के रहने वाले हैं, जिन्होंने अपने घर में ही नकली नोट छापने की फैक्ट्री बना रखी थी.जांच में सामने आया है कि यह गिरोह राजस्थान, पंजाब, गुजरात और कश्मीर तक नकली नोटों की सप्लाई कर चुका है. अब तक करीब 12 लाख रुपये के नकली नोट बाजार में खपाए जा चुके हैं.

