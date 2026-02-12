26 करोड़ की ठगी का मास्टरमाइंड गैंग बेनकाब! जयपुर पुलिस ने सिलीगुड़ी से दो 10-10 हजार के इनामी बदमाश किए गिरफ्तार

Rajasthan Crime News: जयपुर पुलिस ने एक बड़े अंतरराज्यीय ठगी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 26 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहे दो इनामी आरोपियों को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से गिरफ्तार किया है.गिरोह के सदस्य अलग-अलग नामों से फर्जी कंपनियां बनाकर अलग अलग राज्यों में 'रेडियो एक्टिव प्लेट', 'एंटीक पेंटिंग', 'मैजिक मिरर', 'करामती चश्मा' और 'सुलेमानी माला' जैसी वस्तुओं को बेहद दुर्लभ और कीमती बताकर ऊंचे दामों में बेचने का लालच देकर ठगी करते थे.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विनय उर्फ बिनय पोद्दार (अग्रवाल) और विकास उर्फ बिकास पोद्दार (अग्रवाल) के रूप में हुई है. दोनों पर 10-10 हजार रुपये का इनाम घोषित था और वे वर्ष 2019 से फरार चल रहे थे.पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरोह के सदस्य अलग-अलग नामों से फर्जी कंपनियां बनाकर जयपुर, मुंबई सहित अन्य महानगरों में ऑफिस खोलते थे. 'रेडियो एक्टिव प्लेट', 'एंटीक पेंटिंग', 'मैजिक मिरर', 'करामती चश्मा' और 'सुलेमानी माला' जैसी वस्तुओं को बेहद दुर्लभ और कीमती बताकर ऊंचे दामों में बेचने का लालच दिया जाता था.आरोपी नासा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और डीआरडीओ जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के फर्जी दस्तावेज दिखाकर निवेश का झांसा देते थे. जांच में सामने आया है कि हैदराबाद के एक व्यवसायी से 5.05 करोड़ रुपये की ठगी की शिकायत के बाद पूरा मामला खुला.गिरोह द्वारा कोलकाता, इंदौर, दिल्ली, जयपुर सहित कई शहरों के कारोबारियों से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी की गई. पुलिस के मुताबिक दर्ज केसेज के आधार पर गिरोह अब तक करीब 26 करोड़ रुपये की ठगी कर चुका है.

फार्महाउस पर होती थी ‘टेस्टिंग’, वसूली जाती थी मोटी फीस

गिरोह आगरा रोड स्थित एक फार्महाउस पर कथित केमिकल टेस्टिंग करता था. ‘टेस्टिंग फीस’ के नाम पर लाखों रुपये लिए जाते थे और बार-बार टेस्टिंग फेल बताकर दोबारा रकम वसूली जाती थी.इससे पहले भी पुलिस ने फार्महाउस पर दबिश देकर फर्जी पेंटिंग, चश्मे, माला और धोखाधड़ी से जुड़े दस्तावेज बरामद किए थे. साथ ही आरोपियों के कई बैंक खातों की जानकारी जुटाकर उन्हें फ्रीज करवाया गया.

इस प्रकरण में इससे पूर्व गिरोह के अन्य सदस्यों अजय सिंह, सत्यनारायण, गणेश केशवराव इंगोले, अमित गुप्ता और राकेश गोयल सहित कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है.दोनों गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ जयपुर के अलग अलग थानों के अलावा दिल्ली और पंजाब में भी धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं.

पुलिस अब गिरोह से जुड़े अन्य फरार सदस्यों की तलाश और वित्तीय लेन-देन की विस्तृत जांच में जुटी है. अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस नेटवर्क से जुड़े और बड़े खुलासे हो सकते हैं.

