एक बार फिर धमकी भरा मेल, इस बार सेशन कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी

Jaipur News : धमकी भरा मेल मिलने के बाद सर्च ऑपरेशन के बाद कोर्ट परिसर को फिर से खोल दिया गया. पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है.
Jaipur News : राजधानी जयपुर में लगातार अलग-अलग स्थान को बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही है, कभी एयरपोर्ट तो कभी स्कूल को उड़ाने की धमकी भरे ईमेल और कॉल लगातार राजधानी जयपुर में आ रहे हैं. ऐसा ही मामला आज फिर सामने आया है. सेशन कोर्ट को आज बम से उड़ाने की धमकी दी गई.
अज्ञात व्यक्ति की ओर से धमकी भरा ईमेल किया गया मेल में दोपहर 3 बजे डेटोनेटर से ब्लास्ट करने की बात लिखी गई थी . इस धमकी के बाद कोर्ट परिसर को खाली करा लिया गया. पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी गई सूचना मिलने के बाद बम निरोधक दस्ता, एटीएस, सिविल डिफेंस, दमकल सहित अन्य एजेंसियां मौके पर पहुंची और कोर्ट परिसर में सर्च ऑपरेशन चलाया गया.
कई घंटे की मशक्कत के बाद भी कोई संदिग्ध व्यक्ति और वास्तु वहां पर नहीं मिली. ये राजधानी में पहला मामला नहीं है. पिछले काफी समय से लगातार इस तरह की धमकी भरे ईमेल और कॉल राजधानी के अलग-अलग इलाकों को लेकर आते रहे हैं.
सर्च ऑपरेशन के बाद कोर्ट परिसर को फिर से खोल दिया गया. पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है. जिस आईडी से धमकी भरा मेल आया था .उसे आईडी का पुलिस आईपी एड्रेस ढूंढने में लगी हुई है. पुलिस की साइबर सेल इस मामले की तहकीकात कर रही है.
